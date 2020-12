Deux des téléphones de milieu de gamme les plus populaires, en détail: nous avons comparé le Redmi Note 7 avec le Samsung Galaxy A20.

Ce ne sont peut-être pas les téléphones les plus récents de leurs marques respectives, mais le Samsung Galaxy A20S et le Xiaomi Redmi Note 7 continuent de dominer les graphiques de popularité dans le Android milieu de gamme, grâce à la combinaison des caractéristiques du solvant et d’un prix relativement contenu.

A tel point que même aujourd’hui il peut y avoir quelqu’un ne sachant toujours pas lequel des deux modèles choisir. Par conséquent, dans cette comparaison, nous voulons mettre en évidence les principales différences entre eux, et ainsi vous aider à décider de votre prochain achat.

Design et écran: verre vs plastique et un écran gagnant

Bien qu’il s’agisse de deux appareils à prix similaire, chacune des marques a décidé approche d’une manière quelque peu différente comment créer vos terminaux.

En commençant par le matériaux de construction, on trouve de grandes différences quand on voit comment le Le Galaxy A20s est en plastique dans son intégralité, tandis que le modèle Xiaomi opter pour le verre pour le dos et pour le plastique pour les côtés.

Cela ne veut pas dire que le Galaxy A20 est pire: après tout, le plastique est un matériau plus résistant aux chocs que le verre du Redmi Note 7.

Dans tous les cas, la différence la plus importante à cet égard réside dans l’écran. Bien que le modèle coréen soit plus grand –6,5 pouces contre 6,3–, a une résolution inférieure, car il reste en HD + tandis que celui du Redmi Note 7 grandit pour devenir Full HD +. Dans les deux cas, on retrouve un encoche en forme de goutte en haut de chaque panneau.

Pour lui, dans cette section, nous devons déclarer le Redmi Note 7 comme gagnant. Bien que son écran LCD ne soit pas le meilleur de sa catégorie, il est assez bon pour surpassent les Galaxy A20.

Caméras: deux capteurs, mieux que trois?

Que le Galaxy A20s a trois caméras arrière et le Redmi Note 7 avec seulement deux ne signifie pas que le modèle Xiaomi est inférieur à cet égard.

En fait, pour beaucoup, ce sera une surprise de savoir que, au quotidien, le modèle Redmi offre une meilleure expérience de photographie grâce à son capteur principal de 48 mégapixels, capable de capturer des images de meilleure qualité que le capteur 13 mégapixels du Galaxy.

Cependant, il est clair que Le mobile de Samsung peut offrir une plus grande polyvalence photographique compte tenu de l’inclusion d’un objectif ultra grand angle, ce qui manque au mobile Xiaomi.

Par conséquent, si ce qui vous préoccupe est avoir un bon appareil photo tout-terrain avec lequel prendre de bonnes photos dans presque toutes les circonstances, celui du Redmi offre probablement une meilleure expérience. Au lieu de cela, si vous vous contentez d’un capteur un peu plus bas en termes de qualité, en échange de pouvoir capturer des images sous un angle différent, le Samsung Mobile être pour vous.

À cela, il faut ajouter que, dans le cas de capteur pour selfies, nous nous retrouvons avec un résultat supérieur dans le cas du Redmi Note 7 dans la plupart des cas.

Durée de vie et performances de la batterie: même batterie, performances différentes

Avec une capacité de 4000 mAh dans ses batteries, les deux modèles sont capables d’offrir une autonomie de premier ordre, bien qu’il soit déjà possible de trouver des modèles qui surpassent les deux à cet égard.

Là où il y a plus de différences dans la vie quotidienne, c’est dans la section du performance. Dans ce cas, le mobile Xiaomi offre une meilleure expérience globale grâce à l’utilisation d’un processeur plus puissant que le Samsung.

Processeur et mémoire: un gagnant clair

En parlant de processeur, nous trouvons un Muflier 450 sur le Galaxy A20, et un Snapdragon 660 dans le Redmi Note 7. Le premier est destiné à donner vie aux terminaux bas de gamme, tandis que le second a été utilisé dans les terminaux milieu de gamme, avec des prix supérieurs à ceux de ces deux modèles.

Dans les deux cas, oui, il faut se contenter de 3 Go de RAM dans la version la plus basique, un chiffre qui peut sembler un peu rare au milieu de l’année 2020. Heureusement, le modèle Xiaomi avec 3 Go de RAM était exclusivement destiné à certains marchés, et dans la plupart des régions le version avec 4 Go de stockage.

En faveur des deux modèles, il faut dire que les deux ont la possibilité de étendre le stockage via une carte microSD.

Connectivité: la norme pour le milieu de gamme

Ne vous attendez pas à trop de différences ou de surprise en ce qui concerne connectivité de cette paire de mobiles milieu de gamme.

Ils ont tous les deux 4G, USB Type C, Wi-Fi bi-bande, Bluetooth –4.2 sur le Samsung et 5.0 sur le Xiaomi– et la radio FM. Cependant, il est nécessaire de mentionner un données en faveur des Galaxy A20, et c’est le seul des deux modèles à avoir NFC pour les paiements mobiles. Si vous optez pour le Xiaomi, vous ne pourrez pas utiliser Google Pay ni aucun autre service de paiement mobile.

Autres caractéristiques: rien de nouveau sous le soleil

Comme dans la plupart des terminaux de cette catégorie, le reste des détails qui complètent la fiche technique sont assez conventionnels.

Nous avons un lecteur d’empreintes digitales arrière sur les deux appareils, ainsi qu’avec Port casque 3,5 mm ou la possibilité de déverrouille le mobile avec notre visage en utilisant la caméra frontale.

En termes de Logiciel, à partir d’aujourd’hui, les deux appareils ont Android 10, et seul Samsung semble avoir l’intention de porter Android 11 à votre appareil. Bien sûr, nous devrons attendre août 2021.

Samsung Galaxy A20s vs Redmi Note 7, quel est le meilleur?

À ce stade, il semble clair que les deux appareils, même avec un prix similaire, appartiennent à des gammes différentes. Les Galaxy A20 pourraient bien être classés comme mobile bas de gamme, tandis que le Redmi Note 7, toujours quelque chose de vieux, C’est un milieu de gamme avec toutes les lois.

Aujourd’hui pour aujourd’hui, il existe des options bien supérieures à ces deux modèles, sans même avoir à quitter les catalogues des deux marques. Mais si nous devions rester avec l’un de ces deux terminaux, sans aucun doute le Redmi Note 7 ce serait notre élu.

