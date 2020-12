Samsung est l’une des entreprises qui présente le plus d’appareils chaque année. Par conséquent, il n’est pas toujours facile de trouver le bon dans une mer pleine de terminaux pas si différents. Cela ne fait jamais de mal de leur faire face pour trouver les meilleures options.

Cette fois, nous comparerons deux des milieux de gamme les plus modestes de la firme coréenne. D’une part, le Samsung Galaxy A20s, de l’autre son successeur, le Samsung Galaxy A21s. Lequel d’entre eux est le meilleur achat?

Savoir plus: Samsung Galaxy A20s

Savoir plus: Samsung Galaxy A21s

Conception et affichage

La première chose qui attirera votre attention sur le Samsung Galaxy A20 est son Écran IPS de 6,5 pouces et résolution HD +. On retrouve également une encoche en forme de goutte qui abrite sa caméra frontale.

Nous parlons d’un simple smartphone, avec un corps en plastique que vous pouvez trouver dans une palette de couleurs variée. Au dos, à côté du module pour les caméras, un lecteur d’empreintes digitales.

Si nous regardons son successeur, nous tomberons sur un panneau pratiquement identique. La technologie IPS, 6,5 pouces et résolution HD +. Cependant, dans ce cas, nous ne pouvons pas parler d’encoche, car sa caméra frontale est en un petit trou centré.

Le Samsung Galaxy A21s est également livré avec un corps en plastique et un lecteur d’empreintes digitales traditionnel sur son dos. Comme vous pouvez le voir, quelques différences au-delà de quelques lignes générales qui différencient les A21 en tant que terminaux plus récents.

Appareils photo:

À l’arrière du Samsung Galaxy A20s, un total de 3 caméras: une Capteur principal de 13 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels et un appareil photo pour mode portrait 5 mégapixels. D’autre part, à l’avant, un capteur de 8 mégapixels.

Il Samsung Galaxy A21s, d’autre part, incorpore 4 capteurs à l’arrière: un Appareil photo principal de 48 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un appareil photo pour mode portrait qui se répète avec 2 mégapixels. Dans le trou à l’avant, un appareil photo de 13 mégapixels.

Batterie et performances:

Le Samsung Galaxy A20s abrite une batterie de 4 000 mAh qui admet charge rapide jusqu’à 15 W. On a affaire à des smartphones qui n’atteignent pas 200 euros, bien sûr, il ne faut pas s’attendre à des technologies de recharge sans fil.

Son successeur arrive avec une batterie qui grossit considérablement, en particulier jusqu’à 5 000 mAh. Nous nous retrouvons avec un Charge rapide de 15 W.

Processeur et mémoire:

Le Samsung Galaxy A20s, quant à lui, intègre le Qualcomm Snapdragon 450, un octa-core capable de se déplacer à 1,8 GHz Le terminal coréen se décline en versions de 3 Go et 4 Go de RAM, 32 Go et 64 Go de stockage.

Le Galaxy A21 de Samsung est livré avec l’Exynos 850, une puce fabriquée par la société sud-coréenne. Encore une fois, nous trouvons 8 cœurs, dans ce cas capables de fonctionner à une vitesse maximale de 2 GHz. Alors que le processeur Qualcomm est fabriqué avec une architecture de 14 nanomètres, chez Samsung, nous descendons à 11 nanomètres.

Connectivité:

Dans les deux cas on retrouve une configuration basique, dans des terminaux aussi bon marché que ceux-ci on ne peut rien attendre de trop surprenant. Les deux coïncident en USB Type C, 4G LTE et Wi-Fi bi-bande, certaines des caractéristiques les plus élémentaires.

Cependant, le Galaxy A21s intègre la technologie Bluetooth 5.0, tandis que la galaxie A20s reste à la version 4.2. De plus, il est livré avec la connectivité NFC, vous pouvez payer sans retirer l’argent ou la carte grâce à des applications telles que Google Pay.

Samsung Galaxy A20s vs Samsung Galaxy A21s, quelle est la meilleure option?

Vous pouvez maintenant acheter le Samsung Galaxy A20s pour 148 euros sur Amazon. Le Samsung Galaxy A21s est au même endroit pour 169 euros. Compte tenu de cette petite différence et du fait que le Galaxy A21 est en avance sur presque tous les plans, il n’y a pas grand-chose à penser.

Avec le Samsung Galaxy A21, vous gagnez une conception plus mise à jour, un meilleur processeur, un meilleur système de caméra, une batterie plus grosse et des extras comme la connectivité NFC. Si vous recherchez un Samsung à moins de 200 euros, ce A21 peut être une option à envisager.

Savoir plus: Samsung Galaxy A20s

Savoir plus: Téléphones Samsung Galaxy A21sMeilleurs téléphones 2020

Meilleurs mobiles bon marché 2020

Meilleurs mobiles milieu de gamme

Meilleur prix de qualité mobile

Miroir de l’écran mobile sur la télévision

Transférer des données d’un mobile à un autre

Mettre un numéro caché sur Android

Déplacer les applications vers SD

Entrez Explica.co pour lire l’article complet

Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Facebook

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube!

Publié récemment sur Explica.co5 choses à garder à l’esprit concernant les messages qui disparaissent de WhatsApp Xiaomi peut-il remplacer Huawei? 2 clés pour atteindre ce 2021realme 7i, analyse: l’autonomie brille à nouveau Pourquoi 6 ans après le Galaxy S6 Edge, les écrans incurvés n’ont aucun sens Analyse du Xiaomi Mi Band 5: en vaut-il la peine? Le HomePod Mini en vaut-il la peine? Avis après avoir dépensé 100 euros dessus, lequel choisir? Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Poco X3 NFC (comparaison) 5 choses que vous devez regarder à l’écran lors du choix d’un mobile

Le Samsung Galaxy A20s vs l’entrée Samsung Galaxy A21s, quel est le meilleur achat? a été publié pour la première fois sur Explica.co.