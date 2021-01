Un peu moins de deux heures avant le début de la Galaxy déballé, événement où le constructeur sud-coréen présentera officiellement le nouveau Série Galaxy S21. Une famille qui, tout indique qu’elle sera composée de trois versions dans lesquelles la plus haute de la gamme aurait un support pour le S Pen. Une caractéristique de la série Note jusqu’à présent. Bon, de toute façon, comme c’est généralement le cas au moment du lancement d’un nouveau modèle, il y en a d’autres qui font baisser son prix. A cette occasion, avant l’arrivée du nouveau Samsung Galaxy S21 dans ses différentes versions, on peut trouvez le Samsung Galaxy Note20 à un prix très attractif.

Présentation du Samsung Galaxy S21

Toutes les fuites et informations divulguées à ce jour suggèrent que cet après-midi, nous verrons la présentation de trois versions différentes du Samsung Galaxy S21:

Samsung Galaxy S21 avec écran de 6,2 pouces et triple caméra.Samsung Galaxy S21 + avec un écran de 6,7 pouces et la même section photographique que le Galaxy S21.Samsung Galaxy S21 Ultra avec un écran de 6,9 ​​pouces et une caméra principale avec quatre capteurs.

Tous seraient alimentés par le propre processeur de Samsung, Exynos 2100, entre 8 et 12 Go de RAM et différentes configurations en ce qui concerne la mémoire interne. Trois versions qui seraient au prix de départ de 849 euros pour la version la plus basique, à partir de 1 049 euros pour Galaxy S21 + et 1 299 euros pour la version 128 Go du Galaxy Ultra.

Remise pour Samsung Galaxy Note20

Au sein de la famille Galaxy Note, on retrouve dans le catalogue Samsung que le Note20 est le modèle le plus moderne. Un smartphone également disponible en différentes versions, Galaxy Note20, Note20 5G et Note20 Ultra 5G.

Des modèles dont le prix officiel est parti de 959 euros pour le Note20, de 1059 euros pour le Note20 5G et de 1309 euros pour la version Note20 Ultra 5G. Eh bien, il est actuellement possible d’obtenir ces téléphones à un prix très bas sur le site officiel de Samsung. Plus précisément, il est possible économiser 160 euros lors de l’achat du Samsung Galaxy Note20 et du Galaxy Note20 5G, alors que si nous avons opté pour la version Galaxy Note20 Ultra 5G, alors l’économie sera de 310 euros.

Par conséquent, nous avons qu’il est possible d’acheter le Samsung Galaxy Note20 au prix de 799 euros, le Galaxy Note20 5G à 899 euros et le Galaxy Note20 Ultra 5G pour un prix qui ne dépasse pas la barrière de mille euros, 999 euros. exactement.

Parmi les principales caractéristiques de ces terminaux, il faut noter qu’ils disposent d’un écran Dynamic AMOLED QHD + de 6,7 pouces pour les Note20 et Note20 5G et de 6,9 ​​pouces pour la version Ultra. Ils disposent de batteries de grande capacité, d’une section photographique qui comprend un appareil photo à triple capteur, entre 8 et 12 Go de RAM, selon le modèle, différentes options de stockage interne et une section de connectivité complète.

Ils ont tous un système d’exploitation Android et compatibilité avec S Pen pour tirer le meilleur parti de votre smartphone.