L’événement Unpacked de 2021 approche à grands pas, mais le premier mobile Samsung de 2021 n’est pas un haut de gamme, mais le modeste Samsung Galaxy M02s, qui est officielle au Népal, quelques jours avant son lancement prévu en Inde.

Le Samsung Galaxy M02 semble être très similaire au Samsung Galaxy A02 que la société a annoncé en novembre de l’année dernière, mais qui n’a pas encore été publié. C’est un simple terminal, avec Snapdragon 450, une excellente batterie et un prix relativement ajusté.

Fiche technique Samsung Galaxy M02s

Samsung Galaxy M02s

écran

Écran LCD de 6,5 pouces

HD +

Dimensions et poids

–

Processeur

Muflier 450

RAM

4 Go

Espace de rangement

64 Go

MicroSD jusqu’à 512 Go

Caméra frontale

5 MP

Caméra arrière

13 MP

2 MP

2 MP

Tambours

5 000 mAh

Charge rapide 15W

Système opératif

Android 10

Une interface utilisateur

Connectivité

LTE

Wifi

Bluetooth

USB-C

Minijack

Autres

–

Prix

111 euros pour changer

Un nouveau mobile simple de Samsung

Nous devons admettre à Samsung que, au moins, cela nous permet de comprendre facilement son catalogue de produits. Plus le numéro de modèle est bas, plus le terminal est modeste, et le Samsung Galaxy M02, avec littéralement un «0» dans son nom, correspond donc à la deuxième génération de plage d’entrée.

Le terminal réutilise le design simple qui a accompagné les séries A et M pendant une grande partie de l’année écoulée, avec un Écran de 6,5 pouces avec résolution HD + avec une encoche en haut et un dos à motifs géométriques.

Pour la photographie, le Samsung Galaxy M02s dispose d’un appareil photo avant de 5 mégapixels et d’une triple combinaison pour l’arrière. C’est un Capteur principal de 13 mégapixels, un capteur bokeh de 2 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Étant un simple terminal, le Samsung Galaxy M02 peut se vanter de sa batterie, avec un Capacité de 5000 mAh. La bonne nouvelle est qu’au moins, il dispose d’une charge rapide de 15W, ce qui n’est pas mal pour sa portée. Le terminal dispose d’une minijack, bien qu’il n’inclut aucun type de biométrie.

Versions et prix du Samsung Galaxy M02s

Le Samsung Galaxy M02s est officiel au Népal et sera bientôt en Inde. On ne sait pas si le Galaxy A02, dont les spécifications sont très similaires, sera commercialisé dans le monde ou dans les endroits où le Galaxy A02 est vendu. Il est disponible en noir, bleu et rouge pour 15999 roupies népalaises, environ 111 euros pour changer.

