Nous passons ces deux téléphones à travers notre comparaison exhaustive qui vous libérera des doutes.

Samsung et Xiaomi sont devenus deux rivaux directs en matière de vente de smartphones. Malgré la (pour le moment) un leadership incontestable de la société sud-coréenne, La vérité est que chaque mois, Xiaomi mange du terrain, même la détruit sur des marchés comme l’Espagne.

Précisément à cause de cela, la concurrence entre les deux est en surface. Beaucoup de ses terminaux coïncident en termes de performances et d’objectifs, de sorte que l’utilisateur se retrouvera entre un rocher et un endroit dur. L’indécision n’est pas un bon compagnon d’achat Et cela peut conduire à de mauvaises décisions, donc avoir de l’aide est toujours une bonne idée.

Et ici, lecteurs, nous entrons. Siestes hésiter entre obtenir un Samsung Galaxy A20s ou un Xiaomi Note 9, Ensuite, nous allons vous donner toutes les informations nécessaires sur chacun des aspects les plus importants qu’un smartphone doit avoir pour que votre acquisition est entièrement réussie.

Conception et affichage: Xiaomi offre toujours plus pour moins

Nous allons commencer la maison de l’extérieur, en comparant la partie esthétique et externe des deux smartphones qui nous ont réunis ici aujourd’hui. Si nous parlons de Samsung Galaxy A20s La première chose à dire est qu’il a un Panneau avant de 6,5 pouces avec résolution HD + (1560 x 720) et une densité ppp de 264, tandis que le Redmi Note 9 conserve la même taille d’écran mais avec une résolution plus élevée, Full HD + (1340 x 1080) et plus de pixels par pouce, 395. Par conséquent, nous rencontrons le première différence significative. Ce qu’ils partagent, c’est rapport hauteur / largeur de 19,5: 9.

En ce qui concerne la taille, nous constatons que les deux sont traités dans des chiffres similaires. Alors que pour le terminal Samsung nous en avons trouvé Dimensions 163 x 77,5 x 8,0 mm et un poids de 183 grammes, le Xiaomi il imite presque ses mesures moins le poids. Plus précisément, le Redmi Note 9 mesure 162,3 × 77,2 × 8,9 mm et marque 198 grammes sur la balance. Conclusion: le terminal Xiaomi a accumulé un peu plus de polvorones quelque chose qui, dans la pratique, a servi à intégrer un batterie plus grosse, comme nous le montrerons ci-dessous.

Passons à la partie externe, à la fois le Redmi Note 9 et le Galaxy A20s Ils partagent le matériel de fabrication, le plastique, résistance aux rayures et non résistance à l’eau. Là où ils arrêtent de ressembler à des jumeaux, c’est l’encoche, eh bien Xiaomi a choisi comme abri pour la caméra selfie un trou en haut à gauche de l’écran, tandis que Samsung a préféré inclure une encoche dans la zone centrale.

Caméras: modules complets et chargés d’objectifs

Même au risque de paraître répétitif, alors que nous apportons de nouvelles fonctionnalités à l’analyse, nous constatons que Le terminal Xiaomi donne toujours un point de plus. Dans les caméras, cela se produit à nouveau.

Dans le Xiaomi Redmi Note 9, nous trouvons une configuration de caméra arrière quad avec un capteur principal de 48 MP. Celui-ci est accompagné d’un objectif grand angle 8 MP et capteurs macro et profondeur de 2 MP chacun. De plus, il dispose d’un flash LED et d’un zoom numérique.

Au lieu de cela, le Samsung Galaxy A20 équipe un module avec triple objectif, où le principal n’est que de 13 MP. À côté, vous pouvez trouver un Grand angle de 8 MP et capteur de profondeur de 5 MP. La firme coréenne enregistre un appareil photo et en retour donne à l’objectif de profondeur une meilleure résolution. Pour les goûts colorés, vous savez. Il dispose également d’un flash LED et d’un zoom numérique.

Passons aux caméras frontales (nous avons déjà parlé de leur emplacement), Xiaomi va encore plus loin avec un Objectif 13 MP, pour les 8 MP à quoi ressemble la caméra du terminal Samsung.

