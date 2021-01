Nous sommes confrontés à deux smartphones bon marché qui ont beaucoup à dire.

Les smartphones bon marché deviennent chaque année plus compétitifs et solvables. Par chance, si vous souhaitez dépenser environ 100 euros sur votre nouveau mobile, vous disposez d’une grande variété d’alternatives qui peuvent être un bon achat.

Cette fois, nous comparons deux terminaux d’entreprises assez différentes. D’une part, le Samsung Galaxy A21s, de l’autre, le Redmi 9 par Xiaomi. Nous parlons de smartphones assez bon marché, qui peinent à proposer un cahier des charges attractif à un bon prix. Mais, Lequel d’entre eux est le meilleur achat? Nous comparons toutes ses fonctionnalités et essayons de répondre à la question.

Conception et affichage

L’appareil Redmi intègre un écran IPS de 6,53 pouces et une résolution Full HD +. C’est assez simple, mais avec des lignes de conception assez reconnaissables. Il est livré avec un joli corps en plastique que vous pouvez trouver dans différentes couleurs et un lecteur d’empreintes digitales arrière. Il est de taille moyenne, léger et très agréable en main.

Le Samsung Galaxy A21s arrive avec un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +, ce qui nous laisse une densité de 270 pixels par pouce. Sa façade est bien utilisée, avec un petit menton et un trou pour la caméra frontale. Là encore on retrouve du plastique et un dos disponibles en différentes couleurs. Il intègre également un lecteur d’empreintes digitales traditionnel.

Caméras: 4 capteurs standard

Il Redmi 9 Il arrive avec 4 capteurs sur le dos: nous sommes tombés sur un capteur principal de 13 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 5 mégapixels et un capteur pour le mode portrait 8 mégapixels. Dans l’encoche de sa façade, un capteur de 8 mégapixels.

Si vous regardez le Samsung Galaxy A21s nous nous reverrons 4 capteurs au dos: intègre un Appareil photo principal de 48 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un appareil photo pour mode portrait qui se répète avec 2 mégapixels. Dans le trou à l’avant, un appareil photo de 13 mégapixels.

Batterie: supérieure à 5000 mAh

La batterie Redmi 9 atteint 5 020 mAh, avec une Charge rapide de 18 W. On retrouve des fonctionnalités qui ne sont pas très exigeantes, on peut donc s’attendre à de bonnes performances, plus que des heures d’utilisation décentes.

Le terminal Samsung est livré avec une batterie légèrement plus petite, de 5 000 mAh, et avec un Charge de 15 W. Comme nous l’avons souligné dans son analyse, vous pouvez atteindre la fin de la journée sans aucun problème, l’autonomie de ce Galaxy A21s se démarque de la concurrence.

Processeur et mémoire: MediaTek vs Exynos

Le cerveau du Redmi 9 est le MediaTek Helio G80, un processeur qui ne vous posera pas de problèmes au quotidien. C’est un appareil qui se déplace couramment dans les tâches de base, vous pouvez également profiter de jeux et d’applications un peu plus exigeants. Vous pouvez le trouver dans les versions de 3 Go et 4 Go de RAM, 32 Go, 64 Go et jusqu’à 128 Go de stockage que vous pouvez étendre à l’aide d’une carte microSD.

Le terminal coréen, quant à lui, abrite le Exynos 850, une puce fabriquée par Samsung lui-même. Il dispose de 8 cœurs capables de fonctionner à une vitesse maximale de 2 GHz. Le Galaxy A21s est disponible dans les versions de 3 Go, 4 Go et 6 Go de mémoire RAM, 32 Go, 64 Go et 128 Go de mémoire interne. Vous pouvez également étendre sa capacité avec des cartes microSD.

Connectivité

Les deux arrivent avec la configuration que l’on peut attendre dans les terminaux de leur prix. Double SIM, Wi-Fi Direct, 4G et le reste des fonctionnalités de base. Ils intègrent également Bluetooth 5.0, ce qui leur permet d’être couplés avec d’autres appareils, tels que des écouteurs sans fil.

Bien qu’ils soient assez bon marché, ils apprécient Connectivité NFC, qui permet de payer dans tous les types d’établissements avec des applications telles que Google Pay et transférez des fichiers facilement et rapidement. Rien à reprocher à l’un ou l’autre des deux dans cette section.

Samsung Galaxy A21s vs Xiaomi Redmi 9, quelle est la meilleure option?

Tu peux le faire Samsung Galaxy A21s pour un peu moins de 170 euros sur Amazon. Pour acheter le Redmi 9 vous devrez payer quelque chose de moins, environ 130 euros.

En tenant compte de toutes les fonctionnalités dont nous avons discuté et des prix auxquels les deux appareils peuvent être achetés, Je pense que le Redmi 9 de Xiaomi est une meilleure alternative. Nous parlons d’appareils assez similaires, mais le Redmi 9 se distingue dans certaines sections très importantes.

On gagne un peu plus de résolution dans votre panneau, également plus de facilité avec les performances de votre processeur. Sur le long terme, et bien que la différence soit faible, l’Helio G80 pourrait nous donner un peu plus de vie. Dans ce cas, celui que nous avons choisi est également le moins cher, l’une des meilleures options pour ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix.

