Comme chaque année, Samsung annonce son prochain grand événement au sein de la série “ Unpacked ”, qui a déjà gravé son nom dans notre cerveau sur la base des répétitions, et l’a mis à le 14 janvier prochain. A 10 jours de ce moment et avec l’inconnu, du moins au niveau officiel puisque les modèles fuient depuis des mois, ce que nous y verrons.

Tout indique qu’il s’agira du prochain Samsung Galaxy S21 mais Samsung n’a rien révélé de tout cela. La seule chose que possède le géant sud-coréen, c’est qu’il peut être vu en ligne, ce qui est logique étant donné que la pandémie de coronavirus continue de sévir sur la planète, et nous accueille, à l’avenir, dans l’épopée quotidienne. ‘Bienvenue dans l’épopée quotidiennedit Samsung, et nous avons mis le 14 janvier à nos ordres du jour.

14 janvier, l’épopée quotidienne

Les soumissions reprennent cette année, peut-être dans le but d’atténuer une année 2020 quelque peu mauvaise dans tous les sens du terme, même si le marché de la technologie a été l’un des moins touchés. Xiaomi, par exemple, a présenté son Xiaomi Mi il y a 11 jours de la même année que nous avons vu le Xiaomi Mi 10 arriver au début de la saison, et il semble que les dates de presque tous les fabricants avancent.

L’un des téléphones qui sonne le plus longtemps depuis janvier est précisément le Samsung Galaxy S21 que nous avons pu voir présenté le 14 janvier. En faisant attention à toutes les rumeurs et fuites (il y en a eu peu), le téléphone devrait arriver en trio: Samsung Galaxy S21 comme modèle de base, Samsung Galaxy S21 + comme modèle intermédiaire et Samsung Galaxy S21 Ultra en tant que top model. Un trio que l’on connaît déjà des années précédentes.

Parmi les caractéristiques dont les fuites coïncident le plus, on trouve l’ajout du support S Pen signature sur le Galaxy S21, ce que Samsung n’a pas confirmé, ce qui rapprocherait encore plus les séries S et Note de la marque. On verra ce qui se passe finalement car pour le moment tout est en l’air, et toute filtration antérieure doit être considérée comme douteuse jusqu’à ce que la marque, Samsung, lui donne le cachet d’authenticité. Et cela se produira le 14 janvier.

