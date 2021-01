Il ne reste qu’un jour avant l’événement tant attendu où les nouveaux produits phares de Samsung seront présentés, il ne reste donc plus rien pour connaître tous les détails sur le nouvelle famille Galaxy S21. Maintenant, ces dernières semaines, de nombreux détails ont été évoqués sur ce que le fabricant sud-coréen s’est préparé à montrer au monde entier. C’est pourquoi nous allons revoir tout ce qui est connu jusqu’à présent du nouveau Samsung Galaxy S21 et de ses versions possibles.

Samsung Galaxy S21: viendra-t-il avec un chargeur et des écouteurs?

Comme d’habitude avant ce type d’événement, certaines spécifications et détails sur la conception des nouveaux appareils qui seront présentés ont été divulgués. Demain, 14 janvier 2021.

Samsung Galaxy S21 et ses versions possibles

S’il ne fait aucun doute que le fabricant présentera le nouveau Galaxy S21, la vérité est que l’on ne sait toujours pas s’il y aura une ou deux variantes de ce modèle. Tout indique qu’ils pouvaient voir un Galaxy S21 + et un Galaxy S21 Ultra.

Trois versions qui auraient certaines caractéristiques en commun, comme le processeur qui se chargera de les piloter, la recharge sans fil ou la résistance à l’eau et à la poussière, ainsi que la version du logiciel qui se chargera de gérer tout le matériel. Cependant, il existe d’autres détails liés à la conception et à la section photographique qui différencieraient les différentes versions.

écran

L’une des principales différences entre les différentes versions de la famille Galaxy S21 est la taille de son écran. Le plus petit modèle aurait un écran de 6,2 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Même résolution et fréquence que le Galaxy S21 +, bien que cette fois-ci la taille de l’écran atteigne 6,7 pouces.

Le plus grand modèle serait le Galaxy S21 Ultra, dont l’écran aurait une diagonale de 6,9 pouces. À cette occasion, la résolution passe à 3200x 1440 pixels, avec un taux de rafraîchissement adaptatif entre 10 et 120 Hz et qui pourrait également atteindre une luminosité allant jusqu’à 1600 nits.

Processeur et performances

L’une des caractéristiques communes est le processeur qui sera en charge de piloter les différentes versions. Dans ce cas, c’est un processeur Samsung Exynos 2100 qui serait accompagné de 8 Go de RAM dans le cas des Galaxy S21 et Galaxy S21 + et jusqu’à 12 Go de RAM dans la version Ultra.

En termes de capacité de stockage, le petit frère et la version plus seraient disponibles avec 128 ou 256 Go, tandis que la version Ultra aurait également la possibilité de choisir jusqu’à 512 Go capacité.

Ces derniers jours, l’option du nouveau Galaxy S21 intégrant le nouveau lecteur d’empreintes digitales Qualcomm a également été envisagée. Un capteur plus grand et plus rapide qui a été baptisé 3D Sonic Sensor Gen 2, capable de capturer plus de données biométriques et offrant une vitesse de reconnaissance élevée.

Appareils photo

L’une des sections les plus importantes lors du choix d’un mobile est sans aucun doute celle de la photographie. Une section que le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + partageraient et qui serait formée par un triple caméra principale avec des capteurs de 12, 12 et 64 mégapixels respectivement, ainsi qu’une caméra frontale de 10 mégapixels. Plus précisément, l’appareil photo principal serait de 12 mégapixels et serait accompagné d’un grand angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 64 mégapixels.

La version Ultra aurait un Caméra principale améliorée avec quatre capteurs. Un appareil photo principal de 108 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 10 mégapixels chacun. Sur le devant, l’appareil photo ne serait ni plus ni moins que 40 mégapixels. Une incroyable section photographique pour réaliser d’incroyables photos et portraits dans tout type de situation.

Compatibilité S Pen

Une autre caractéristique avec laquelle on a supposé que le nouveau produit phare de Samsung arriverait est sa compatibilité avec le S Pen. Concrètement, ce serait quelque chose que seule la version Ultra aurait, ou du moins pour le moment, puisque tout indique que d’autres appareils qui verront le jour au cours de cette année 2021 pourraient également avoir cette compatibilité.

Ce que nous ne savons pas très bien, ce sont les intentions de la société sud-coréenne, car cela pourrait signifier que les projets de Samsung étaient diversifier l’utilisation du S Pen Ou que cette fonctionnalité que la famille Note possédait désormais, passe aux nouveaux modèles de l’entreprise.

Couleurs et batterie

D’après les fuites, tout indique que chacune des versions du Samsung Galaxy S21 serait disponible avec des couleurs différentes et aurait des batteries de capacités différentes. Pour sa part, la version standard pourrait être disponible en gris, blanc, rose et violet avec une batterie de 4 000 mAh, le Galaxy S21 + arriverait dans argent, noir et violet avec une batterie qui atteindrait 4 800 mAh, alors que la version Ultra aurait la batterie de plus grande capacité, 5 000 mAh, et disponible uniquement en noir ou blanc. Toutes les versions auraient une batterie avec une charge rapide et une charge sans fil.

Prix, disponibilité et cadeaux

En l’absence de confirmation officielle de demain par Samsung lui-même, tout indique que la nouvelle famille Galaxy S21 sera disponible en pré-vente à partir de demain même et commencerait à être livré à partir du vendredi 29 de ce même mois de janvier.

En ce qui concerne le prix, nous avons pu voir quelques informations sur les prix avec lesquels ils pourraient arriver dans le pays germanique, mais la vérité est qu’ils pourraient varier quelque peu. Cependant, dans quelques heures, les prix seront confirmés avec une précision totale. Quoi qu’il en soit, le Samsung devrait Galaxy S21 commence à 849 euros, il Galaxy S21 + aurait un prix de départ de 1049 euros, tandis que le Version ultra serait parmi les 1249 et 1429 euros en fonction de ses différentes capacités de stockage interne.

Il a également été question des cadeaux possibles avec lesquels la société attribuerait toutes les réservations du nouveau Galaxy S21 qui sont faites pendant la période de prévente. Dans ce cas, ceux qui précommanderaient le Samsung Galaxy S21 ou Galaxy S21 recevraient un Galaxy Buds Live évalué à 179,90 euros avec un Balise intelligente Galaxytandis que ceux qui précommanderaient le Galaxy S21 Ultra recevraient le nouveau Galaxy Buds Pro, évalué à 229,90 euros et le Galaxy SmartTag, dont le prix officiel est de 29,90 euros.