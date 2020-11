Comme chaque vendredi, nous proposons les meilleures offres sur les mobiles et les accessoires dans nos bonnes affaires de chasse. Ceci est la section hebdomadaire où nous collectons les meilleures affaires et offres, vous pouvez ainsi économiser quelques euros sur vos achats.

Aujourd’hui, nous proposons des offres sur les téléphones mobiles aussi populaires que le OnePlus Nord ou le Xiaomi Mi 10T Lite, bien que nous apportions également des mobiles haut de gamme pour que rien ne manque.

Mobiles proposés

Xiaomi Mi 10T Lite: le Xiaomi Mi 10T Lite est le milieu de gamme le plus actuel de la société chinoise. Il possède une batterie spectaculaire et des caméras qui sont les meilleures du marché. C’est très bon marché, pour seulement 249,99 euros, un prix spectaculaire pour un mobile avec Connectivité 5G et taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: le membre le plus puissant de la famille Redmi est en vente sur Amazon pour seulement 222,06 euros. Ce mobile se démarque pour sa batterie à charge rapide 30W. Dans ce cas, nous n’avons pas la 5G, mais le processeur est de Qualcomm, il fonctionne très bien et la batterie est spectaculaire.

Samsung Galaxy M21 – Smartphone Dual SIM 6.4 “sAMOLED FHD +, Triple Camera 48 MP, 4 GB RAM, 64 GB ROM extensible, Batterie 6000 mAh, Android, version espagnole, couleur noire

Samsung Galaxy M21: le Samsung Galaxy M21 est tombé à 209 euros. Dans notre revue, nous avons vraiment aimé la caméra, son écran AMOLED et sa batterie presque infinie. Si vous voulez un terminal de marque “classique”, c’est une valeur sûre.

Samsung Galaxy S10 Lite: un Samsung haut de gamme, avec le Qualcomm Snapdragon 855, à un prix avantageux. Le S10 Lite est l’une des meilleures propositions de la marque coréenne, et on peut l’acheter pour 399 euros sur Amazon. Une valeur sûre qui nous durera de nombreuses années compte tenu de la puissance du processeur.

LG Velvet: le LG Velvet est l’une des grandes inconnues de l’année. C’est le meilleur mobile LG actuel, bien qu’il soit sorti à un prix assez cher pour un milieu de gamme. Maintenant c’est sur Amazon pour seulement 489 euros, un prix avantageux pour un mobile avec un bon appareil photo, design et affichage spectaculaires et tout à fait différent de ce que nous voyons habituellement.

OnePlus 8T: le OnePlus 8T est l’un des haut de gamme du moment. Pour seulement 515 sur Aliexpress, vous pouvez l’acheter, un prix qui avec certains coupons que vous avez accumulés peut facilement descendre en dessous de 500 euros. 120Hz, Snapdragon 865 et bonne batterie, Vous ne pouvez pas demander beaucoup plus à cette bête.

OnePlus Nord: le Nord est l’un des mobiles milieu de gamme les plus équilibrés du moment. Il a la caméra du OnePlus 8, un design spectaculaire et un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Vous pouvez l’acheter sur Aliexpress pour seulement 347,22 euros.

Accessoires proposés

Amazfit GTR: pour seulement 119,90 euros vous avez l’une des meilleures montres Amazfit, avec une bonne batterie, un design circulaire et une grande résistance.

Haut-parleurs Amazon Echo: Amazon a baissé certains de ses Echos, comme l’Echo Dot pour 29,99 euros ou l’Echo Spot pour 69,99 euros.

