Samsung Galaxy S21: pas de chargeur ni d'écouteurs

Il y a des circonstances qui donnent parfois l’impression, comme Bill Murray dans Trapped in Time (mieux connu sous le nom de Groundhog Day), et le lancement du Samsung Galaxy S21 sera, j’en ai peur, l’une de ces occasions. . Et tout est encore plus amusant quand, en vous rappelant, vous vous souvenez que non seulement les mouvements se répètent, mais aussi les réactions qui y sont apportées. Il semble presque que nous sommes face à un remake, redémarrez ou comme vous voulez l’appeler, cela avant le jour le jour du secteur de la technologie.

En octobre dernier, Apple présentait les différents modèles de l’iPhone 12, un smartphone qui brille à bien des égards, mais qui se démarquait dans la partie négative pour ne pas inclure de chargeur ou d’écouteurs (sauf en France, où il est légalement tenu de livrer un chargeur avec le téléphone). Une décision quelque peu discutable et assez controversé, qui a provoqué le ridicule d’autres fabricants, et qui a récemment été remise en question par un organisme de réglementation des consommateurs brésilien.

De l’autre côté du rideau de fer (du secteur technologique, on le comprend), il devient de plus en plus clair chaque jour que Samsung va faire avancer le lancement de la gamme Galaxy S21, qui arrivera environ un mois plus tôt que ses générations précédentes. . Il y a pas mal de détails que nous connaissons déjà sur le Galaxy S21, ainsi que sur le S21 + et le S21 Ultra et aujourd’hui, grâce à Tecnoblog, nous avons un nouveau détail très intéressant, et c’est au moins au Brésil, le Galaxy S21 sera vendu sans chargeur ni casque.

La source de ces informations est une fuite de la certification de l’ANATEL, l’agence nationale brésilienne des télécommunications, et que indique explicitement qu’il n’y aura ni chargeur ni casque. Le second était déjà un secret de polichinelle, nous ne sommes donc pas surpris. Cependant, jusqu’à il y a quelques semaines, de nombreux signes indiquaient que le Galaxy S21 inclurait le chargeur. Bien entendu, Samsung a pris certaines mesures précisément pour effacer certaines traces. Empreintes sous forme de tweets.

Avec le lancement de l’iPhone 12, et comme je l’ai déjà mentionné, plusieurs fabricants ont critiqué (directement ou indirectement) Apple pour ne pas avoir inclus le chargeur. Un exemple en est le compte Samsung Amérique latine (@SamsungLatin), qui a publié un message avec le texte suivant: «😎😎 You #Galaxie vous donne ce que vous recherchez. Du chargeur au meilleur appareil photo, en passant par la batterie, les performances, la mémoire et même un écran pantalla de 120 Hz sur un smartphone. 😎😎 »

Un tweet que nous avons repris dans l’actualité dans lequel nous parlions de la pêche à la traîne Apple, et que vous avez pu voir en cliquant ici Ouais je dis que tu pourrais voir pourquoi le message n’est plus disponible, il a été supprimé. Cependant, si vous êtes curieux de le voir, vous pouvez le trouver sur la machine à remonter le temps d’Archive.org. Pourquoi le supprimer? Qu’est-ce qui a changé depuis la date de sa publication? Peut-être est-ce que, finalement, le Galaxy S21 ne va pas offrir tout ce qui a été mentionné dans ce tweet?

Je reconnais que Je suis très curieux de connaître les arguments de Samsung pour ne pas inclure le chargeur dans le Galaxy S21, et je me demande si, comme cela s’est déjà produit au Brésil, et avec la possibilité que davantage de fabricants adoptent la même politique, les régulateurs nationaux vont adopter une mesure à cet égard. Parce que je peux comprendre que les écouteurs sont un accessoire optionnel, mais le chargeur est un élément essentiel pour utiliser un smartphone. Et pour des raisons de coût, je pourrais encore l’accepter dans les modèles bas de gamme, mais ça me grince beaucoup dans des cas comme le Galaxy S21 et l’iPhone 12, haut de gamme haut de gamme.