Les Samsung Galaxy S21 sont officiels. Ils sont la référence dans le haut de gamme de Samsung pour cette année, en attendant le pliage, un éventuel Note 21 et d’autres surprises. Du trio de Samsung Galaxy S21, le Samsung Galaxy S21 Ultra est le top model. Le haut de gamme du haut de gamme.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est l’un des premiers téléphones puissants de l’année et, comme à chaque fois que nous avons un mobile puissant, nous ne pouvons que nous demander comment il est comparé au reste du haut de gamme. Pour le savoir, on l’oppose à d’autres mobiles récents tels que le Xiaomi Mi 11, le Huawei Mate 40 Pro +, le OnePlus 8T, le Realme X50 Pro, le Sony Xperia 1 II et l’OPPO Find X2 Pro.

OLED et 120 Hz: le nouveau standard

Il semble que c’était hier que tous les écrans mobiles fonctionnaient à 60 Hz de toute la vie, mais depuis 2019, les taux de rafraîchissement les plus élevés ont commencé à être imposés. Premièrement, le 90 Hz est entré timidement dans nos vies et aujourd’hui le standard, du moins dans le haut de gamme, est un soda à 120 Hz. C’est le cas du panneau du Galaxy S21 Ultra, en plus des Xiaomi Mi 11, OnePlus 8T et de l’OPPO Find X2 Pro.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est le seul de sa série à conserver le Résolution QHD +, grâce à laquelle il équivaut à la résolution du reste des mobiles dans notre comparaison. Les seuls qui conservent la résolution FHD + sont ceux avec un écran un peu plus petit, comme le OnePlus 8T, avec ses 6,55 pouces, ou le Realme X50 Pro, avec 6,44 pouces.

Il ne peut pas manquer dans le haut de gamme: écran OLED, QHD + à 120 Hz et perforé

Si tous les mobiles haut de gamme s’entendent sur quelque chose, c’est de monter un écran OLED et comprend une caméra frontale perforée. L’encoche appartient officiellement au passé chez les haut de gamme, et le seul terminal qui ne perce pas l’écran est le Sony Xperia 1 II, qui monte la caméra sur le cadre supérieur.

Snapdragon, Exynos 2100 et un Kirin

Dans le haut de gamme, le processeur Qualcomm le plus puissant du moment reste le choix le plus courant. C’est exactement ce qui se passe dans les paris OPPO, Sony, Realme et OnePlus, avec Snapdragon 865, et Xiaomi Mi 11, le premier à inclure le nouveau Snapdragon 888. Huawei, veto entre les deux, jongle pour monter son propre Kirin 9000 en le Mate 40 Pro + et Samsung annonce le retour d’Exynos avec son Exynos 2100.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra atteint 16 Go de RAM, tandis que le reste reste à 12 Go

Ce seront les benchmarks qui auront le dernier mot sur les performances réelles de l’Exynos 2100, même si sur le papier cela semble assez égal avec le Snapdragon 888. Quant à la RAM, le Samsung Galaxy S21 Ultra est bien servi, avec 12 ou 16 Go de RAM au choix. Aucun autre mobile de notre comparaison n’atteint 16 Go de RAM.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est un mobile puissant, avec 165 mm de large, 8,9 mm d’épaisseur et 228 grammes de poids. Seul le Huawei Mate 40 Pro + s’en approche, un peu plus petit mais plus lourd. La bonne nouvelle est que cette taille plus grande s’accompagne d’une batterie plus grande, de Capacité de 5000 mAh, ce qui est relativement courant dans le milieu de gamme et l’entrée de gamme, mais pas parmi les mobiles les plus puissants.

La charge rapide à 25 W et le sans fil à 15 W en savent peu lorsque les autres utilisent des charges à 65 W et 50 W respectivement

Cette batterie comprend Charge rapide de 25 W et sans fil 15 W. Ce sont des chiffres un peu courts par rapport à la concurrence, où OPPO, OnePlus, Realme et Huawei incluent déjà la charge à 65W. Avec une charge sans fil à 15W, trois quarts de la même chose: il en sait peu par rapport à la charge sans fil 50W du Xiaomi Mi 11.

108 mégapixels et zoom spatial

L’un des principaux du Samsung Galaxy S21 Ultra avec le reste des modèles de sa série réside dans les appareils photo. Même design, mais un objectif, un ToF et une poignée de mégapixels de plus. Il y a un capteur pour tous les goûts: 108 mégapixels principaux, deux téléobjectifs 10 et 12 MP et un grand angle 12 mégapixels. En les rassemblant, le “zoom spatial” de 100x est obtenu.

