Samsung, realme et OPPO, les principales marques de rabais de Noël AliExpress.

Écrit par Dídac Dalmases dans Offres

AliExpress le jette avec ses offres de Noël nous permettant d’acheter les mobiles les plus populaires de 2020 ou les dernières versions de realme avec remises de niveau et une série de coupons leurs prix chuteront encore plus.

Si vous souhaitez donner un bon mobile sans quitter un rein ou si vous cherchez à renouveler votre compagnon de combat, continuez à lire car nous avons préparé une compilation avec 11 des meilleures offres mobiles d’AliExpress, tous aussi avec expédition depuis l’Espagne et toutes les garanties AliExpress Plaza.

Les Rois Mages d’AliExpress ont de grands mouvements à des prix de démolition

OPPO A52: lancé cet été, nous sommes confrontés à l’un des mobiles les plus réussis d’OPPO pour tous les publics. Pas cher et pratique va sur le marché avec un Écran de 6,5 pouces, Qualcomm Snapdragon 665, Android 10, Batterie de 5000 mAh, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, un section photographique attrayante et polyvalente et un prix moins de 200 euros qu’AliExpress abaisse pour franchir la barrière des 150 euros, une opportunité à saisir! Si vous utilisez le coupon ALIXMAS10 vous bénéficiez de 10 euros de réduction.realme 7 Pro: nous sommes confrontés au renouvellement du populaire realme 6 Pro et de l’un des milieu de gamme plus solide de ce 2020. Avec un prix officiel d’environ 300 euros, le realme 7 Pro se distingue par son Écran AMOLED 6,4 pouces, des performances supérieures à la moyenne grâce au Snapdragon 720G et un système de caméra aussi puissant que pratique: capteur principal 64 mégapixels, ultra grand angle, double capteur macro et portrait, caméra frontale 32 mégapixels … Bref, un manuel milieu de gamme qui peut être le vôtre avec un rabais de Noël très juteux. Utiliser le code ALIXMAS20 Ils remettent 20 euros sur le prix final.realme 7: si vous préférez, et au cas où vous voudriez payer le prix le plus bas possible, vous pouvez également opter pour la version standard de la série realme 7, complétée par un realme 7 également nouvellement introduit Qu’est ce qui ne va pas avec ça beaucoup à dire. Pour environ 150 euros Dans sa version la plus abordable, vous obtenez l’alternative par excellence à Xiaomi, un terminal axé sur le jeu avec un écran qui vous fait tomber amoureux, une performance supérieure à la moyenne pour les mobiles dans sa gamme de prix caméras améliorées et un système de charge qui vous laissera sans voix: 100% en une heure seulement. Regarde! Avec le code ALIXMAS30 vous aurez 30 euros de réduction.Samsung Galaxy A51: Cette galaxie de milieu de gamme a été l’une des sensations de l’année, et c’est que, même si cela ne lui ressemble pas, a été le mobile le plus vendu sur de nombreux marchés. Et ce n’est pas étonnant car il met le meilleur du Samsung Galaxy à la disposition du grand public à des prix populaires: Écran SuperAMOLED de 6,5 pouces, une batterie optimisée de 4 000 mAh et l’expertise de Samsung avec les appareils photo. Un ensemble avec un prix exorbitant qui fera de ce A51 le cadeau parfait pour ceux qui rêvent de leur premier Samsung Galaxy. Utilisez le code ALIXMAS20 pour avoir une réduction de 20 euros.

