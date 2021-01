Eh bien, le jour et l’heure sont enfin venus pour que Samsung présente la nouvelle famille Galaxy S21 au monde. Et c’est qu’il y a à peine quelques minutes, le constructeur sud-coréen a dévoilé ses trois nouveaux produits phares. Enfin, comme cela avait été dit, il existe trois versions qui composent la nouvelle série, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 + 5G et Galaxy S21 Ultra 5G.

Trois modèles que le constructeur présente dans son vaste catalogue de smartphones, qui partagent certaines caractéristiques, mais qui à leur tour ont chacun certaines spécifications qui donnent du sens à avoir trois versions différentes et qui marquent les différences entre elles.

Conception et affichage

À première vue, il faut dire que chaque version a une taille différente et le principal responsable est la taille de l’écran.

Samsung Galaxy S21: Il a un corps de 151,7 x 71,2 x 7,9 millimètres et 171 grammes qui abrite un écran de 6,2 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels.Samsung Galaxy S21 +: Ses dimensions augmentent à 161,5 x 75,6 x 7,8 mm et 202 grammes pour abriter un écran de 6,7 pouces avec la même résolution que son petit frère.Samsung Galaxy S21 Ultra: C’est le modèle avec les plus grandes dimensions, 165,1 x 75,6 x 8,9 mm et 228 grammes, puisqu’il a un écran de 6,8 pouces.

Dans le Galaxy S21 et la version plus, c’est un écran AMOLED dynamique 2X Infinity-O avec un taux de rafraîchissement compris entre 60 et 120 Hz, capable d’offrir jusqu’à 1300 nits de luminosité et protégé avec Gorilla Glass Victus. Cependant, dans le haut de gamme de la famille, la résolution passe à 3200 x 1440 pixels, offre un taux de rafraîchissement dynamique entre 10 et 120 Hz, une luminosité incroyable de jusqu’à 1600 nits et le nom de famille Edge est ajouté en raison de sa légère courbure.

Au niveau esthétique, un autre changement important se trouve à l’arrière, puisque comme nous allons l’indiquer ci-dessous, la section photographique change entre les versions Galaxy S21 ou S21 + et le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Performances de la nouvelle famille Galaxy S21

Comment pourrait-il en être autrement, la puce chargée de piloter les trois versions de la famille S21 est le processeur lui-même Samsung Exynos 2100 5 nm et huit cœurs (3 cœurs à 2,8 GHz, 4 à 2,4 GHz et un à 2,9 GHz). Ce n’est pas la seule caractéristique qu’ils partagent en ce sens, puisque les trois versions sont Dual SIM et ont eSIM. Maintenant, il faut noter que le seul qui offre une connectivité WiFi 6E est le Galaxy S21 Ultra.

En ce qui concerne la mémoire RAM, les deux petits frères ont 8 Go mémoire, tandis que le Galaxy Ultra se démarque à nouveau et présente 12 Go de RAM. La mémoire interne de chacun des modèles est de 128 ou 256 Go pour les Galaxy S21 et S21 + et jusqu’à 512 Go que propose la version Ultra. Dans cette dernière configuration, la mémoire RAM s’élève à 16 GB.

La même chose ne se produit pas avec la capacité de la batterie, car dans cette section, il y a encore des différences. Le Samsung Galaxy S21 dispose d’une batterie avec 4 000 mAh capacité, va jusqu’à 4 800 mAh dans le Galaxy S21 +, alors qu’une fois de plus c’est la version Ultra qui offre à nouveau la valeur la plus élevée avec une batterie de 5 000 mAh. Ils sont tous dotés d’une charge rapide et sans fil, bien que les craintes soient confirmées et que le chargeur ne sera pas livré dans la boîte avec le téléphone lui-même.

Tout ce matériel est responsable de la gouvernance du système d’exploitation Android 11 dans toutes les versions. N’oubliez pas que le haut de gamme de la famille, le Galaxy S21 Ultra, est également compatible avec le S Pen pour tirer le meilleur parti de l’appareil.

Section photographique et multimédia

Lors de la présentation, Samsung a consacré une grande partie de son temps à la section photographique de la nouvelle série. Et c’est que le fabricant a fait un effort important pour inclure des caméras de haute qualité dans chacun des modèles présentés.

Il ne fait aucun doute que la section photographique est l’une des plus appréciées par les utilisateurs lors du choix entre un modèle ou un autre, car aujourd’hui, le mobile est devenu le substitut des appareils photo. La grande majorité des instantanés que nous sauvegardons ou imprimons aujourd’hui sont prises avec nos téléphones portables.

