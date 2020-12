Le Samsung Galaxy S21 peut passer par les smartphones les plus filtrés de l’histoire et à ce stade on ne sait pas quelles nouveautés (que l’on ne sait pas déjà) le géant sud-coréen pourra proposer dans la présentation de son nouveau haut de gamme prévu pour le 14 janvier.

Le dernier qui nous vient de WinFuture prétend être les spécifications complètes et les prix finaux en Europe pour deux de ses versions, le Galaxy S21 et le Galaxy S 21 Plus. Comme vous le verrez ci-dessous, le tableau des spécifications est très complet et avance chacun des composants. La plupart des fonctionnalités coïncident avec l’offre spéciale que nous vous proposons sur ces terminaux et les dix articles publiés sur le sujet, mais il y a quelques nouveautés.

Les deux modèles sont pratiquement identiques dans la conception (très mince) et comme la troisième version Ultra, ils se distinguent par leur écran complètement plat affleurant le cadre métallique qui finit par se fondre dans le module de caméra arrière. La principale différence entre les deux versions réside dans la taille de l’écran, 6,2 et 6,7 pouces respectivement. Les deux utilisent une résolution identique de 2400 x 1080 pixels, nettement inférieure aux 3200 x 1440 pixels qui avaient été traités et dont le S20 se vantait.

En retour, Samsung promet une luminosité maximale de 1300 nits (idéal pour la manipulation en extérieur) et un taux de rafraîchissement qui atteindra le 120 Hz. La prise en charge des stylets S Pen n’est pas citée, nous supposons donc qu’elle sera réservée à la version Ultra. L’écran sera protégé par un couvercle Gorilla Glass 7 et les terminaux seront résistants à la poussière et à l’eau avec la certification IP68.

Les innovations dans le matériel interne passent par l’utilisation du haut de gamme de Qualcomm, Snapdragon 888. Cependant, la version européenne (et celle des autres régions) montera une autre grande nouveauté, l’Exynos 2100. Nous pensons que -enfin- Samsung mettra à jour ses propres chipsets en termes de performances avec un développement de 5 nm qui monte un CPU 8 cœurs, avec un “super-core” à 2,9 GHz et trois autres pouvant fonctionner avec des fréquences allant jusqu’à 2,8 GHz. 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go pour le stockage compléteront le matériel interne principal.

Il système de caméra Principal est presque le même que celui du S20 avec triple capteur, stabilisateur d’image optique basé sur des capteurs matériels qui même avec la même résolution semblent plus grands. L’autofocus à détection de phase et le triple «zoom optique hybride» promettent de bons clichés et des vidéos jusqu’à 8K à 30 images par seconde.

Bien entendu, la 5G se démarque dans la section connectivité, à l’instar du nouveau Wi-Fi6E. La charge rapide et sans fil ne fera pas défaut, tandis que le capteur d’empreintes digitales situé sous l’écran sera plus grand que le S20.

Samsung Galaxy S21: spécifications

écran

Infinity-O 6,2 pouces avec Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400 x 1080 pixels), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppp, Gorilla Glass 7

Chipset

Qualcomm Snapdragon 880 – Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3 x 2,8 GHz + 4 x 2,4 GHz + 1 x 2,9 GHz

RAM

8 Go

Espace de rangement

128/256 Go

Chambre principale

Triple capteur: 64 MP (téléobjectif, f / 2.0, 76 °, 28 mm, 1 / 1.76 «, 0.8 µm, OIS) + 12 MP (objectif ultra grand angle, f / 2.2, 120 °, 13 mm, 1/2 , 55 “, 1,4 µm) + 12 MP (objectif grand angle, f / 1,8, 79 °, 26 mm, 1 / 1,76”, 1,8 µm, OIS), zoom optique hybride 3x, autofocus PDAF, flash

Caméra frontale

10 MP (f / 2,2, 80 °, 1 / 3,24 “, 1,22 µm, 25 mm)

Vidéo

7680 x 4320 pixels (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 pixels (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 pixels (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 pixels (960 fps, HD )

Formats vidéo

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Capteurs

Accéléromètre, capteur d’empreintes digitales à ultrasons, détection de proximité, gyroscope, boussole, capteur de présence et de luminosité

Connectivité

Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX. 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G

Tambours

4000 mAh, charge rapide, charge Qi

Dimensions

151,7 x 71,2 x 7,9 mm

Poids

171 grammes

Divers

Résistant à l’eau jusqu’à IP68, Wireless PowerShare, ANT +, mode enfant, sécurité des données Knox, géolocalisation, fonction de synchronisation, double SIM (nano) + E-SIM, reconnaissance faciale

Logiciel

Android 11 avec Samsung One UI 3.1

Samsung Galaxy S21 Plus: spécifications

écran

Infinity-O 6,2 pouces avec Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400 x 1080 pixels), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppp, Gorilla Glass 7

Chipset

Qualcomm Snapdragon 880 – Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3 x 2,8 GHz + 4 x 2,4 GHz + 1 x 2,9 GHz

RAM

8 Go

Espace de rangement

128/256 Go

Chambre principale

Triple capteur: 64 MP (téléobjectif, f / 2.0, 76 °, 28 mm, 1 / 1.76 «, 0.8 µm, OIS) + 12 MP (objectif ultra grand angle, f / 2.2, 120 °, 13 mm, 1/2 , 55 “, 1,4 µm) + 12 MP (objectif grand angle, f / 1,8, 79 °, 26 mm, 1 / 1,76”, 1,8 µm, OIS), zoom optique hybride 3x, autofocus PDAF, flash

Caméra frontale

10 MP (f / 2,2, 80 °, 1 / 3,24 “, 1,22 µm, 25 mm)

Vidéo

7680 x 4320 pixels (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 pixels (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 pixels (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 pixels (960 fps, HD )

Formats vidéo

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Capteurs

Accéléromètre, capteur d’empreintes digitales à ultrasons, détection de proximité, gyroscope, boussole, capteur de présence et de luminosité. UWB

Connectivité

Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX. 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G

Tambours

4800 mAh, charge rapide, charge Qi

Dimensions

161,4 x 75,6 x 7,8 mm

Poids

202 grammes

Divers

Résistant à l’eau jusqu’à IP68, Wireless PowerShare, ANT +, mode enfant, sécurité des données Knox, géolocalisation, fonction de synchronisation, double SIM (nano) + E-SIM, reconnaissance faciale

Logiciel

Android 11 avec Samsung One UI 3.1



Disponibilité et prix

Samsung présentera le Galaxy S21 lors d’un événement virtuel prévu le 14 janvier 2021. Le S21 sera proposé dans des finitions grise, blanche, rose et violette, tandis que le S21 + arrivera en argent, noir et violet.

Les deux terminaux sortiront Android 11 avec la nouvelle version de la propre interface de Samsung, One UI 3.1 et dans les versions et prix suivants en Europe:

S21: 849 euros

S21 +: 1 049 euros (128 Go) S21 +: 1099 euros (256 Go)

Nous confirmerons tout le 14 janvier, y compris si ces Samsung Galaxy S21 incluront un chargeur et un casque en standard. Il y aura polémique s’ils ne le font pas après les critiques d’Apple et le sentiment que le géant de Cupertino continue de dominer dans le segment mobile.