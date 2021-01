Samsung vient d’officialiser sa nouvelle famille S pour 2021: les Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra, qui succèdent à la famille Samsung Galaxy S20. Ils arrivent avec un design complètement renouvelé au dos, ainsi que quelques améliorations au niveau matériel. Un an de plus, la société coréenne commence l’année avec toute la viande sur le gril, avec le S21 + comme modèle intermédiaire.

Nous allons donc parler précisément de ce modèle, de ses caractéristiques techniques et spécifications, puisqu’il se présente comme l’un des modèles les plus équilibrés de ce trio de Galaxy S.

Fiche technique Samsung Galaxy S21 +

SAMSUNG GALAXY S21 +

DIMENSIONS ET POIDS

161,5 x 75,6 x 7,8 mm

202 g

ÉCRAN

6,7 pouces

Résolution Full HD +

Adaptatif 120 Hz

PROCESSEUR

Exynos 2100

MÉMOIRE RAM

8 Go

MÉMOIRE ROM

128 Go

256 Go

CAMÉRA ARRIÈRE

12 MP

12 MP UGA

Téléobjectif 64 MP

CAMÉRA FRONTALE

10 MP

LOGICIEL

Android 11

Une interface utilisateur 3.1

TAMBOURS

4 800 mAh

Charge rapide de 25 W

Charge sans fil de 15 W

AUTRES

5G SA / NSA

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons

Double haut-parleur

PRIX

1 059 euros

Nouveau cœur et batterie plus grosse

Les évolutions de cette génération de Galaxy S21 + ne sont pas catastrophiques, mais il y a plusieurs points à améliorer. Le premier d’entre eux est le nouvel Exynos 2100, avec lequel Samsung prétend avoir rattrapé Qualcomm. La société admet que les Exynos précédents étaient en dessous du Snapdragon, et ils semblent assez confiants dans le nouveau processeur. Ce SoC est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go, avec la possibilité d’aller jusqu’à 256 Go. Cette génération il n’y a pas de microSD, la première fois que la famille S arrive sans cette fente.

La batterie pousse 300mAh cette génération. Ajouté au taux de rafraîchissement adaptatif et au nouveau processeur, sur le papier, il devrait durer considérablement plus longtemps que la génération précédente.

Une autre amélioration importante est la batterie, qui se trouve avoir 4.800mAh, comparé à 4500 mAh de la génération précédente. Encore une fois, nous avons une charge rapide, une charge sans fil et une charge sans fil réversible. En l’absence de vérification de la durée de vie de cette batterie, la section autonomie semble plutôt bonne. Ce qui ne convaincra pas tant les utilisateurs, c’est que le chargeur n’est plus inclus dans la boîte, il devra donc être acheté séparément.

Si on parle d’écran, 2K a été perdu cette génération. Le S21 + ne peut être configuré que jusqu’à FullHD +, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette année, il est adaptatif, donc la consommation de la batterie ne devrait pas être aussi élevée que dans la génération précédente. Le panneau est protégé par Gorilla Glass Victus, et s’adapte à la lumière ambiante pour protéger la vue.

La conception arrière du S21 + a également beaucoup changé par rapport au modèle précédent. Le module caméra est maintenant assez différent, avec un design que nous n’avions pas vu à ce jour. Bien qu’il soit assez frappant, il ne ressort pas autant qu’il y paraît. Si nous tournons le terminal, nous avons un devant platDire au revoir à la courbe de la génération passée

Le lecteur d’empreintes digitales est maintenant 1,7 fois plus grand, améliorant l’un des points faibles de la génération passée. De même, au niveau de la connectivité il ne manque de rien, avec le WiFi 6E et 5G SA / NSA.

Une configuration de caméra identique

Samsung revient parier sur une triple caméra dans son S21 +, bien que cette génération renonce au ToF. Le capteur principal est de 12 mégapixels, ainsi que le grand angle. Le téléobjectif est de 64 mégapixels, en charge de prendre la photographie au zoom.

Les nouveautés à huis clos viennent de la main de l’application appareil photo. Cette année, l’IA promet de beaucoup s’améliorer, et nous avons des modes de prise de vue ultra-nets en vidéo

Cette année ils arrivent Quoi de neuf dans l’application appareil photo. Le S21 + est capable de capturer des images fixes tout en enregistrant une vidéo, dispose d’améliorations de prise unique, améliore ses capacités d’intelligence artificielle et promet un zoom plus net. La caméra frontale fait à nouveau 10 mégapixels, une résolution qui l’année dernière nous a offert de très bons résultats.

Versions et prix du Samsung Galaxy S21 +

Le Samsung Galaxy S21 + est au prix de 1059 euros pour sa version 128 Go. Sera disponible le 29 janvier, mais à partir de maintenant, vous pouvez faire la pré-réservation pour garantir que nous l’aurons chez vous à cette date.