Les autres points forts sont les incorporant une vidéo au ralenti 120 ips sur le Redmi Note 9 et absence de cette même fonctionnalité dans le mobile Samsung.

Batterie et performances: le Redmi Note 9 ne trouve pas non plus de digne rival dans ce domaine

Si vous vous souvenez, dans les premiers paragraphes, nous avons souligné – sur un ton humoristique – que le Redmi Note 9 avait accumulé les polvorones. Son poids plus élevé s’explique par une batterie plus grosse. Pour être précis, le terminal Xiaomi équipe une batterie de 5020 mAh qui, en plus, a un Système de charge rapide de 18 W. Il est chargé à l’envers et sa batterie ne peut pas être retirée.

Au lieu de cela, le fin et élégant Samsung réduit sa charge à 4000 mAh. Il a un système de charge rapide, 15 W, mais il manque la charge inverse. Sa batterie reste également à l’abri des manipulations de l’utilisateur.

Processeur et mémoire: AnTuTu parle haut et fort

Quand on parle du cœur par lequel les deux smartphones sont gouvernés, il y a ici des différences significatives. Dans le cas du Samsung Galaxy A20s, il monte une puce Muflier 450 1,8 GHz. De plus, il équipe une mémoire 3 ou 4 Go de RAM et 32/64 Go de ROM extensible via microSD. En passant par les examens AnTuTu, le terminal de la firme coréenne a enregistré un score de 75.800.

Au lieu de cela, Xiaomi a choisi d’équiper le Redmi Note 9 du processeur MediaTek Helio G85 2 GHz. Ceci est accompagné, comme son rival, d’un souvenir de 3 ou 4 Go de RAM et les variétés plus larges de ROM 64/128 Go, également une carte microSD extensible à travers. Avec tous ces paramètres parés, le mobile de la marque chinoise a relevé son marquer dans AnTuTu jusqu’à 205 946 points.

Connectivité: Samsung revient aux fonctionnalités racan

Le fait que les deux bornes appartiennent à la plage d’entrée, ou à la plage d’entrée-milieu, suggère que manque de connectivité 5G et c’est comme ça; son plafond reste en 4G. Pour contrer cela autant que possible, Xiaomi a équipé son Redmi 9 de la connectivité NFC et du bluetooth 5.0.

Nous n’avons pas vu cette générosité dans le smartphone Samsung. Le Galaxy A20s ne dispose pas de NFC ni du bluetooth le plus avancé, mais il est resté en version 4.2.

Comme points communs, ces deux terminaux permettre l’utilisation de deux cartes SIM simultanément et ont parmi leurs applications pré-installées le Radio FM.

Samsung Galaxy A20s vs Xiaomi Redmi Note 9: lequel acheter?

Sans entrer dans les détails, les deux terminaux sont des options intéressantes pour l’entrée milieu de gamme, parfaites pour ceux qui ne veulent pas dépenser plus de 180-200 euros sur un mobile. Dans tous les cas et comme vous l’avez vu tout au long de la comparaison, Xiaomi a tendance à ouvrir davantage la main en matière de performances, tandis que Samsung s’ajuste au maximum à chaque point.

Compte tenu de toutes les caractéristiques analysées, nous mentirions si nous n’étions pas fidèles aux résultats sur papier: Le Xiaomi Redmi Note 9 gagne pratiquement dans tous les domaines au terminal Samsung. Il a plus de batterie et une puissance de charge rapide, un meilleur écran, des objectifs de résolution plus élevée, c’est un téléphone plus récent et sa connectivité offre plus de possibilités.

Tout d’abord cela est fait Il est impossible de ne pas recommander le Redmi Note 9 si le rival devant nous est un Samsung Galaxy A20s. Maintenant, nous sommes conscients que pour une masse d’utilisateurs, la marque continue d’être une élément de poids. Si tel est votre cas et que vous êtes un fidèle adepte de Samsung pour sa fiabilité et sa longue histoire, vous ne vous tromperez pas en achetant le Galaxy A20. Simplement vous devez être conscient du type de terminal dont il s’agit et ses limites.

Dans sa gamme de prix, il existe des options avec des caractéristiques supérieures mais nous savons déjà ce que dit le dicton: mieux connu, mauvais que bon à savoir. La décision finale, comme toujours, vous appartient.

