Ce sont deux des téléphones Samsung les moins chers, mais quel est le meilleur? Nous comparons le Galaxy A30 au Galaxy A51.

Écrit par Christian Collado

Avec un catalogue mobile aussi complet, il peut être difficile de choisir le smartphone Samsung le plus adapté. Surtout si l’idée est de parier sur l’un des mobiles d’entreprise bon marché.

Dans ce segment, il est possible de trouver deux modèles qui se démarquent des autres: les Galaxy A30 et Galaxy A51. Et est-ce qu’en dépit d’être deux appareils apparemment différents, ils partagent également certaines caractéristiques qui en font des modèles de référence dans leurs catégories correspondantes.

Si vous avez des doutes sur quel modèle choisir de ces deux, dans cette comparaison, nous allons passer en revue différences et similitudes les plus importantes entre Galaxy A30s et Galaxy A51, pour vous aider à choisir le plus adapté pour vous.

Savoir plus: Samsung Galaxy A51 Savoir plus: Samsung Galaxy A30s

Design et affichage: boîtier plus mince et résolution supplémentaire pour l’A51

Les deux terminaux partagent la même ligne esthétique, c’est clair. Les deux ont un corps construit en plastique avec effet de verre, que Samsung appelle “3D Glasstic”. Dans tous les cas, nous avons l’avantage que le plastique est un matériau plus résistant que le verre.

De plus, malgré la différence de numérotation, les dimensions des deux téléphones sont pratiquement identiques, avec 15,8 centimètres de haut et 7,9 millimètres d’épaisseur dans les deux cas. Le Galaxy A30s, oui, a un taille d’écran légèrement plus petite: 6,4 pouces devant de 6,5 pouces du Galaxy A51. Ce dernier a également un caméra frontale intégrée dans un trou de l’écran, tandis que le Galaxy A30 opte pour une petite encoche en forme de goutte.

Cela change également le résolution: Full HD + Galaxy A51 et HD + sur Galaxy A30s. De plus, puisqu’ils utilisent tous les deux Technologie AMOLED, les différences en termes de netteté sont notables du fait de l’utilisation d’une matrice de pixels PENTILE, qui rend les points qui forment l’écran un peu plus visibles à l’œil nu. Pourtant, point en faveur du Galaxy A51 à cet égard.

En termes de luminosité, le Galaxy A51 semble également offrir un meilleur résultat, bien qu’aucun d’eux ne brille dans cette section particulière.

Caméras: plus de capteurs, plus de mégapixels

Bien qu’il soit clair que plus n’est pas mieux, surtout quand on parle de photographie, Les tests nous ont montré que la section photographique du Galaxy A51 est un niveau au-dessus des Galaxy A30 intégrés.

Les 48 mégapixels de son appareil photo principal fonctionnent très bien dans la plupart des scènes, tandis que le capteur principal de 25 mégapixels du Galaxy A30 est pâle dans les scènes de nuit ou en basse lumière. Aucun des deux terminaux n’est une merveille au niveau photographique, mais s’il faut en choisir un, le Galaxy A51 est le gagnant à cet égard.

En ce qui concerne les selfies, bien que les différences sur le papier soient claires -32 mégapixels du Galaxy A51 vs. 16 mégapixels du Galaxy A30s–, dans les tests on a vu que les captures générées par les deux capteurs ils ont une qualité décente dans les scènes où l’éclairage accompagne.

Batterie et performances: même capacité, résultat différent

Le fait que le Galaxy A30s ait un affichage de résolution inférieure que le Galaxy A51 a ses avantages, le plus clair étant le fait que votre batterie dure plus longtemps.

Lorsque vous devez télécharger une image de résolution inférieure, Batterie de 4000 mAh vous avez besoin de moins d’énergie pour donner vie au panneau. Par conséquent, l’autonomie est sensiblement supérieur dans le cas du modèle le moins cher.

Bien que ce ne soit pas un énorme différenceOui, il peut être intéressant d’en tenir compte. Surtout parce que aucun appareil ne se recharge rapidement: la puissance de charge dans les deux cas est limitée à 15W.

