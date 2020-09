En octobre 2011, Samsung a révolutionné le concept du Smartphone en tant qu’outil de loisirs et de travail avec le Galaxy Note. C’était un appareil qui, en plus d’un format d’écran plus grand, offrait la possibilité de prendre des notes de croquis à l’aide d’un stylet spécial: le S-pen. Ce fut un grand succès car avant la fin de l’année Samsung avait déjà dépassé le million d’unités vendues. Petit à petit, le Note est devenu un succès dépassant son usage professionnel pour devenir un outil de création et un allié puissant pour les loisirs.

Avec l’arrivée en août dernier de la nouvelle famille de smartphones Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra 5G, les atouts qui caractérisent la gamme Note depuis son lancement se sont améliorés, surprenant avec un écran des lunettes plus grandes et minimales et une caméra frontale perforée parfaitement intégrée dans le panneau.

De plus, les ingénieurs de Samsung ont réussi à renouveler certains détails esthétiques avec une plus grande propreté dans le design et des changements de couleurs et de finitions dans le but de continuer à offrir non seulement un outil puissant pour le travail et les loisirs, mais aussi des appareils élégants.

Ces deux téléphones qui n’étaient pas seulement postulés comme les appareils Note les plus puissants à ce jour, mais représentent la reconnaissance par Samsung qu’une grande partie de ses utilisateurs les voit non seulement comme un outil professionnel mais que la polyvalence que leur donne le grand écran, la présence du stylet et sa puissance en font également un allié puissant pour le loisirs avec de larges possibilités d’utilisation créative (grâce au S Pen évolué), photographie, gaming …

spécifications Galaxy Note 20 // Galaxy Note 20 Ultra

Système opératif: Android 10

écran: AMOLED dynamique 6,7 pouces avec résolution QHD + // AMOLED dynamique 6,9 ​​pouces avec résolution WQHD +

Processeur: Exynos 990 Octacore

Mémoire: 8 Go de RAM // 12 Go de RAM

Espace de rangement: 256 Go // Jusqu’à 512 Go

Caméra frontal: 10 MP DualPixel

Caméras arrière: 12 MP principal, 12 MP de large et 64 MP téléobjectif // 108 MP principal, 12 MP de large et 12 MP téléobjectif

Connectivité: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 5G et Samsung DeX

Batterie: 4300 mAh avec charge rapide // 4500 mAh avec charge rapide

Du son: Haut-parleur stéréo réglé par AKG

Dimensions: 75,2 x 161,6 x 8,3 mm // 77,2 x 164,8 x 8,1 mm

Poids: 194 grammes // 208 grammes

Autres: S-Pen amélioré, lecteur d’empreintes digitales intégré, certification IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Mais au-delà des chiffres et des tableaux comparatifs, nous souhaitons cette fois passer en revue le véritable potentiel de cette nouvelle famille de smartphones pour vous montrer tout ce que vous pouvez vraiment réaliser avec eux.

Un poste de travail entier dans votre poche

Sans aucun doute, l’une des améliorations essentielles du nouveau Galaxy Note 20 est stylet S Pen amélioré, qui gagne en aisance à l’écriture et au travail et offre une réponse qui parvient à se rapprocher encore plus de la sensation d’écrire des notes sur papier. C’est l’élément le plus différenciant de la dynastie Galaxy Note que peu ont réussi à imiter, encore moins dans ce format.

Certaines fonctionnalités qui se marient parfaitement avec les modifications logicielles, telles que l’application Samsung Notes remaniée, avec lequel nous pouvons désormais prendre des notes sur des documents PDF, synchroniser du contenu tel que des notes audio ou des images supplémentaires sur les notes, et même exporter directement n’importe quel projet vers Power Point.

Le Galaxy Note 20 S Pen dispose de nouvelles fonctions pour les gestes en l’air sans avoir à toucher l’écran avec. De cette façon, il permet le contrôle des différentes fonctions du terminal, en étant capable de retourner et d’ouvrir des applications récentes, de se déplacer pour démarrer ou de prendre des captures d’écran.

