Le Galaxy M11 est le dernier ajout à la gamme de smartphones «M» de Samsung. Une série qui peut passer inaperçue devant le spectaculaire “S”, le milieu de gamme recouvert du Galaxy “A” ou du “Z” qui mettent le point de l’innovation, mais qui offrent le fonctionnalités mobiles essentielles pour ceux qui veulent dépenser le moins possible.

Le Galaxy M11 conserve le design de la série M, créé avec les plus jeunes à l’esprit. Son écran Infinity-O s’étend à un 6,4 pouces diagonale, bien que sa résolution soit inférieure à la FHD et monte un panneau LCD de base et non l’AMOLED des frères supérieurs.

Le SoC est un Samsung Exynos à huit cœurs, tandis que la quantité de mémoire et de stockage est basique, comme correspond à une plage d’entrée, bien que cela soit complété par la prise en charge des cartes microSD jusqu’à 512 Go. Le système de caméra a été amélioré et l’arrière dispose d’un triple capteur avec un principal 13 MP, assisté par d’autres grand angle et profondeur.

La capacité de la batterie est mise en évidence avec 5000 mAh et charge rapide de 15 watts. Il dispose d’un scanner d’empreintes digitales situé à l’arrière et d’une reconnaissance faciale. “Avec un grand écran pour regarder des vidéos et des séries de n’importe où, avec une triple caméra intelligente et une longue autonomie, le Galaxy M11 offre toute la grande innovation de Samsung à un prix très abordable”, a déclaré Luis de la Peña, directeur de Marketing de la division Mobilité de Samsung Electronics en Espagne.

Spécifications Samsung Galaxy M11

Système opératif

Android 10 personnalisé avec l’interface utilisateur Samsung One

écran

Écran LCD Infinity-O de 6,4 pouces

Résolution

HD + – 720 x 1560 pixels

Processeur

Samsung Exynos Octa-core 1,8 GHz Cortex-A53

Mémoire

3 Go de RAM

Espace de rangement

32 Go de stockage

Caméra frontale

8 MP, F2.0

Caméra arrière

Configuration triple:

· 13MP, F1.8 principal

· 5MP, grand angle F2.2

· 2MP, profondeur F2.4

Connectivité

Wi-Fi, 4G LTE / 3G / 2G, Bluetooth, NFC, USB-C

Batterie

5000 mAh avec charge rapide de 15 W

Dimensions

161,4 x 76,3 x 9,0 mm

Samsung Galaxy M11 arrive en Espagne en deux finitions de couleur, noir ou bleu, et est disponible sur le portail Web Samsung et dans le canal de vente au détail par 179 euros. Contenu tarifaire pour accéder au catalogue du leader de la vente mobile.