Processeur et mémoire: plus de puissance pour le grand frère

Il se passe autre chose que la batterie lorsque nous Puissance du Galaxy A31 et du Galaxy A51, car dans ce cas, il y a un gagnant clair.

Il Processeur Exynos 9611 de Galaxy A51 offre une très bonne performance globale, tandis que la puce Galaxy A30s, pas aussi puissante et un peu plus datée, ça peut échouer lors de l’exécution de tâches nécessitant une charge graphique élevée.

En ce sens, aucun des deux terminaux n’est le plus adapté pour faire tourner les jeux avec les meilleurs graphismes du moment, mais il est clair que le Galaxy A51 ira un peu plus soulagé au moment de le faire.

Pour le reste, on trouve 4 Go de mémoire RAM dans les deux modèles, et un stockage interne de 64 Go – dans le Galaxy A30s – ou 128 Go – dans le Galaxy A51 -: selon la façon dont vous utilisez votre mobile, cela peut être un aspect à prendre en compte.

Quelle que soit la façon dont vous utilisez votre mobile, ce qui vaut la peine d’être pris en compte technologie de mémoire utilisé par chaque appareil. Le Galaxy A51 a Stockage UFS 2.0, plus rapide que le stockage eMMC inclus dans les Galaxy A30. C’est perceptible quand il s’agit de accéder aux fichiers stockés en mémoire ou lors de l’exécution d’applications qui nécessitent des données enregistrées sur l’appareil lui-même.

Connectivité: séparés à la naissance

Si vous cherchiez un mobile Samsung avec 5G, vous feriez mieux de regarder dans l’autre sens: ni le Galaxy A30 ni le Galaxy A51 Ils disposent des dernières technologies en termes de connectivité.

Au lieu de cela, nous nous contentons du classique: NFC, USB Type C, 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi bi-bande … En bref, le pack de connectivité traditionnel de tout mobile de milieu de gamme lancé au cours des deux dernières années.

Autres caractéristiques

Nous avons déjà examiné le caractéristiques essentielles des Samsung Galaxy A30 et Galaxy A51. Cependant, il y a encore quelques détails qui méritent d’être notés sur chacun des modèles.

Par exemple, les deux terminaux ont le même lecteur optique d’empreintes digitales sur l’écran, et les deux modèles sont disponibles en versions Dual SIM ou SIM unique. Il y a aussi la possibilité de augmenter la capacité de stockage des deux modèles via une carte microSD.

Enfin, quelque chose d’important à noter est le fait que le Galaxy A51 Il fait partie des mobiles Samsung avec des mises à jour garanties pendant trois ans, tandis que le Galaxy A30 reste en dehors de cette liste. Cela implique que, bien que Le Galaxy A51 recevra des mises à jour Android jusqu’à au moins Android 13, le Galaxy A30s probablement mourra avec Android 12.

Samsung Galaxy A51 vs Galaxy A30s: lequel dois-je acheter?

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous devriez déjà avoir plus clair différences entre le Galaxy A51 et le Galaxy A30, deux terminaux plus similaires qu’il n’y paraît.

Une différence importante est le prix, bien les Galaxy A30 se trouvent à moins de 200 euros, tandis que le Galaaxy A51 touche 300 euros.

Dans tous les cas, sur la base de notre expérience, nous pensons que Le Samsung Galaxy A51 peut être un mobile beaucoup plus recommandé pour ceux qui recherchent un appareil avec lequel ils vivront pendant quelques années. Tant pour puissance, qualité d’image d’écran, photographie et support logiciel, le modèle le plus cher – comme on le voit – offrira un meilleure expérience au fil du temps.

Cependant, si ce que vous recherchez est un téléphone de combat et vous ne vous souciez pas que cela dure moins de temps mis à jour ou de pouvoir exécuter les jeux et applications les plus lourds, le Galaxy A30s est un appareil fantastique en tenant compte de son prix inférieur à 200 euros.

Savoir plus: Samsung Galaxy A51 Savoir plus: Samsung Galaxy A30s