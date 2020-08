Là milieu de gamme du marché des smartphones, et en particulier le segment 350-450 euros, est le plus peuplé et continue de s’enrichir de nouvelles propositions. Au cours des derniers mois, cependant, il semble qu’il ait vécu quelque chose d’un aplatissement du marché, les fabricants continuant à produire des smartphones avec des fonctionnalités et un design assez similaires, et le choix de ce qu’il faut acheter est devenu encore plus compliqué.

Bien sûr, à ce stade, je pense qu’il est devenu encore plus essentiel de considérer à quel point le Logiciel peut offrir et quel type d’expérience utilisateur peut en dériver, plutôt que de tout concentrer sur le secteur du matériel et de l’esthétique. Si on prenait ces deux éléments comme des facteurs de choix, en fait, je dirais presque que l’un est aussi bon que l’autre, précisément parce que les différences entre les différents smartphones Android qui remplissent ce segment de marché sont si subtiles qu’elles passent inaperçues.

Cependant, alors que je me demande si nous avons vraiment besoin de tous ces smartphones à peu près les mêmes, nous obtenons de nouvelles informations sur Samsung Galaxy M51, un milieu de gamme que l’entreprise était censée lancer en juillet mais dont les débuts ont ensuite été reportés à septembre en raison de problèmes liés à la pandémie.

Samsung Galaxy M51, les fonctionnalités alléguées

Selon ce qui a fui sur le Net, Samsung Galaxy M51 sera équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution FullHD + et alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 730G avec 6 Go de RAM est 128 Go de stockage interne extensible avec microSD.

La force de ce smartphone sera probablement le Batterie de 7000 mAh ce qui devrait en théorie garantir de nombreuses heures, voire des jours, d’autonomie. Quant au secteur photographique, Samsung Galaxy M51 devrait être équipé d’une caméra selfie 32MP, tandis qu’à l’arrière, il devrait y avoir quatre capteurs: un grand angle 64MP, un ultra-large 12MP, un capteur de profondeur 5MP et une macro 5MP.

Ce smartphone sera lancé la deuxième semaine de septembre en Inde au prix d’environ 400 $.