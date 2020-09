Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy S20 Ultra Lequel devriez-vous acheter?

Le Note 20 Ultra est sans doute un meilleur téléphone global que le S20 Ultra grâce à ses améliorations de la caméra, à son affichage dynamique du taux de rafraîchissement, à sa taille plus petite et à son prix inférieur. Le fait qu’il ait également un S Pen n’est que la cerise sur le gâteau.

Avantages

Affichage dynamique du taux de rafraîchissement

Caractéristiques du S Pen

Moins cher

Caméra laser à mise au point automatique

Les inconvénients

Batterie plus petite

Caméra selfie basse résolution

Le S20 Ultra est une vente difficile car il a maintenant plusieurs mois mais plus cher (au prix de détail) que le Note 20 Ultra. Sa seule qualité qui rachète est une batterie plus grosse, qui n’offre qu’une petite amélioration de l’utilisation quotidienne.

Avantages

Batterie 10% plus grande

Caméra selfie 40MP

Caméra zoom haute résolution

Les inconvénients

Plus cher

Pas de mise au point automatique du laser de la caméra

Pas de S Pen dans la boîte

Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy S20 Ultra Taille, écran et spécifications

Source: Daniel Bader / Android Central

Comme le suggèrent les noms « Ultra », il y a beaucoup de choses partagées entre ces deux téléphones. Ils sont construits avec les mêmes composants et fonctionnalités principaux, avec seulement de petites différences. Vous obtenez la même RAM et le même stockage, le même emplacement pour carte SD, le capteur d’empreintes digitales, les haut-parleurs, la connectivité, la résistance IP68, etc. L’écran de la Note 20 Ultra a une petite longueur d’avance avec son taux de rafraîchissement dynamique, mais cela devrait aider à obtenir une meilleure longévité de sa batterie 10% plus petite de 4500 mAh.

Catégorie

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20 Ultra

Système opérateur

Android 10

Une interface utilisateur 2.5

Android 10

Une interface utilisateur 2.1

Afficher

6,9 pouces

AMOLED

3088 x 1440

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

6,9 pouces

AMOLED

3 200 x 1 440

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur

Qualcomm Snapdragon 865+

Qualcomm Snapdragon 865

Mémoire

12 Go LPDDR5

12 Go LPDDR5

16 GB

Espace de rangement

128 Go

512 Go

128 Go

512 Go

Stockage extensible

Oui

Oui

Caméra arrière 1

108MP primaire

f / 1,8

OIS

108MP primaire

f / 1,8

OIS

Caméra arrière 2

Téléobjectif 12MP

f / 3.0

Zoom optique 5X

Téléobjectif 48MP

f / 3,5

Zoom optique 4X

Caméra arrière 3

12MP ultra-large

f / 2,2

12MP ultra-large

f / 2,2

Caméra frontale

10MP

f / 2,2

40MP

f / 2,2

Sécurité

Capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran

Capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran

l’audio

Haut-parleurs stéréo

USB-C

Haut-parleurs stéréo

USB-C

Batterie

4500 mAh

5000 mAh

Mise en charge

25W filaire

15 W sans fil

45W câblé

15 W sans fil

Résistance à l’eau

IP68

IP68

Dimensions

77,2 x 164,8 x 8,1 mm

76,0 x 166,9 x 8,8 mm

Poids

208 grammes

220 g

Les différences sont subtiles, mais le Note 20 Ultra a le dessus.

Il existe des différences subtiles dans la conception, mais vous pouvez voir qu’elles ont été coupées dans le même tissu. Le Note 20 Ultra est considérablement plus carré, tandis que le S20 Ultra est plus arrondi. Le verre arrière de la note est également une texture mate, ce qui le rend plus joli, mais il est un peu plus glissant que le dos brillant du S20. Mais sinon, tous les ports et boutons sont les mêmes, conduisant à une disposition très familière. Il existe cependant de subtiles différences de taille et, étonnamment, le Note 20 Ultra est le plus petit des deux – seulement de quelques millimètres et environ 5% en poids, mais il est plus petit.

Appareils photo Samsung Galaxy Note 20 Ultra contre Galaxy S20 Ultra

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central et Andrew Martonik / Android Central

Les caméras sont pour la plupart les mêmes, mais avec deux changements notables. Le S20 Ultra a été critiqué pour sa faible mise au point automatique, et le Note 20 Ultra vise à y remédier avec un nouveau système de mise au point automatique au laser. Le Note dispose également d’un téléobjectif entièrement différent, avec un zoom optique 5X par rapport au 4X du S20 et une ouverture plus large associée à des pixels plus grands pour idéalement prendre de meilleures photos à 5-15X. Le seul inconvénient potentiel est ces longs zooms, où le capteur 48MP du S20 Ultra fera mieux; mais «mieux» est relatif, car l’appareil photo ne s’est pas montré très efficace au-delà de 25X de toute façon.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy S20 Ultra Lequel devriez-vous acheter?

Source: Android Central

Samsung s’est préparé à une situation étrange en fixant le prix du Galaxy Note 20 Ultra sous le S20 Ultra car, franchement, au prix de détail complet, il n’y a aucune raison d’acheter le S20 Ultra. Le Note 20 Ultra présente une mise au point automatique améliorée pour l’appareil photo et un meilleur zoom, qui répond aux principales préoccupations concernant le S20 Ultra. Il est également subtilement plus petit et un peu plus léger que le S20 Ultra. Vous obtenez également le S Pen – gratuitement! – qui apporte sa propre valeur à l’équation.

Le Note 20 Ultra est le meilleur achat … à moins que vous ne souhaitiez économiser davantage et opter pour le S20 +.

Le seul souci lors du choix du Note 20 Ultra est la batterie, qui est 10% plus petite que la S20 Ultra. Cependant, le S20 Ultra bénéficie déjà d’une grande autonomie de batterie, et on espère que l’affichage du taux de rafraîchissement dynamique du Note 20 Ultra lui permettra d’être un peu plus conservateur sur le plan de l’alimentation. Si cela fonctionne comme prévu, cela fait du Note 20 Ultra le meilleur achat, haut la main.

La question que vous devez vous poser est de savoir si vous devriez plutôt regarder le Galaxy S20 +. Il est un peu plus petit que le Note 20 Ultra, mais il est également moins cher – donc si vous n’avez pas besoin du S Pen, vous pouvez économiser encore plus d’argent et obtenir la même expérience de base Galaxy.

Puissance du S Pen

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Un meilleur téléphone global, même si vous ne vous souciez pas du S Pen

Le Note 20 Ultra n’est qu’une évolution du S20 Ultra, mais si vous envisagez ce dernier, c’est parfait. C’est moins cher et inclut un S Pen en prime.

Vente plus difficile

Samsung Galaxy S20 Ultra

Difficile à recommander à son prix de détail complet

À moins que le S20 Ultra ne subisse une réduction de prix, il sera difficile à considérer par rapport au Note 20 Ultra. Oui, il a une batterie plus grosse, mais c’est le seul endroit où il l’emporte sur la nouvelle note.