Le Xiaomi Mi 11 dispose également d’un appareil photo de 108 mégapixels, mais triple au lieu de quad.

Étant un capteur créé en collaboration avec Xiaomi, il n’est pas surprenant que le Xiaomi Mi 11 l’inclut également, bien que dans une caméra triple et non quad. Le reste des mobiles de notre comparaison parie sur Caméras triples ou quadruples 64 ou 48 MPBien que le cas du Huawei Mate 40 Pro + soit remarquable, il dispose d’un appareil photo cinq fois 50 + 12 + 8 + 20 + ToF.

En avance, le Samsung Galaxy S21 Ultra remporte le prix de la résolution grâce à son capteur de 40 mégapixels pour les selfies. Bien au-dessus des 8 MP du Sony Xperia 1 II, bien qu’avec un objectif, contrairement au Realme X50 Pro et au Huawei Mate 40 Pro +.

En matière de connectivité, et sans surprise, tous les terminaux sont 5G, bien que le Samsung Galaxy S21 Ultra marque quelques points dans d’autres technologies de connectivité en intégrant UWB et Wi-Fi 6E, non présent dans les autres.

Tableau de comparaison

Comme toujours, nous vous laissons le tableau de comparaison avec toutes les principales spécifications des terminaux. De cette façon, vous pouvez voir en un coup d’œil ce qui a et ce qui manque au Samsung Galaxy S21 Ultra par rapport à ses rivaux directs.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Xiaomi Mi 11

Huawei Mate 40 Pro +

OnePlus 8T

Realme X50 Pro

Sony Xperia 1 II

OPPO Trouver X2 Pro

écran

AMOLED 6,8 “

WQHD +

120 Hz

AMOLED 6,81 “

QHD +

120 Hz

Panneau à 480 Hz

OLED 6,76 “

QHD +

90 Hz

AMOLED 6,55 “

FHD +

120 Hz

AMOLED 6,44 “

FHD +

90 Hz

OLED 6,5 “

4K

AMOLED 6,7 ”

QHD +

120 Hz

Dimensions et poids

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 g.

164,3 x 74,6 x 8,06 mm

194 g.

162,9 x 75,5 x 8,8 mm

230 g.

160,7 x 74,1 x 8,4 mm

188 grammes

158,96 x 74,24 x 8,9 mm

205 grammes

166 x 72 x 7,9 mm

181 grammes

165,2 x 74,4 x 8,8 mm

207 grammes

Processeur

Exynos 2100

Snapdragon 888

Kirin 9000

Snapdragon 865

Snapdragon 865

Snapdragon 865

Snapdragon 865

RAM

12/16 Go

8/12 Go

12 Go

8/12 Go

8/12 Go

8 Go

12 Go

Espace de rangement

128/256/512 Go

128/256 Go

256 Go

128/256 Go

128/256 Go

256 Go

512 Go

Caméra frontale

40 MP f / 2,2

20 MP

13 MP

TOF 3D

16 MP

32 MP

8 MP UGA

8 MP

32 MP

Caméra arrière

108 MP

Télé 10 MP

Télé 12 MP

12 MP UGA

ToF

108 MP

13 MP UGA

Macro 5 MP

50 MP

Télé 12 MP

Télé 8 MP

Capteur UGA TOF 20 MP

48 MP

16 MP UGA

Macro 5 MP

2 MP mono

64 MP

8 MP UGA

Télé 13 MP

2 MP mono

12 MP

Télé 12 MP

12 MP UGA

ToF

48 MP

48 MP UGA

Télé 13 MP

Tambours

5 000 mAh

Charge rapide 25W

Charge sans fil de 15 W

Charge inverse

4 600 mAh

Charge rapide de 55 W

Charge sans fil de 50 W

Charge inverse 10W

4400 mAh

Charge rapide de 66 W

Charge sans fil rapide 50W

Charge inverse

4 500 mAh

Charge rapide 65W

4 200 mAh

Charge rapide 65W

4 000 mAh

Charge rapide 21W

Chargement sans fil

4 260 mAh

Charge rapide 65W

Autres

IP68

UWB

Wi-Fi 6E

Samsung Dex

Prise en charge du S Pen

Lecteur à ultrasons sous l’écran

Haut-parleurs stéréo

Infrarouge

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Haut-parleurs stéréo

Infrarouge

Haut-parleurs stéréo

Facial rec.

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Haut-parleurs stéréo

Facial rec.

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Haut-parleurs stéréo

IP65 / 68

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Haut-parleurs stéréo

IP68

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Haut-parleurs stéréo

Prix ​​de départ

1249 euros

500 euros pour changer

1 399 euros

599 euros

599 euros

1 199 euros

1 199 euros