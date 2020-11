Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

Samsung Electronics Co., Ltd. fera partie d’Android Enterprise Recommended – un programme dirigé par Google qui vise à faciliter l’intégration de solutions mobiles dans les opérations commerciales de l’entreprise. La participation de Samsung au programme offre à ses clients une assurance supplémentaire qu’il satisfait – et, en fait, dépasse – les exigences matérielles et logicielles définies par Google pour l’entreprise.

«Samsung s’est engagé à aider ses entreprises clientes à moderniser leur entreprise pour l’ère numérique avec une offre de pointe qui comprend du matériel personnalisable, des logiciels faciles à gérer et une sécurité de bout en bout», a déclaré KC Choi, vice-président exécutif et Global Mobile B2B Team Leader, Mobile Communications Business chez Samsung Electronics. «En rejoignant le programme Android Enterprise Recommended, nous permettons aux clients professionnels de créer encore plus facilement une expérience mobile pour protéger les employés, les fidéliser et améliorer l’efficacité opérationnelle en respectant et en surpassant les normes Google en matière de sécurité, de productivité et de flexibilité. ».

Samsung et Google, partenariat de longue date

Depuis le début, Samsung et Google ont travaillé en étroite collaboration et ont uni leurs forces pendant près d’une décennie pour relever les défis les plus urgents auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui: maintenir la productivité, protéger la main-d’œuvre et offrir de la flexibilité.

Plus précisément, au cours des deux dernières années, Samsung et Google se sont associés pour:

-Harmoniser la zone Android Enterprise et Knox Platform for Enterprise de Samsung pour offrir une expérience idéale aux clients Android qui recherchaient également les capacités avancées de Samsung en matière de sécurité et de gestion des appareils

-Synchronisez nos services d’inscription d’appareils mobiles – abonnement Android sans contact et Knox Mobile – pour offrir aux clients professionnels une variété de services qui aident à optimiser l’expérience d’intégration des collaborateurs et le redéploiement des appareils.

«La participation de Samsung au programme garantit que les clients de Google ont accès à des appareils qui offrent une sécurité, une efficacité et une productivité exceptionnelles, et nous sommes impatients de travailler davantage ensemble à l’avenir», a déclaré David Still, directeur d’Android Enterprise chez Google, sur le intégration des tablettes et smartphones Samsung au programme.

En savoir plus à ce sujet sur le blog Android Enterprise ici.

L’engagement sans faille de Samsung envers les clients professionnels

Samsung a fait ses preuves dans la fourniture de solutions d’entreprise pour les appareils mobiles qui aident les entreprises à se préparer pour l’entreprise de demain, y compris les éditions Galaxy Enterprise, les smartphones et tablettes robustes, des solutions de sécurité de pointe, des options de configuration et de déploiement flexibles. et des services innovants de gestion du cycle de vie.

Samsung innove constamment pour offrir les meilleures solutions possibles aux clients professionnels, même au-delà des exigences fixées par le programme Android Enterprise Recommended, dans le cadre de sa suite Samsung Knox, qui offre des ressources de sécurité et de gestion exemplaires de pointe, comme:

-Fonctionnalités de sécurité avancées telles que le chiffrement des données à double couche au repos, la protection du noyau en temps réel, la protection contre les exploits et la protection des données sensibles pour protéger nos clients commerciaux contre les menaces émergentes;

-Autorisation pour les administrateurs informatiques d’adapter ou de configurer les appareils Samsung à leurs besoins spécifiques et de les gérer à partir d’un emplacement central en définissant un large éventail de politiques informatiques;

-Et un système permettant aux administrateurs informatiques de gérer facilement les systèmes d’exploitation et les mises à jour logicielles de leurs collaborateurs à distance, pour s’assurer que les dernières versions du système d’exploitation et des correctifs de sécurité, une fois testés, sont disponibles pour tous les collaborateurs.

«Centrica s’appuie sur sa main-d’œuvre mobile pour offrir la meilleure expérience possible à ses clients», a déclaré Andy Warren, responsable des télécommunications mobiles chez Centrica. “Samsung a veillé à ce que notre flotte mobile reste en ligne et protégée contre les dernières menaces qui affectent les affaires aujourd’hui, et nous sommes impatients d’accueillir davantage de produits Samsung après leur inclusion dans le programme Android Enterprise Recommended.”

Ce que cela signifie pour les utilisateurs de Galaxy

Périphériques Galaxy sélectionnés exécutant Android 11 et supérieur, tels que le S20, Note20, Tab S7 | S7 + et les appareils renforcés, y compris le XCover Pro, feront partie du programme Android Enterprise Recommended. Cela offre aux clients encore plus d’options qui répondent aux exigences standard de Google et garantit des performances et une expérience utilisateur cohérentes pour les entreprises. Ensemble, Google et Samsung continueront de repousser les limites et de proposer les meilleures expériences possibles pour aider les entreprises clientes du monde entier à atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture