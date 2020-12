Le géant sud-coréen travaille sur un nouveau smartphone économique bas-moyen de gamme, le Galaxy A22 5G, un terminal qui sera équipé de une configuration très intéressante au niveau matériel, et qu’il aura un prix inférieur à 200 $.

Selon les dernières informations des médias sud-coréens, le Galaxy A22 5G sera équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 600 series ou avec un MediaTek Dimensity 700 series. Dans les deux cas, on peut s’attendre à un processeur octa-core et un GPU modeste, mais capables de déplacer des applications 3D et des jeux en douceur.

Si le prix et les spécifications de ce terminal sont confirmés, il pourrait devenir l’une des meilleures options de sa gamme. Le Galaxy A22 5G sera présenté au cours de la seconde moitié de 2021, et il semble que pour le moment son lancement se limitera aux marchés émergents d’Asie, parmi lesquels l’Inde, l’un des pays les plus importants pour le marché des smartphones.

Avec ces terminaux, Samsung est renforcer son catalogue au sein des gammes les plus fréquentées et les plus compétitives du secteur des smartphones, où une lutte acharnée se déroule actuellement en raison du grand nombre de fabricants qui proposent des produits au très bon rapport qualité-prix.

Que pouvons-nous attendre d’autre du Galaxy A22 5G?

De manière générale, le Galaxy A22 5G devrait conserver le design du Galaxy A21, bien qu’il soit probable que Samsung introduise petits changements pour un look plus soigné, attrayant et intéressant. Le châssis sera en polycarbonate (plastique), un matériau peu coûteux mais fiable et très résistant, et son écran devrait conserver une taille d’environ 6,5 pouces.

Quant au reste de ses spécifications, je pense que nous pouvons attendre Résolution HD +, quatre caméras arrière, caméra frontale 13 MP sur un îlot flottant, lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage, bien qu’une version inférieure avec 3 Go et 32 ​​Go ne soit pas exclue.

Le prix de vente du Galaxy A22 5G pourrait être d’environ 181 dollars, un chiffre qui, au taux de change actuel, équivaudrait à 147 euros. Gardez à l’esprit que nous parlons de prix de change sans taxes, et que les chiffres officiels en Espagne seraient très différents (cela pourrait être 199 euros).

Avant le Galaxy A22 5G viendra le Galaxy A32 5G, un modèle supérieur qui s’intégrera directement dans le milieu de gamme économique, et qui disposera également d’un SoC Snapdragon 700 series ou d’un MediaTek Dimensity 800. Son prix à changer, après application des taxes, devrait être de l’ordre de 249 à 299 euros, environ.