Samsung Galaxy A71: si le A51 est trop petit pour vous, vous pouvez toujours opter pour son grand frère, qui a aussi un remise importante sur AliExpress. Ce Galaxy A71 mise à niveau de la caméra de l’A51 et augmente légèrement la taille de l’écrancomprend également un petit plus de puissance sous la forme de plus de RAM et d’un meilleur processeur. Bref, «l’expérience totale Samsung» à un prix auquel vous ne pouvez guère résister. Si vous utilisez le coupon ALIXMAS30 vous bénéficiez de 30 euros de réduction.realme 7i: on revient en realme avec une offre sur son modèle d’entrée pour ce 2021, le realme 7i, un appareil qui un peu plus de 100 euros offre un prodigieux Batterie de 6000 mAh complété par des fonctionnalités plus que dignes pour la vie quotidienne. On parle de Écran de 6,5 pouces, 4 Go de RAM, triple caméra avec 48 mégapixels principaux, Android 10 … Un mobile tout-terrain dont vous allez beaucoup entendre parler cette année. Obtenez 15 euros de réduction avec le code ALIXMAS15.realme X50 5G: si au contraire vous êtes clair que vous avez besoin d’un Mobile 5G, votre offre d’ami est celle de cet autre appareil realme. Le realme X50 5G est l’une des propositions les plus raffinées de la marque, offrant des spécifications de hauteur telles que Qualcomm Snapdragon 765G, Écran FHD + 120 Hz, charge rapide, 6 Go de RAM et, bien sûr, 5G. Si vous faites partie de ceux qui veulent le plus avancé tout en payant ce qui est juste, le prix spécial du realme X50 5G c’est pour toi. Avec le coupon ALIXMAS20 vous bénéficiez de 20 euros de réduction.realme X3 SuperZoom: vous pouvez aussi y aller Un pas en avant parier sur le plus premium de realme, un haut de gamme que vous pouvez obtenir avec une réduction sur AliExpress (il est à vous pour un peu plus de 400 euros) et qui se distingue par son Puissance et son section photographique supérieure. Nous sommes confrontés à un mobile très spécial qui grâce à Muflier 855+ et la 5G donne un appareil étonnamment puissant qui peut également être accompagné de jusqu’à 12 Go de RAM. Ongle 10 expérience globale qui est complété par un Affichage 120Hz et un appareil photo de qualité avec un zoom numérique 60x. Vous avez 20 euros de réduction avec le code ALIXMAS20.

Samsung Galaxy A20s: nous suivons la compilation des bonnes affaires avec un dernier appareil Samsung, que bien qu’il ait déjà un temps, c’est toujours un basique pour ceux qui recherchent un mobile tout-terrain. Pour un peu plus de 100 euros, le Samsung Galaxy A20s offre tous les Garanties Samsung dans un terminal équipé de triple caméra, Écran Infinity-V de 6,5 pouces et des performances exceptionnelles conçues pour votre quotidien. Avec le coupon ALIXMAS10 vous aurez 10 euros de réduction.iPhone 12 mini (128 Go)Le téléphone le plus puissant et le plus petit du marché vient d’Apple. Nous sommes face à un smartphone avec une dalle Full HD + de 5,4 pouces et technologie OLED, qui déplace le processeur dans ses entrailles Apple A14 hexa-core, 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, une batterie efficace de 1821 mAh, technologie 5G, NFC et un double appareil photo principal de 12 mégapixels. Et si vous utilisez le coupon APPLEIPHONE120 vous bénéficierez d’une réduction de 120 euros.

Obtenez plus d’offres AliExpress avec ces coupons spéciaux

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez ajouter aux prix discount d’AliExpress un tout série de coupons avec lequel vous obtiendrez une réduction encore plus importante. Copiez et collez-les simplement dans la section d’achat final et profiter d’économiser.

ALIXMAS3: 3 euros de réduction sur les achats supérieurs à 15 euros.ALIXMAS4: réduction de 4 euros sur les achats supérieurs à 27 euros.ALIXMAS6: réduction de 6 euros sur les achats supérieurs à 47 euros.ALIXMAS8: remise de 8 euros sur les achats supérieurs à 70 euros.ALIXMAS10: 10 euros de réduction sur les achats supérieurs à 95 euros.ALIXMAS15: remise de 15 euros sur les achats supérieurs à 139 euros.ALIXMAS20: 20 euros de réduction sur les achats supérieurs à 169 euros.ALIXMAS30: 30 euros de réduction sur les achats supérieurs à 279 euros.ALIXMAS50: réduction de 50 euros sur les achats supérieurs à 399 euros.ALIXMAS70: remise de 70 euros sur les achats supérieurs à 599 euros.