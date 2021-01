Samsung vient de présenter sa nouvelle famille S pour 2021 avec trois nouveaux modèles, les Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra. Le modèle Ultra, comme la dernière génération, C’est le plus spectaculaire au niveau matériel, avec quelques améliorations par rapport à la S20 Ultra de l’année dernière et à ses frères.

Nous allons passer en revue la fiche technique du Samsung Galaxy S21 + Ultra, le plus cher et ambitieux des trois frères, Le pari le plus puissant de Samsung pour ce début 2021, en attendant que la note de service arrive (ou non).

Fiche technique Samsung Galaxy S21 Ultra

SAMSUNG GALAXY S21 Ultra

DIMENSIONS ET POIDS

161,5 x 75,6 x 8,9 mm

228 g

ÉCRAN

6,8 pouces

Résolution WQHD +

Adaptatif 120 Hz

PROCESSEUR

Exynos 2100

MÉMOIRE RAM

12 ou 16 Go

MÉMOIRE ROM

128 Go

256 Go

512 Go

CAMÉRA ARRIÈRE

108 MP

12 MP UGA

Téléobjectif 10 MP

Téléobjectif 10 MP

CAMÉRA FRONTALE

40 MP

LOGICIEL

Android 11

Une interface utilisateur 3.1

TAMBOURS

5 000 mAh

Charge rapide

CONNECTIVITÉ

5G SA / NSA

WiFi 6E

Bluetooth 5

PRIX

1 259 euros

Matériel similaire, mais meilleur processeur

Dans cette génération S21, les changements ne sont pas trop perceptibles, bien que le matériel ait été renouvelé. Dans le S21 Ultra, le processeur est le nouvel Exynos 2100, Le nouveau SoC de Samsung pour rattraper Qualcomm. La société admet que les générations précédentes d’Exynos étaient en dessous des alternatives avec Snapdragon, prétendant que le 2100, avec son cœur X1, est capable de rivaliser tête-à-tête avec le 888. Ce processeur est accompagné de 12 Go de RAM, pouvant aller jusqu’à 16 Go. La mémoire commence à partir de 128 Go et peut aller jusqu’à 512 Go, sans extension via des cartes microSD.

Si nous voulons une résolution 2K, cette année, nous devons miser sur le modèle Ultra. Les autres modèles sont en Full HD +.

Le S21 Ultra est le seul cette année à avoir une résolution 2K, car ses jeunes frères sont FullHD +. Ce modèle dispose d’un panneau de 6,8 pouces, d’une résolution WQHD +, d’une résolution adaptative de 120 Hz et d’un revêtement avec Gorilla Glass Victus. Pour nourrir le tout la batterie reste à 5000 mAh, avec une charge rapide de 25W et une charge sans fil rapide de 15W.

La conception arrière du S21 + est assez différente de celle du S20 Ultra. Le module caméra a un design complètement différent, abritant les cinq caméras du terminal, dont nous parlerons plus tard. modèle précédent. Sur le devant, nous avons un design légèrement incurvé, contrairement à ses frères et sœurs plus jeunes, qui ont un écran plat.

Le lecteur d’empreintes digitales est maintenant 1,7 fois plus grand, nous ne devrions donc pas avoir les problèmes de la génération précédente. De même, au niveau de la connectivité, il est assez chargé, avec WiFi 6E et 5G SA / NSA.

Enfin, mettez en évidence que le Samsung Galaxy S21 Ultra est compatible avec le S-Pen. C’est la première fois qu’un Samsung n’appartenant pas à la famille Galaxy Note est compatible avec ce stylet. L’entreprise vendra un étui séparé pour le stocker, car le mobile n’a pas d’espace pour le stocker.

Cinq caméras, grossissement 100x

Samsung mise sur un appareil photo quintuple dans son S21 +. Le capteur principal est à nouveau de 108 mégapixels, avec un regroupement de pixels 9 en 1, ce qui lui permet de tirer à 12 mégapixels. Ce capteur est accompagné d’un grand angle de 12 mégapixels et d’une des nouveautés de cette année: deux téléobjectifs. Le zoom atteint 100x, tout comme la dernière génération. Enfin, il intègre un ToF 3D pour la mise au point laser.

Cette génération nous avons aussi Quoi de neuf dans l’application appareil photo. Le S21 Ultra peut prendre des photos pendant l’enregistrement vidéo, est livré avec des améliorations de prise unique, améliore ses capacités d’intelligence artificielle et promet un zoom plus net (pertinent ici, car 100x n’était pas très net). La caméra frontale fait 40 mégapixels, contre 10 mégapixels de ses petits frères.

Versions et prix du Samsung Galaxy S21 Ultra

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est au prix de 1259 euros pour sa version 128 Go. Sera disponible le 29 janvier, mais à partir de maintenant, vous pouvez faire la pré-réservation pour garantir que nous l’aurons chez vous à cette date.

Samsung Galaxy S21 Ultra | 128 Go: 1 259 euros Samsung Galaxy S21 Ultra | 256 Go: 1 309 euros Samsung Galaxy S21 Ultra | 512 Go: 1 439 euros