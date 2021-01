Samsung vient de rendre officiel le Samsung Galaxy A32 5G, l’une de ses propositions les plus humbles pour ses téléphones mobiles (comme on pouvait s’y attendre) bon marché pour 2021. Dans ce cas, l’A53 5G est livré avec un design plutôt curieux à l’arrière, et il n’a aucun module, malgré un système de caméra quadruple.

Nous allons vous dire quelles sont les spécifications, caractéristiques et données techniques de ce nouveau modèle, qui s’engage à une batterie assez grosse, quatre caméras à l’arrière et un son Dolby Atmos, Entre autres fonctions.

Fiche technique Samsung Galaxy A32 5G

SAMSUNG GALAXY A32 5G

DIMENSIONS ET POIDS

76,1 x 164,2 x 9,1 mm

205 g

ÉCRAN

6,5 pouces

TFT

HD +

PROCESSEUR

Octa-Core

MÉMOIRE ROM

4 Go

6 Go

8 Go

MÉMOIRE RAM

128 Go extensible via des cartes microSD jusqu’à 1 To

SYSTÈME OPÉRATIF

Android 10

Une interface utilisateur

CAMÉRA ARRIÈRE

48 MP

8 MP UGA

Macro 2 MP

2 MP de profondeur

CAMÉRA FRONTALE

13 MP

TAMBOURS

5 000 mAh

Charge rapide 15W

CONNECTIVITÉ

5G SA / NSA

PRIX

Non disponible

Un design différent

Au dos, le Samsung Galaxy A32 5G est assez différent de ce que l’on a l’habitude de voir. Il a trois caméras en ligne et un quatrième capteur à côté d’eux, non aligné avec aucun d’entre eux. En dessous, la LED clignote. Pour le reste, nous avons une finition assez nette, des coins assez arrondis et une taille assez importante, à plus de 16 centimètres de haut.

L’écran mesure 6,5 pouces, avec une résolution HD + et la technologie TFT. Sans aucun doute, le point le plus faible de ce terminal, qui est loin de l’AMOLED Full HD + apprécié par les téléphones portables assez bon marché de la marque elle-même.

La batterie de 5000 mAh et la connectivité 5G sont les deux points de différenciation de ce Samsung

Le processeur est un Octa-Core avec 2 + 6 cœurs, qui par fréquence maximale (2 GHz + 2 GHz) s’adapte soit au Snapdragon 690 et au MediaTek Dimensity 720. Ce processeur est accompagné de configurations de 4, 6 ou 8 Go de mémoire RAM, avec 128 Go de mémoire interne extensible via des cartes microSD.

En plus, ce terminal est livré avec un lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté droit, un son Dolby Atmos et une technologie de charge rapide de 15 W pour votre énorme batterie de 5000 mAh, assez pour un processeur avec une faible demande d’énergie et une résolution HD.

Quatre caméras sans modules

La configuration de la caméra de l’A32 est ce que nous avons déjà vu dans la plupart des téléphones de milieu de gamme et d’entrée. Quatre caméras, avec capteur principal de 48 mégapixels8 mégapixels ultra grand angle et deux capteurs secondaires 2 mégapixels: macro et profondeur.

En ce qui concerne la caméra selfie, elle mesure 13 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, située à l’intérieur de la petite encoche en forme de V à l’avant du terminal.

Versions et prix du Samsung Galaxy A32 5G

Samsung n’a pas encore révélé le prix et la disponibilité de ce modèle. En principe, toutes les variantes aura 128 Go de mémoire interne, mais la RAM variera entre 4, 6 et 8 Go. Nous mettrons à jour cet article dès que Samsung confirmera le prix officiel du produit.

