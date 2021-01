Nous sommes dans un 2021 qui vient de sortir et dans le domaine de la téléphonie, trois mots sonnent ensemble: des mobiles 5G bon marché. Les puces sont meilleures dans le haut de gamme, mais la standardisation de la nouvelle ligne de télécommunications commence. Aucun constructeur ne veut être laissé pour compte dans ce nouveau segment pour beaucoup qui ont attendu d’obtenir un terminal de ces des fonctionnalités telles que le Samsung Galaxy A32 5G.

Le terminal 5G bon marché de Samsung

Samsung a été l’une des entreprises les plus importantes de ces années pour son innovation dans le domaine des mobiles. Il est également l’un des pionniers dans l’installation d’une puce 5G sur ses smartphones, mais cela ne s’est produit que dans le haut de gamme jusqu’à présent. Les antennes dotées de la nouvelle connectivité sont moins chères et cela signifie apporter de meilleurs mobiles sur le marché des segments inférieurs.

La preuve de cela que nous avons avec le Galaxy A32 5G que vous avez présenté aujourd’hui. C’est un simple terminal de 6,5 pouces sur son écran Infinity-V avec une résolution HD +. Ici se trouve une caméra de 13 MPX, tandis que dans la partie arrière, trois capteurs sont placés. Celles-ci ne sont pas situées dans un boîtier comme on l’a vu dans d’autres terminaux de la concurrence et elles se vantent d’avoir une composition de capteur principale, ultra grand angle et macro de 48 + 8 + 5 MPX respectivement. Il a une lentille supplémentaire qui est un 2 capteurs de profondeur MPX.

Si nous allons à l’intérieur de l’appareil, nous trouvons une surprise dans le processeur car il monte un Dimensity 720 par MediaTek. Ils l’accompagneront 4,6 ou 8 Go Mémoire RAM avec 64 ou 128 Go de stockage interne extensible par microSD. Bien sûr, il dispose de la 5G, de la technologie NFC, d’une prise jack 3,5 mm et d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté comme c’est la tendance. Si l’on passe à l’autonomie, le Galaxy A32 dispose d’une généreuse batterie de 5000 mAh.

Prix ​​et disponibilité

Maintenant que vous connaissez les avantages de Samsung Galaxy A32 5G vous voulez savoir combien il vaut et quand vous pouvez l’acheter. Pour le moment nous ne savons pas combien arrivera en Espagne mais ce sera le 12 février quand il arrivera en Allemagne A partir de 279 euros dans sa configuration de 64 Go et pour 20 euros de plus il y a l’option de 128 Go.