Ces fonctionnalités ont été améliorées avec le développement de nouvelles versions d’applications telles que l’application Samsung Notes, avec lequel nous pouvons désormais prendre des notes sur des documents PDF, synchroniser du contenu tel que des notes audio ou des images supplémentaires sur les notes, et même exporter directement n’importe quel projet vers Power Point.

D’autre part, les deux versions de Galaxy Note 20 arrivent avec une prise en charge améliorée pour la dernière version de Wireless DeX, avec un changement de cap par rapport aux précédents, éliminant complètement le besoin de câbles et de stations d’accueil, remplacé par le support sans fil pour Miracast. Ainsi, en utilisant un standard compatible avec la plupart des téléviseurs intelligents modernes, nous pouvons en quelques secondes connecter notre téléphone à n’importe quel écran ou appareil compatible.

Un outil qui nous permettra d’utiliser le téléphone en même temps qu’au bureau, comme s’il s’agissait d’un ordinateur portable ou d’un écran supplémentaire; ou même le combiner avec l’utilisation d’autres appareils, transformant le téléphone en un trackpad de souris ou de clavier. Bien entendu, les claviers et souris Bluetooth sont toujours pris en charge.

Et c’est que finalement nous aurons une véritable expérience Android sur Windows, un système qui permet la connexion du Smartphone avec des périphériques tels que des moniteurs, des souris et des claviers pour le transformer virtuellement en PC. Cette mise à jour représente un changement de direction par rapport aux précédentes en éliminant complètement le besoin de câbles et de quais, remplacés par la prise en charge sans fil de Miracast.

Cette norme est compatible avec la plupart des téléviseurs intelligents modernes et nous permet de connecter notre téléphone à n’importe quel écran ou appareil compatible en quelques secondes. Bien sûr, il est toujours possible de se connecter via un câble à des appareils et les claviers et souris Bluetooth sont toujours pris en charge. De plus, nous pouvons utiliser le téléphone en même temps qu’au bureau, comme s’il s’agissait d’un ordinateur portable ou d’un écran supplémentaire.

Montez de niveau et entrez dans le jeu professionnel

Emballé avec jusqu’à 16 Go de RAM, la puissance de productivité de ce smartphone surpasse même certains ordinateurs portables. Cela permet de porter la capacité et la qualité d’utilisation des jeux à un niveau jamais vu auparavant.

De plus, comme nous l’avons vu dans le précédent Galaxy Note, Samsung nous propose à nouveau votre mode de jeu Game Booster, avec lequel la consommation d’énergie est optimisée pour nous permettre de profiter plus longtemps de nos jeux, tout en réduisant la latence de l’écran et la connectivité avec n’importe quel périphérique, qu’il s’agisse de manettes ou de casques.

Ce mode dispose également d’une optimisation des performances grâce à l’intelligence artificielle qui évoluera et s’adaptera à nos modèles de jeu. De cette manière, les Galaxy Note 20 sont en mesure de nous offrir encore plus d’autonomie tout en Les connexions Wi-Fi ou de données réseau sont améliorées et optimisées pour les processus de jeu et l’utilisation de la mémoire pour le reste des applications d’arrière-plan, ce qui permet également un meilleur contrôle de la température de l’appareil.

Et c’est que notre téléphone n’a pas besoin d’être noir mat ou d’avoir des lumières colorées pour qu’il soit vraiment un appareil de jeu, car ce qui compte vraiment pour les joueurs est les résultats de vos jeux et l’expérience de jeu.

Deux points que nous pourrons maîtriser grâce aux dernières améliorations de l’une des plus grandes marques du marché de l’affichage, avec des images en mouvement beaucoup plus fluides, une réponse tactile ultra-rapide et une luminosité jusqu’à 25% supérieure qui nous permettra d’obtenir le bénéfice maximal même en plein soleil.

