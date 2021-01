La semaine dernière, Android 11 a commencé à arriver pour le Samsung Galaxy Z Fold 2, le mobile pliable de Samsung. La mise à jour a commencé en Allemagne et au cours de ces jours, elle commence à atteindre le reste de l’Europe. Aujourd’hui, le Samsung Galaxy Fold, le prédécesseur de ce modèle, commence également à se mettre à jour.

Il le fait main dans la main avec One UI 3.0 et Android 11, entamant sa première phase de mise à jour en France. Être mise à jour européenne, Cela ne devrait pas prendre trop de temps pour arriver en Espagne, il est donc pratique d’être attentif aux notifications, car l’OTA le sera quand il tombera.

Une interface utilisateur 3.0 et Android 11

Le Samsung Galaxy Fold est le premier pliage de Samsung, lancé en 2019. Le terminal, qui est arrivé sur le marché avec Android 9.0 Pie, se met à jour vers Android 11, recevant ainsi votre deuxième mise à jour majeure du système d’exploitation.

Le déploiement de la mise à jour commence en France et devrait atteindre le reste de l’Europe dans les prochains jours

Plus précisément, la mise à jour du firmware arrive en France F900FXXU4DUA1 pour la variante 4G et F907BXXU4DUA1 pour le modèle avec 5G. Avec cette mise à jour vient le dernier correctif de sécurité, donc le Galaxy Fold est entièrement mis à jour. La mise à jour arrive via OTA, nous serons donc informés lorsqu’elle sera disponible.

En ce qui concerne l’actualité de la mise à jour, ce sont celles respectives à la fois pour One UI 3.0 et Android 11. Les changements esthétiques sont mineurs, mais amélioration des performances, de la consommation et des contrôles de confidentialité Et demais.

