Enfin, c’est aujourd’hui le jour où nous connaissons tous les détails du Samsung Galaxy S21. La firme coréenne n’a pas déçu du design de l’appareil que nous avons déjà vu fin 2020, ni des fonctionnalités. Mais maintenant vous vous poserez la question à un million de dollars: ce qui est mieux, le Samsung Galaxy S21 ou l’iPhone 12? Continuez à lire et nous comparerons ces deux smartphones haut de gamme.

L’esthétique est évidente

Samsung et Apple ont une lutte éternelle pour voir lequel est le plus puissant du marché des smartphones. Comme vous le savez, chacun de ses terminaux fonctionne sous un système d’exploitation différent, mais ce n’est pas la seule chose qui différencie le Samsung Galaxy S21 de l’iPhone 12. Si vous les regardez, vous saurez lequel est lequel en regardant sa structure externe.

Loin des sections techniques, l’avant des deux est très caractéristique. Samsung mise sur une plus grande utilisation de l’écran en laissant un trou dans la partie supérieure pour localiser la caméra. Apple pour sa part maintient l’encoche qui a fait la renommée de l’iPhone X et qui a maintenu son espace dans presque toute la partie supérieure de l’avant depuis lors. Les chiffres indiquent que les deux appareils sont très similaires et Vous ne remarquez pas la différence entre le 6.2 “du Galaxy S21 et le 6.1” de l’iPhone.

L’architecture est également différente puisque pour la première fois Samsung intègre l’encapsulation de caméras en ligne au bord de l’appareil. Dans la pomme mordue, vous voyez un arrangement de ligne de deux lentilles incrustées dans une surface carrée. Suivant cette ligne, la maison coréenne continue avec les lunettes arrondies tandis que celles de Cupertino ont opté pour un changement esthétique qui n’a pas été vu depuis l’iPhone 5 avec ses bords lisses.

Une grande différence dans les caméras

Si nous nous concentrons sur la section multimédia, nous devons parler des caméras, où le Le Galaxy S21 tire parti de l’iPhone 12. Nous trouvons un autre objectif dans le terminal coréen, qui arbore une composition de trois lentilles avec 64 + 12 + 12 MPX sur ses objectifs téléobjectif, ultra grand angle et grand angle. Si nous allons à l’appareil de la pomme mordue, nous trouvons deux objectifs 63 + 12 MPX.

Puissance et performances du Galaxy S21 et de l’iPhone 12

C’est l’un des points importants qui attirent l’attention des utilisateurs. Les deux ont une puce 5 nm à l’intérieur, sans oublier qu’ils disposent de la dernière connectivité 5G. Paiements mobiles par NFC, Bluetooth nouvelle génération et WiFi 6 sont certaines de leurs améliorations qu’ils partagent, mais il existe des différences notables. Si nous regardons la section biométrie S21 est le seul à conserver l’empreinte digitale grâce à son capteur à ultrasons sous l’écran.

Quant à la batterie dans le Le Samsung Galaxy S21 aura 4000 mAh alors que dans l’iPhone 12, il n’atteindra que 2815 mAh. La différence est notable et a priori c’est la maison coréenne qui gagne dans cette fonctionnalité, même si tout dépend de l’usage que l’utilisateur lui en donne.

Quel est le meilleur, le Samsung Galaxy S21 ou l’iPhone 12?

Cette question est difficile car nous trouvons deux terminaux à la pointe de la technologie avec de grandes fonctionnalités. Bien qu’ils aient une composition très différente à l’intérieur, il ne fait aucun doute que les caractéristiques qu’il offre sont très similaires en termes de connectivité, maintenant qu’Apple est déjà avec la 5G, le multimédia et les performances. Ce qui est certain, c’est que L’une ou l’autre des deux options est bonne et la grande différence est faite par l’utilisateur, qui décide avec quel système est le plus à l’aise.