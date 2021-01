Près d’une semaine s’est écoulée depuis la présentation et le Samsung Galaxy S21 en est toujours le protagoniste. Un terminal dont on a déjà vu ses principales caractéristiques et dont on sait désormais que fait partie du programme Android Enterprise Recommandé avec d’autres modèles de différents fabricants.

Une initiative née en 2018 avec laquelle elle cherche à mettre en terminaux qui ont des exigences minimales à utiliser dans les environnements commerciaux et professionnels. Nous parlons de mises à jour de sécurité fréquentes avec des expériences logicielles cohérentes, de rester à jour sur les correctifs de sécurité ou les spécifications matérielles minimales … entre autres aspects.

Dépassement en nombre

Le Samsung Galaxy S21 fait partie du programme Android Enterprise Recommended. Cette initiative garantit que ce modèle et d’autres qui sont sous son égide auront une série d’exigences minimales qui lui permettront de bénéficier du soutien de Google.

Cette “inscription” est possible grâce à un processus de test exhaustif qui garantira la meilleure expérience pour les entreprises. Nous parlons de spécifications matérielles minimales, mais aussi de mises à jour de sécurité régulières et de services métier. Tout cela signifie que les fabricants qui participent à ce programme reçoivent un niveau de support technique amélioré de Google qui facilite plus de mises à jour et un support qui dure plus longtemps.

Plus précisément, tout téléphone souhaitant faire partie du programme Android Enterprise Recommended, vous devez répondre aux exigences suivantes:

Clou spécifications matérielles minimales (Processeur 1,4 GHz 64 bits, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, caméras 2MP / 10MP, 8 heures de batterie et Android 7.0 ou supérieur).

Prise en charge de l’inscription massive d’appareils Android, y compris l’approvisionnement automatique (Zero touch). Mises à jour de sécurité Android dans les 90 jours suivant leur publication par Google, pendant au moins trois ans. Appareils déverrouillés directement auprès du fabricant ou du revendeur. Expérience d’application cohérente sur les profils gérés et sur les appareils gérés.

Le Samsung Galaxy S21 répond largement à toutes ces exigences, faisant de vous un membre à part entière de ce programme. Et il est quelque peu frappant, que d’autres modèles de la marque (Galaxy S20, Note 20 et Galaxy Tab S7), qui sur le papier sont également largement suffisants pour répondre aux exigences, n’apparaissent pas dans la liste des mobiles compatibles.

