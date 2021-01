Samsung renouvelle son milieu de gamme plus accessible avec un téléphone contenant des fonctionnalités qui ne se dispensent pas de la meilleure connectivité mobile: le Samsung Galaxy A32 5G est désormais officiel. Écran de 6,5 pouces, design qui suit les lignes de Samsung et remarquable polyvalence des appareils photo.

Jusqu’à présent, nous avions le Samsung Galaxy A42 5G comme mobile 5G le moins cher de la marque, mais maintenant les choses changent avec la présentation officielle de son petit frère, le Samsung Galaxy A32 5G. La marque prépare ainsi son catalogue pour le présent offrir des téléphones suffisamment accessibles et évolutifs. Au moins sur le papier, je vais devoir découvrir comment ce nouveau Samsung Galaxy A32 5G se comporte dans la vraie vie.

Fiche technique Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A32 5G

écran

TFT 6,5 pouces

Résolution HD +

Processeur

Octacore

Deux cœurs à 2 GHz + six cœurs à 2 GHz

GPU

–

RAM

4/6/8 Go

Espace de rangement

128 Go

MicroSD jusqu’à 1 To

Caméra frontale

13 mégapixels f / 2,2

Caméra arrière

48 mégapixels f / 1,8

8 mégapixels f / 2,2 grand angle

5 mégapixels f / 2,4 bokeh

Macro 2 mégapixels f / 2,4

Tambours

5 000 mAh

Charge rapide de 15 W

Système opératif

Android 10

Une interface utilisateur 2.5

Connectivité

5G

Wifi

Bluetooth

GPS

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Dimensions et poids

76,1 x 164,2 x 9,1 mm

205 grammes

Prix

–

Conception simple, découpe de goutte d’eau pour écran et grande batterie

Le nouveau Samsung Galaxy A32 5G conserve une bonne partie des fonctionnalités héritées du Galaxy A42 5G réduire la catégorie de certains aspects clés, comme c’est le cas avec l’écran: il passe d’AMOLED à une dalle TFT; en maintenant la résolution HD + et presque la diagonale (de 6,6 pouces du Galaxy A42 5G la surface tombe à 6,5 pouces du Galaxy A42 5G). Le nouveau téléphone parie sur un cran sous la forme d’une goutte d’eau.

Nous ne connaissons pas le processeur inclus dans le téléphone puisque Samsung ne le spécifie pas, bien que d’après les données que le fabricant montre, nous ne serions pas surpris s’il s’agissait du Snapdragon 690 ou du MediaTek Dimensity 720 (cela reste à confirmer). Accompagnant le processeur, nous trouvons v4, 6 et 8 Go de RAM; avec une quantité fixe de stockage qui reste à 128 Go. Le Samsung Galaxy A32 5G maintient l’extension par carte SD.

En termes de photographie, le nouveau téléphone propose une caméra arrière quad à l’intérieur d’un module principal. La combinaison de capteurs rappelle clairement celle du Galaxy A42 5G: 48 mégapixels principal, 8 mégapixels grand angle, 5 mégapixels pour la macro et 2 mégapixels pour le capteur de profondeur. Avant, nous tombons sur un appareil photo de 13 mégapixels.

Le Samsung Galaxy A32 5G complète son matériel avec un Grande batterie 5000 mAh, chargeur rapide 15 W, la 5G susmentionnée, comprend un lecteur d’empreintes digitales sur le côté et offre un son surround avec Dolby Atmos.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy A32 5G

Le téléphone est officiel, mais on ne sait pas quand il atteindra enfin les marchés et lesquels il le fera. On ne connaît pas non plus le prix: en prenant le coût du Galaxy A42, le Samsung Galaxy A32 5G devrait être compris entre 200 et 300 euros.