Comme nous l’avions anticipé précédemment, le module caméra est une autre des grandes différences entre le Samsung Galaxy S21, S21 + et le Galaxy S21 Ultra. Cette fois, les deux petits frères partagent un module triple caméra avec la technologie AI à l’arrière formée par un Capteur principal 12 MP, ouverture f / 1,8, 26 mm et OIS, a Grand angle 12 MP avec des captures jusqu’à 120 degrés, une ouverture f / 2,2 et 13 mm et un Téléobjectif 64 MP Détection de phase AF, avec ouverture f / 2.90 et OIS. En revanche, à l’avant, ils sont équipés d’un appareil photo 10 MP avec ouverture f / 2,2 et 25 mm. En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, ce module est capable d’enregistrer des vidéos jusqu’à une résolution de 8K et 24 fps.

Dans le cas de Samsung Galaxy S21 Ultra, si nous faisons le tour du terminal, nous verrons un module impressionnant avec un caméra quad formé par un capteur principal de rien de plus et rien de moins que 108 MP avec ouverture f / 1,8, 24 mm et OIS, un grand angle 120 degrés, 12 MP et ouverture f / 2,2 et deux téléobjectifs de 10 MP. L’un d’eux a une ouverture f / 2,4, un OIS de 72 mm et un zoom optique triple, tandis que l’autre a une ouverture de f / 4,9, 240 mm, OIS et un zoom optique 10x.

Grâce au capteur Nuit lumineuse, une mode nuit amélioration, réduction du bruit et technologie 12MP sans binning, Le Galaxy S21 Ultra vous permet de capturer des photos étonnantes dans des environnements peu éclairés.

Quand il s’agit d’enregistrer de la vidéo, c’est possible dans une résolution de 8K à 24 fps comme dans le Galaxy S21 et le Galaxy S21 +. De plus, grâce à la fonction Snap 8K Des images vidéo nettes peuvent être capturées à cette haute résolution en temps réel, même dans des conditions de mouvement rapide ou cahoteuses.

À l’avant, il y a un appareil photo puissant avec un capteur de 40 MP, une ouverture f / 2,2 et 25 mm capable de prendre des selfies avec une excellente qualité d’image. Les trois modèles disposent de doubles haut-parleurs stéréo avec un son AKG.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra

Bien qu’il ait déjà été spéculé sur les prix possibles avec lesquels les nouveaux produits phares de Samsung arriveraient dans notre pays, c’est une autre information que le fabricant a confirmée:

Samsung Galaxy S21: 859 euros pour la version à 128 Go et 909 euros pour les 256 Go de ROM. Disponible en noir et blanc.Samsung Galaxy S21 +: 1 059 euros pour la version avec 128 Go et 1 109 euros pour celle avec 256 Go. Disponible en noir, blanc et le nouveau Phantom Violet.Samsung Galaxy S21 Ultra: 1 259 euros pour la version avec 128 Go, 1 309 euros si on choisit la version avec 256 Go de ROM et 1 439 euros pour la version qui a 16 Go de RAM et 512 Go de ROM. Couleurs disponibles: blanc, noir, violet fantôme et rose fantôme.

Les trois versions sont disponibles à la réservation à partir d’aujourd’hui et ce sont les cadeaux que recevront tous ceux qui décident de réserver certains des modèles pendant la période de prévente:

Samsung Galaxy S21: Certains Galaxy Buds Live d’une valeur de 179,90 euros accompagnés d’un Galaxy Smart Tag.Samsung Galaxy S21 +: Certains Galaxy Buds Live d’une valeur de 179,90 euros accompagnés d’un Galaxy Smart Tag.Samsung Galaxy S21 Ultra: Le nouveau Galaxy Buds Pro, évalué à 239 euros et le Galaxy SmartTag, dont le prix officiel est de 29,90 euros.

Ils ont également présenté les nouveaux écouteurs Galaxy Buds Pro

La présentation de Samsung a commencé par la présentation des nouveaux écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro. Un modèle avec un design similaire aux Buds and Buds + qui a quelques fonctions intéressantes. Plus précisément, il a deux types d’enceintes à l’intérieur, un woofer de 11 mm et un tweeter de 6,5 mm capables de fonctionner en même temps pour offrir une meilleure qualité sonore.

De plus, ils ont une annulation active du bruit et un mode ambiant. L’entreprise elle-même s’est assurée de pouvoir annuler jusqu’à 99% du bruit ambiant. Ils ont également un système pour essayer d’éviter le bruit gênant lorsqu’il y a du vent pour améliorer l’expérience utilisateur.

Les Galaxy Buds Pro sont disponibles en trois couleurs, violet, noir et blanc, ils seront disponibles à partir de demain 15 janvier au prix de 199 $, bien que son prix en Espagne soit 239 euros.