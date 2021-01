Ce sont deux mobiles aux caractéristiques similaires que Samsung a lancés la même année, mais lequel est le meilleur? Découvrez les principales différences entre le Galaxy S10 et le Galaxy A51.

Écrit par Paulina Cortez dans Mobile

Avec une grande variété de designs et de fonctionnalités Samsung a réussi à monopoliser une grande partie du marché mobile, mais bon nombre de ses modèles à première vue sont presque identiques. Pour cette raison, nous avons préparé une comparaison dans laquelle nous vous montrons les principales différences, avantages et inconvénients qui existent entre le Galaxy S10 et le Galaxy A51.

Le Samsung Galaxy S10 est un mobile haut de gamme qui est entré sur le marché en avril 2019 provoquant la surprise avec ses ventes incroyables, pour sa part le Samsung Galaxy A51 a été lancé en décembre 2019 avec de grandes attentes commerciales pour le succès que son prédécesseur, le Galaxy A50, a obtenu au cours de sa première année de vie.

Ces deux mobiles représentent deux personnalités totalement différentes, mais ils partagent également des caractéristiques telles que la fonctionnalité, le design et l’innovation. Cependant l’un d’eux prend les devants avec son excellent système d’exploitation, la grande capacité de sa mémoire, sa qualité incontestable et son beau design.

Dans cette comparaison, vous découvrirez les principaux avantages de chacun des mobiles: le meilleur appareil photo, la plus grande capacité, la plus légère, la moins chère, la batterie avec la plus longue durée de vie, l’extérieur le plus solide et principalement notre suggestion sur celui que vous devriez acheter, nous vous disons également où vous pouvez le trouver pour l’acheter immédiatement et avec l’un des meilleurs prix.

Savoir plus: Samsung Galaxy S10 Savoir plus: Samsung Galaxy A51

Design et écran, quel est le plus élégant et le plus résistant?

Ces deux spécimens sont relativement très similaire en termes de design extérieur, cependant le Galaxy S10 a un corps solide en aluminium avec un écran infini et une esthétique sans frontières, tout en le Galaxy A51 est en plastique métallique avec un écran profilé De la même couleur que le corps du mobile, les deux ont un écran Gorilla Glass qui est beaucoup plus résistant aux dommages que les autres mobiles.

Le Galaxy A51 a un écran plus grand, ce qui peut offrir une meilleure expérience utilisateur, mais le rend moins pratique et plus lourd. Avec un écran plus mince et plus mince le Galaxy S10 est plus facile à manipuler et le transport, en plus la résolution de son écran est d’un pourcentage significativement meilleure que celle de l’A51, qui vous offre une expérience utilisateur complète. Ce mobile a également un design anti-poussière et résistant à l’eau qui le protège des éclaboussures ou de quelques gouttes de pluie.

En théorie, le gagnant de ce jeu est le Galaxy S10 avec son design esthétique, sa légèreté, la résistance de ses matériaux et le excellente résolution de votre écran.

Caméras avec détails et balance des couleurs

L’adversaire le plus fort de cette catégorie est l’A51 avec lequel vous pouvez obtenir des images avec plus de détails, c’est grâce à son Caméra principale quadruple haute résolution avec 48 mégapixels et grande ouverture ce qui permet d’éviter les formes floues. Aussi, si vous êtes passionné de photographie, l’ouverture de son objectif vous permet de créer plus facilement des portraits flous depuis l’arrière-plan et de vous concentrer sur la personne ou l’objet à capturer.

De son côté, le Galaxy S10 vous offre un meilleur équilibre des couleurs, pour les photos et les vidéos, ce grâce à son double flash LED qui est formé par deux LED de tonalité différente. Il dispose également d’une mise au point automatique continue lorsque vous filmez de longs films, ce qui maintient l’image en mouvement au point et nette. Les deux téléphones ont une caméra frontale avec des capteurs décents qui ils vous permettront de prendre de bons selfies, tant que vous êtes dans des endroits bien éclairés.

Batterie de chargement sans fil S10 vs performances A51

Les deux mobiles ont une charge rapide qui vous fera attendre moins de temps pour les charger complètement, la première partie équivalente à 50% de la batterie sera chargée en seulement 30 minutes. L’A51 dispose d’une batterie de 4000mAh qui garantit une plus grande durabilité et performance, pour sa part le S10 a une batterie d’alimentation 3400mAh que bien qu’il soit inférieur à celui de l’A51, garantit une journée d’utilisation complète sans aucun problème.