En outre, le nouveau Galaxy Note 20 relève du premier accord de Samsung avec Microsoft, bénéficiant d’une optimisation améliorée pour le service de jeu en nuage xCloud, ouvrant une gamme de plus de 150 titres mobiles, consoles et informatiques sur lesquels nous pouvons jouer. niveau maximum de n’importe où. En fait, bien que dans ce cas d’autres machines soient chargées de traiter le jeu, vous pouvez sans aucun doute profiter des jeux en un énorme écran de 6,9 ​​pouces avec des résolutions WQHD + et des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz ils nous donneront l’impression d’être de plus dans la nouvelle génération de jeux.

Mais pour ceux qui recherchent l’expérience la plus proche de ces appareils, nous pouvons toujours ajouter l’utilisation de contrôleurs supplémentaires tels que le contrôleur XBOX MOGA XP5-X +, ce qui nous permettra à la fois de connecter le téléphone via un support de clip inclus et de profiter de l’expérience. sans fil lorsque nous utilisons le DeX 5 pour connecter notre téléphone à une Smart TV, pouvant ainsi transformer notre Galaxy Note 20 en une véritable console de salon.

Chérissez chaque instant de votre quotidien

Enfin, de nos jours on ne peut pas parler des vertus d’un smartphone sans faire un accent particulier sur la photographie et la capture vidéo. Et c’est qu’au-delà de son imposant capteur de 104 mégapixels et de sa configuration quadruple caméra, le Galaxy Note 20 nous offre non seulement des captures spectaculaires, mais met également à notre disposition une série d’outils de niveau professionnel pour créer notre propre contenu.

Grâce à ses objectifs ultra haute résolution, son zoom x50 spectaculaire et la nouvelle technologie Laser Autofocus pour analyser automatiquement chaque scène, toute photo que nous prenons avec un Galaxy Note 20, que nous soyons professionnels ou amateurs, aura un niveau de détail et de netteté incroyable dans toutes les situations. Si l’on s’intéresse aux captures en mouvement, on peut toujours opter pour la Vidéos de qualité cinéma en résolution 8K et au format 21: 9, ce qui nous permettra de maintenir la meilleure qualité de reproduction sur n’importe quel écran.

De plus, grâce à ses batteries de plus grande capacité augmentées à 4500 mAh, nous aurons une autonomie assurée pour affronter même nos journées les plus intenses. De quoi partager notre batterie avec nos amis grâce au système de charge inversée Wireless Power Share, qui ne nécessitera que de rapprocher les téléphones les uns des autres.

Bien qu’en cas d’urgence, nous n’aurons besoin que 30 minutes de charge pour que la batterie soit à nouveau prête pour durer une toute nouvelle journée grâce à l’inclusion d’une charge ultra rapide de 25W.

Obtenez votre meilleure version Remarque 20

Disponible à partir du jour même de sa présentation, on retrouve déjà les modèles Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra dans la boutique en ligne de la marque, sous une grande variété de configurations et de prix qui commenceront à partir de 959 euros avec plusieurs options de financement.

De plus, nous pouvons actuellement trouver plusieurs promotions avec lesquelles nous pouvons ajouter gratuitement un Pack Musique composé de Galaxy Buds + ou Galaxy Buds Live, une assurance SamsungCare + pour les deux premières 2 ans, et jusqu’à quatre mois d’abonnement à YouTube Premium.

En ce qui concerne les couleurs, nous aurons trois variantes métalliques pour chaque téléphone, avec la seule couleur partagée du nouveau Mystic Bronze. Ainsi, le Galaxy Note 20 mettra l’accent sur des tons plus gais avec Mystic Green et Mystic Grey, tandis que le Galaxy Note 20 Ultra pariera sur une plus grande sobriété avec Mystic Black et Mystic White. Bien que les deux téléphones aient un nouvel effet et texture de vos finitions, ce qui nous permettra de réduire considérablement l’apparence des empreintes digitales et autres taches.