Un an de plus, Samsung a renouvelé sa gamme la plus élevée en début d’année. Ainsi, nous avons un nouveau et puissant trio formé par le Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 + et le modèle haut de gamme, le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Dans l’année qui s’est écoulée depuis que nous avons rencontré le Samsung Galaxy S20, il n’y a pas eu de changement radical, mais il y a eu un réajustement dans diverses spécifications. Certains changements pour le mieux, comme les prometteurs Exynos 2011, Gorilla Victus ou la capacité de batterie accrue du modèle Plus. D’autres, pas tellement.

Fiche technique Samsung Galaxy S21 et S21 +

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 +

écran

AMOLED dynamique 6,2 ”

Full HD +

120 Hz

AMOLED dynamique 6,7 ”

Full HD +

120 Hz

Dimensions et poids

151,7 x 71,2 x 7,9 mm

172 g.

161,5 x 75,6 x 7,8 mm

202 g.

Processeur

Exynos 2100

Exynos 2100

RAM

8 Go

8 Go

Espace de rangement

128/256 Go

128/256 Go

Caméra frontale

10 MP

10 MP

Caméra arrière

Télé 64 MP

12 MP UGA

12 MP

Télé 64 MP

12 MP UGA

12 MP

Système opératif

Android 11

Une interface utilisateur 3.1

Android 11

Une interface utilisateur 3.1

Tambours

4 000 mAh

Charge rapide 25W

Charge sans fil rapide 15W

4 800 mAh

Charge rapide 25W

Charge sans fil rapide 15W

Connectivité

5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC

5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC

Autres

Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran

IP68

Haut-parleurs stéréo

Samsung Dex

Gorille Victus

Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran

UWB

IP68

Haut-parleurs stéréo

Samsung Dex

Gorille Victus

Prix

849 euros

1049 euros

Dans la conception, la caméra occupe une place centrale

Millimètre vers le haut, millimètre vers le bas, les trois Samsung Galaxy S21 partagent le même design. En face, ils ne diffèrent pas trop de la grande majorité des mobiles lancés récemment qui intègrent la caméra frontale perforée au centre, bien que derrière ils aient, pour le moment, un conception unique du module caméra.

Soit vous l’aimez, soit vous le détestez, mais il est indéniable que, pour une fois, il sera facile de distinguer le Samsung Galaxy S21, du moins par l’arrière. Les modèles standard, c’est-à-dire le Samsung Galaxy S21 et le Samsung Galaxy S21 + ont également le même appareil photo. Triple, avec un capteur principal de 12 mégapixels, un grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. Si la combinaison vous semble familière, c’est parce qu’il s’agit de la même configuration que le Samsung Galaxy S20. Cette année, le modèle Plus n’a pas de capteur ToF.

Ahead, le Samsung Galaxy S21 et le Samsung Galaxy S21 + coïncident à nouveau dans le même caméra perforée, centrée et avec une résolution de 10 mégapixels. Également sur l’écran, mais sous sa surface, se trouve le capteur à ultrasons amélioré avec une plus grande surface de reconnaissance.

La différence réside dans la taille

La fiche technique du Samsung Galaxy S21 et du Galaxy S21 + est très similaire, mais il existe une différence fondamentale entre eux: la taille. Une fois de plus, le Samsung Galaxy S21 est un compact haut de gamme ou, du moins, la chose la plus proche que nous trouvons sur Android. Le Samsung Galaxy S21 mesure 151,7 mm de haut, tandis que le Galaxy S21 + mesure 161,5 mm.

Dans les deux cas, nous avons des écrans avec ce que Samsung a appelé Dynamic AMOLED 2X, avec une diagonale de 6,2 pouces dans le S21 et de 6,7 pouces dans le S21 +. Dans les deux cas, la résolution est Full HD + et avec un taux de rafraîchissement variable et jusqu’à 120 Hz. Un changement controversé, car la génération précédente avait une résolution QHD +.

Coïncidant avec pratiquement toutes les spécifications, il est prévisible que le plus petit modèle aura une capacité de batterie inférieure. Alors, Le Samsung Galaxy S21 monte 4000 mAh, tandis que le Galaxy S21 + augmente la mise à 4800 mAh capacité. Dans les deux cas, avec une charge rapide de 25 W et une charge sans fil rapide.

“Reviens” Exynos. Le chargeur et la microSD sont partis

Exynos n’est jamais parti, mais Samsung a relancé ses propres processeurs cette année, fier du 5nm Exynos 2100, après plusieurs années où la variante interne était à la traîne par rapport à la version Snapdragon. Les benchmarks auront le dernier mot, mais nous avons a priori meilleures performances, plus d’économies d’énergie et prise en charge de la dernière connectivité, y compris UWB sur le Galaxy S21 +.

Pour une raison quelconque, cette année, il se passe de la version avec 12 Go de RAM, de sorte que le Samsung Galaxy S21 et le S21 + ont deux versions avec 8 Go de RAM, avec 128 ou 256 Go de stockage. Le choix est plus important que jamais, car Prise en charge de la carte microSD non incluse.

Un autre qui part est le chargeur, qui n’est pas inclus dans la boîte. Dans la boîte, vous trouverez le téléphone, un câble USB-C vers USB-C, la broche pour retirer la carte SIM et le manuel de démarrage rapide. Autrement dit, il n’y a ni chargeur ni casque.

Versions et prix des Samsung Galaxy S21 et S21 +

Le Samsung Galaxy S21 est disponible en noir, or et violet, tandis que le Samsung Galaxy S21 + est disponible en gris, blanc, violet et rose. Dans les deux cas, les terminaux ont des versions avec 128 Go et 256 Go de stockage. Voici les prix officiels:

Samsung Galaxy S21 8 + 128 Go: 849 euros

Samsung Galaxy S21 8 + 256 Go: 909 euros

Samsung Galaxy S21 + 8 + 128 Go: 1049 euros

Samsung Galaxy S21 + 8 + 256 Go: 1 109 euros