Plus le Galaxy S10 comprend un kit de chargement sans fil, pour remplacer la batterie de votre appareil simplement en la plaçant sur la base de chargement. Il dispose d’un mode ultra-économie avec lequel vous pouvez continuer à utiliser votre mobile lorsque votre batterie est faible, pendant une longue période et sans craindre de s’éteindre. Vous pouvez même l’utiliser comme station sans fil pour charger d’autres de vos appareils électroniques, grâce au recharge sans fil réversible, avec lequel le Samsung Galaxy S10 pourrait charger la batterie de l’iPhone XS plus rapidement.

Processeur et mémoire rapides avec une grande capacité de stockage du Galaxy S10

Le A51 laisse beaucoup à désirer avec seulement 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne qui réduit la capacité de stocker des fichiers et des applications sur l’appareil, même la vitesse de traitement des données est inférieure au S10 avec l’Exynos 9611. Il dispose d’un emplacement standard de mémoire externe, afin d’étendre le stockage interne, ce qui pourrait être une solution pour le peu de stockage qu’offre ce mobile.

Avec 8 Go de RAM, 512 Go de stockage interne, soit plus du double de la capacité de l’A51, le S10 se positionne comme le gagnant de cette section vous permettant de stocker une grande quantité de fichiers, de données et d’applications. Aussi pour la vitesse de traitement des données incontestable de l’Exynos 9820, l’un des meilleurs processeurs Samsung de 2019.

Connectivité classique et fonctionnelle

Dans cette section vous ne pourrez pas trouver de grandes différences pour prendre votre décision, plutôt le contraire, puisque les deux manquent de la dernière technologie en matière de connectivité qu’est la célèbre 5G, avoir la 4G LTE classique qui caractérise les mobiles milieu de gamme les plus puissants du moment. Ils comprennent également scanner d’empreintes digitales qui permettent d’identifier l’utilisateur, NFC, USB Type C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi bi-bande et prise casque d’entrée classique.

Peut-être que la différence pour rendre un verdict entre ces deux mobiles serait le mode de charge inversée du Galaxy S10, qui vous permet de charger d’autres appareils sans fil et rapidement.

Autres caractéristiques

Tout d’abord, un élément important et vital est de vous assurer que votre mobile continuera à fonctionner sans aucun inconvénient pendant les prochaines années, c’est quelque chose que les deux mobiles respectent, car le A51 et le S10 sont tous deux sur la liste officielle des mobiles Samsung qui recevront des mises à jour Android pendant au moins 3 ans.

Une caractéristique particulière du Galaxy S10 est que a un haut-parleur stéréo intégré, qui vous donne un son inégalé et indépendant des deux écouteurs, créant ainsi une atmosphère fascinante et une meilleure expérience sonore en tant qu’utilisateur. Il vous offre également une vitesse de téléchargement plus rapide que celle de la plupart des mobiles similaires et comme nous l’avons mentionné dans l’une des sections précédentes, ce mobile est anti-poussière et résistant à l’eau sans devenir submersible.

Samsung Galaxy S10 vs Samsung Galaxy A51, lequel dois-je choisir?

Tout au long de cette comparaison, vous avez pu découvrir les principales différences, avantages et inconvénients de chacun des mobiles, mais si vous êtes arrivé ici et ne savez toujours pas quel mobile choisir, nous laissons immédiatement le verdict final afin que vous puissiez courir pour acheter celui que nous considérons le meilleur mobile de cette comparaison.

Le nominé pour le meilleur mobile est le Samsung Galaxy S10, puisque cela en plus d’avoir un design épuré et élégant, il est très léger et fin sans bordures autour de l’écran. Il possède des appareils photo qui, bien qu’ils ne soient pas les meilleurs du marché, sont considérés comme assez bons grâce à leurs composants tels que le double flash LED. Il a une Vitesse de traitement 10% plus rapide que A51, capacité de stockage interne de 384 Go de plus, mémoire RAM 4 Go de plus Et si cela ne suffisait pas, il comprend un haut-parleur stéréo, un accessoire de charge sans fil et un système de charge sans fil inversé.

Le Samsung Galaxy S10 passe le test de résistance, de qualité et de design avec brio. Nous savons que c’est un mobile avec un prix plus élevé mais en retour, vous pouvez l’avoir entre vos mains un mobile haut de gamme, un élément beaucoup plus durable et complet qui vous offre une excellente expérience utilisateur, nous sommes sûrs que cela ce sera votre meilleur choix.

Savoir plus: Samsung Galaxy S10 Savoir plus: Samsung Galaxy A51