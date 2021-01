Samsung met à jour son portefeuille mobile “ premium ” avec le Samsung Galaxy S21 Ultra, un téléphone qui aspire à captiver tous les yeux. Il est puissant, il intègre tout le meilleur de Samsung en matériel et aussi en logiciel: le S21 Ultra est destiné à devenir l’un des téléphones de 2021. Et que nous venons de le démarrer.

Le renouvellement de l’une des gammes les plus emblématiques d’Android est officiel: après des mois de fuites, nous connaissons déjà la famille S21 en entier. Et, comme d’habitude, il existe un modèle qui se démarque par ses propres mérites: le Samsung Galaxy S21 Ultra. Excelle dans les capacités matérielles, aspire à exceller dans la capture multimédia et, ce qui n’est pas négligeable, il se distingue également par sa taille et son poids. Voyons à quoi ressemble le nouveau “ grand gars ” de Samsung.

Fiche technique Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra

écran

6,8 “AMOLED dynamique 2x

120 Hz

WQHD +

Processeur

Exynos 2100

RAM

12/16 Go

Espace de rangement

128/256/512 Go

Caméra arrière

108 MP f / 1.0

Ultra grand angle 12 MP f / 2.2

Télé 10 MP f / 2.4

Télé 10 MP f / 4.9

Laser AF ToF

Caméra frontale

40 MP f / 2,2

Tambours

5 000 mAh

Charge rapide 25 W

Charge sans fil de 15 W

PowerShare sans fil

Système opératif

Android + One UI

Connectivité

5G

WiFi 6 et 6E

Suivi UBW

Dimensions et poids

165,1 x 75,6 x 8,9 mm 228

228 grammes

Autres

Haut-parleurs stéréo AKG, IP68, prise en charge S Pen

Prix

1 259 euros

Grand, lourd et avec un écran incurvé

Suivant la tendance des dernières versions ‘Ultra’, ce nouveau téléphone est volumineux, son poids est également plus que perceptible: 228 grammes sont plusieurs grammes. Bien sûr, il n’est pas trop épais, du moins si le Samsung Galaxy S21 Ultra n’est pas observé dans la zone où se trouve le module caméra. Les objectifs font dépasser ces caméras de plusieurs millimètres.

Le design suit les lignes de Samsung en ce qui concerne l’avant et les côtés. Grande diagonale d’écran (6,8 pouces), Panneau AMOLED dynamique d’excellente qualité avec résolution WQHD +, Taux de rafraîchissement de 120 Hz, niveau d’efficacité élevé amélioré par le petit trou pour la caméra frontale et bords incurvés pour l’affichage qui épousent le cadre en aluminium. Les bords n’ont pas une courbe exagérée, mais cela est toujours perceptible.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra dispose d’un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sous le panneau; selon la marque beaucoup amélioré par rapport aux modèles précédents (il est presque deux fois plus grand). Les boutons de volume et d’alimentation sont situés sur le côté gauche, sur le bord inférieur, nous trouvons l’USB C et le plateau pour la double SIM. Avec un gros inconvénient: le Samsung Galaxy S21 Ultra manque d’espace pour les cartes SD.

La face arrière est celle qui marque le plus de charisme du téléphone: nul doute que le module photographique marqué attirera l’attention, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Rectangulaire, avec trois énormes lentilles sur le côté gauche du rectangle, une caméra secondaire sur la droite, une mise au point laser et un flash LED. Comme nous l’avons dit, ledit module dépasse de quelques millimètres du corps du téléphone. Et dans le Samsung Galaxy S21 Ultra, c’est là que cette épaisseur est la plus perceptible, le module est également beaucoup plus grand. Pour loger plus de composants, comme cela est évident en raison de la domination du reste de la gamme.

Samsung Exynos 2100 et avec suffisamment de mémoire

Comme nous l’avons supposé après l’introduction de l’Exynos 2100, tous les Samsung Galaxy S21 présentent le nouveau processeur pour maximiser les fonctionnalités incluses. Cela devrait également être l’une des clés du Samsung Galaxy S21 Ultra: puissance maximale dans l’utilisation des applications, grandes capacités graphiques dans les jeux et le multitâche aussi vite que polyvalent. Nous verrons si l’Exynos 2100 est à la hauteur du Snapdragon 888.

