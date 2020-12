Les fuites du Samsung Galaxy S21 continuent d’arriver. L’appareil de la firme coréenne est l’un des plus suivis et attendus de l’année et tout le monde veut savoir quels sont tous les détails avant même que le terminal ne soit mis sur le marché. Beaucoup sont intéressés à savoir quel sera le prix du Galaxy S21, un détail important qui consiste à savoir combien d’argent vous allez dépenser pour renouveler votre terminal si nécessaire.

Le prix possible du Galaxy S21 est filtré

Tout le monde veut savoir combien il en coûte pour obtenir son prochain téléphone. Tout dépend du budget que vous souhaitez mettre en place, et à partir de là, vous n’avez plus qu’à choisir le modèle qui vous intéresse le plus. Si vous faites partie de ceux qui ont un budget riche, vous pouvez être intéressé par la marque et l’appareil simplement, surtout si ce que vous recherchez.spiras est un Samsung Galaxy S.

La firme coréenne met au service des utilisateurs du matériel disposant du meilleur des meilleurs et des plus puissants du marché à l’époque. Bien sûr, une telle excellence est payée, et nous parlons d’un téléphone haut de gamme qui a établi la norme de conception pour de nombreux autres appareils sur le marché. Mais passons à ce qui compte, qui n’est ni plus ni moins que le prix possible du Galaxy S21.

Selon ce que possède GalaxyClub, les trois modèles sont apparus dans une variante 5G avec 128 Go de stockage et avec 5G, comment pourrait-il en être autrement. Les prix sont exprimés en euros, il est donc fort probable qu’ils soient soit les derniers sur notre marché, soit il s’agit d’un prix approximatif. Ici, nous les laissons:

Galaxy S21 5G 128 Go: 879 €

Galaxy S21 + 5G 128 Go: 1 079 €

Galaxy S21 Ultra 5G 128 Go: 1 399 €

Comme vous pouvez le voir, ilLes prix correspondent aux variables supérieures de l’appareil, tandis que l’arrivée d’un modèle Mini reste dans l’air comme on l’a vu cette année. Nous verrons si cette fois la maison coréenne a des plans pour un petit appareil mais cela n’a rien à envier au reste des frères aînés.

En attente de confirmation par Samsung

Comme nous l’avons dit à des occasions précédentesDe nombreux détails du Samsung Galaxy S21 ont déjà été divulgués. Le dernier aujourd’hui est destiné à donner les prix possibles qui sont proches ou dépassent quatre chiffres. Nous attendons toujours ce que la signature dira le jour de l’événement, celle qui pourrait arriver en janvier comme mentionné.