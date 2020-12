Cela fera bientôt un an que Samsung a présenté son Chromebook, et il semble que son successeur, le Samsung Galaxy Chromebook 2 est sur le point de prendre le relais. Et c’est que cette semaine nous avons connu deux fuites, l’une se référant à son design et l’autre, aujourd’hui, sur ce que l’on trouvera à l’intérieur et son prix éventuel, et les deux sont vraiment intéressantes. Et si la première génération était très prometteuse, cette première revue ne semble pas loin derrière.

En ce qui concerne le design du Samsung Galaxy Chromebook 2, une fuite d’Evan Blass via Voice nous montre les variantes du rouge (bien que dans l’image cela semble plus orange) et du gris, et nous voyons que dans cette deuxième génération la couleur du corps se propage sur les bords. On voit aussi que les connecteurs sur le côté gauche ont été réarrangés un peu. En ce qui concerne la droite, vous ne pouvez apprécier qu’un USB-C.

Et après cette fuite de son design, WalkingCat a publié aujourd’hui sur Twitter ce qui ressemble à une diapositive d’une présentation Best Buy dédiée au Samsung Galaxy Chromebook 2 avec quelques conseils très intéressants de l’examen du Chromebook Samsung. Et la première chose, avant d’entrer dans son contenu, c’est que l’existence de ce document (s’il est réel) indique que tant sa présentation que sa vente ne sont pas trop loin.

Un aspect à noter est que si le modèle présenté en janvier de cette année dispose d’un écran tactile 4K AMOLED, le Samsung Galaxy Chromebook 2 aurait une amélioration à cet égard, lors du montage. un écran QLED de 13,3 pouces. Comme nous pouvons le lire sur la diapositive, ce serait le premier Chromebook à avoir cette technologie sur son écran, une technologie que Samsung utilise dans ses téléviseurs depuis un certain temps.

Un autre point notable est sa durée de vie de la batterie. Si avec la première génération, il peut être un peu difficile de passer une journée entière sans la recharger, avec le Samsung Galaxy Chromebook 2, il semble que le constructeur vise à atteindre et dépasser 12 heures d’autonomie. Si cette amélioration devient effective, cette révision représenterait un grand saut qualitatif par rapport à l’original.

Quant à son processeur, si le Samsung Galaxy Chrome dispose d’un Intel Core i5-10210U, l’imminent Samsung Galaxy Chrome 2 pour l’instant nous savons seulement qu’il est construit autour d’un Intel Core i3 de 10e génération. Il faudra sûrement attendre sa présentation officielle pour savoir quelle puce en particulier Samsung a choisi pour la première révision majeure de son Chromebook.

Dans la diapositive, nous pouvons lire que le Samsung Galaxy Chromebook 2 arrivera chez Best Buy courant février 2021. Une date qui, combinée à l’historique de la version actuelle de l’appareil, nous invite à penser que Cette nouvelle version sera présentée au CES 2021, qui se tiendra au cours des premiers jours de 2021, il nous faudra donc peu de temps pour effacer toutes les inconnues.

Maintenant, si vous vous interrogez sur le prix, et bien qu’en l’absence de confirmation officielle, un deuxième tweet de WalkingCat souligne que le prix de départ du Samsung Galaxy Chromebook 2 sera de 699 $, inférieur au prix avec lequel la première génération a fait ses débuts.