L’une des mauvaises nouvelles est que le Samsung Galaxy S21, y compris l’Ultra, ne dispose pas d’une carte SD permettant d’étendre l’espace du téléphone. Bien entendu, cet espace est généreux en standard: le Samsung Galaxy S21 Ultra démarre avec 128 Go; avec option jusqu’à 256 ou 512 Go. En plus, Mémoire RAM de 12 Go est le montant par défaut; avec une option à 16 Go, un chiffre qui semble exagéré aujourd’hui.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra dispose d’une option de 16 Go de RAM, un chiffre exagéré actuellement sous Android

Comment pourrait-il en être autrement, le Samsung Galaxy S21 Ultra est compatible avec les réseaux mobiles 5G (SA et NSA), comprend WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.2, propose un GPS bi-bande, dispose de haut-parleurs stéréo AKG, résiste à la poussière et à l’eau (IP68) et il est également hautement protégé grâce à son verre Corning Gorilla Glass Victus double face.

Capacités photographiques de haut niveau

Ce n’est pas une surprise: le Samsung Galaxy S21 Ultra se démarque en termes de capture multimédia: caméra arrière quadruple, caméra frontale unique (plus ToF), il dispose d’un autofocus laser, offre une stabilisation mécanique et enregistre à un maximum de 8K. Samsung a fait évoluer la section de capture du Samsung Galaxy Note 20 Ultra pour obtenir un appareil photo beaucoup plus professionnel, complet et polyvalent.

Le capteur principal de 108 mégapixels domine l’ensemble photographique offrant une luminosité élevée, un OIS et un grand niveau de détail grâce à sa combinaison de pixels. Cette chambre est rejointe par un Capteur 12 mégapixels avec objectif ultra grand angle et deux caméras avec téléobjectif et OIS, toutes deux de 10 mégapixels: l’une a un zoom 3x et l’autre un zoom 10x. Samsung s’assure que Le Galaxy S21 Ultra atteint un zoom 100x combinant l’optique et le numérique. Une caméra ToF est également incluse.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra améliore l’encodage du capteur 108 mégapixels en l’étendant à 12 bits (dans les modèles précédents, il était de 10 bits). Avec ce capteur, vous pouvez enregistrer en 8K; activer l’enregistrement 4K avec toutes les caméras, y compris ultra grand angle.

Outre le matériel, Samsung a inclus de nouvelles fonctionnalités dans son application appareil photo. C’est toujours l’un des plus complets sur Android, à la fois en mode automatique (le S21 étend les fonctions automatiques) et en mode manuel ou ‘PRO’. Samsung permet des captures ultra-résolution de vidéos 8K, comprend un mode d’enregistrement vidéo professionnel amélioré, Single Capture ajoute des clips au ralenti, le mode Portrait offre un flou de meilleure qualité et le zoom spatial (jusqu’à 100x) est également amélioré par logiciel.

Avec batterie de 5000 mAh et sans chargeur

Le Samsung Galaxy S21 Ultra n’est peut-être pas une rupture matérielle, mais il ne fait aucun doute que, avec le reste de la famille S21, ils marquent un avant et un après dans le catalogue du fabricant: les nouveaux mobiles sont livrés sans chargeur dans la boîte. Même si Samsung a ri à la fin, il a fini par suivre la stratégie d’Apple.

Coque Samsung Galaxy S21 Ultra pour accueillir le S Pen

Le Samsung Galaxy S21 Ultra prend en charge la charge rapide de 25 W, ce qui est ridicule par rapport à la concurrence. Vous devez acheter le chargeur séparément ainsi que les écouteurs: Samsung arrête de livrer l’AKG USB C haut de gamme qu’il a inclus dans ses modèles plus “ premium ”. Une mauvaise décision qui ne s’accompagne pas d’une baisse de prix (même si cela représente une supposée amélioration pour l’environnement).

Le logiciel du téléphone est la marque habituelle: Une interface utilisateur, dans ce cas mise à jour vers la version 3.1. Il inclut également Android 11 en standard, propose les applications Samsung habituelles, inclut Bixby et ses routines, des améliorations infinies, des gestes et également des options de personnalisation. Aussi, le Samsung Galaxy S21 Ultra c’est le seul de la famille à être compatible avec le S Pen: il est vendu séparément et en deux versions, avec et sans Bluetooth. Le S Pen de la Note est valide pour utiliser la commande en touchant l’écran du S21 Ultra, mais les gestes aériens ne fonctionnent pas depuis impossible de se connecter via Bluetooth.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy S21 Ultra

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est déjà officiel et a la sortie pour la plupart des marchés, y compris l’espagnol. Il peut être réservé à partir d’aujourd’hui sur le site Web de Samsung et sera disponible pour livraison le 29 janvier. Les prix sont les suivants:

Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 Go: 1 259 euros.

Samsung Galaxy S21 Ultra 12/256 Go: 1 309 euros.

Samsung Galaxy S21 Ultra 16/512 Go: 1 439 euros.