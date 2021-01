Les téléphones Samsung les plus importants de 2021 et 2020, respectivement, se retrouvent face à face pour voir comment ils ont changé.

Samsung a déjà dévoilé le produit phare de ses recherches phares, c’est-à-dire le joyau de la couronne de sa toute nouvelle série Galaxy S21. Nous parlons, bien sûr, de Samsung Galaxy S21 Ultra, un terminal qui a pour objectif clair d’être ce smartphone auquel tout le monde veut ressembler en 2021.

Laissant de côté les particularités du nouveau SUV Samsung, que vous pouvez consulter en détail dans ce lien, nous allons nous concentrer sur le aspects qui le distinguent de son petit frère. Et non, nous ne faisons pas référence aux deux autres membres de la gamme S21, mais au Samsung Galaxy S20 Ultra, le téléphone le plus avant-gardiste des produits phares de Samsung 2020.

La première impression, sans aucun doute, est que ils partagent tous les deux de nombreuses similitudes, mais aussi de grands changements qui feront la différence et justifieront une rénovation pour ceux qui réfléchissent faire le saut de l’un à l’autre.

Galaxy S21 Ultra et Galaxy S20 Ultra, en détail

Samsung Galaxy S21 Ultra contre Samsung Galaxy S20 UltraCaractéristiquesSamsung Galaxy S21 UltraSamsung Galaxy S20 UltraDimensions165,1 x 75,6 x 8,9 mm167 x 76 x 8,8 mmPoids228 grammes221 grammesÉcran 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X

Taux de rafraîchissement adaptatif (11-120 Hz)

Verre Gorilla Glass VictusInfinity-O Dynamic AMOLED 6,9 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Résolution WQHD + (3200 × 1440 pixels) 515 pppWQHD + (3200 x 1440 pixels) 511 ppp Processeur Samsung Exynos 2100 Samsung Exynos 990 5GRAM 12/16 Go LPDDR512 / 16 Go LPDDR5 Système d’exploitation One UI 3.1 basé sur Android 11128 UI / 256 basé sur Android 11128 UIA 2.0 de stockage / 512 Go UFS 3.1 128/512 Go UFS 3.0 extensible par micro SD jusqu’à 1 To de camérasArrière: Téléobjectif 10 MP f / 2.4, 35 °, 72mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f / 2.2, 120 °, 13mm + 108 MP grand angle f / 1.8, 79 °, 24mm, téléobjectif OIS + 10 MP f / 4,9, 10 °, 240 mm, OIS.

Frontale: 50 MP f / 2,2, 80 °, 25 mmArrière: 108 MP (principal) ƒ / 1,8, OIS. 12 MP (grand angle) ƒ / 2.2. 48 MP (téléobjectif) ƒ / 3,5, zoom optique hybride 4X 10X, numérique 100X, OIS. Capteur DepthVision.

Frontale: 40 MP ƒ / 2,2 Batterie 5000 mAh avec charge rapide, charge rapide sans fil et charge sans fil inversée 5000 mAh avec charge rapide 45 W (chargeur 25 W inclus)

Chargement sans fil

Charge sans fil inversée PowerShare sans filAutresLecteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran, protection IP68, UWP, Wi-Fi 6E, compatibilité S-Pen, haut-parleurs stéréo AKG, protection Samsung DeXIP68, 5G, haut-parleur stéréo Dolby Atmos par haut-parleurs stéréo AKG, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons à l’écran Prix de départÀ partir de 1249 euros À partir de 1359 euros

Quels sont les changements les plus notables

La grande preuve entre l’un et l’autre est déjà évidente avec conception. Esthétiquement l’évolution est nette, surtout à l’arrière où le Galaxy S21 mise sur un énorme bloc de caméras en parfaite harmonie de couleur et de style avec l’ensemble du téléphone. En fait, si vous regardez le S21 Ultra de côté, vous pourriez dire que cela rappelle assez le pari esthétique que la société coréenne a fait dans le Galaxy Note 20 Ultra.

En parlant précisément de section photographique, C’est une autre des variantes les plus notoires entre les deux téléphones, choisissant Samsung dans le modèle plus récent pour un Caméra arrière quadruple à laquelle s’ajoute un double téléobjectif. Le double téléobjectif est formé par deux capteurs de 10 mégapixels chacun qui donnent la possibilité de capturer des images avec un zoom optique de 3 ou 10x, ce qui ne pouvait pas arriver dans le modèle de la génération précédente.

En approfondissant la question, le changement le plus substantiel de son fonctionnement sera remarqué dans le concentrer, car Samsung a fourni au S21 un système de focalisation laser et stabilisateur optique. De même, la société coréenne a également amélioré l’illumination, le résultat global des photographies devrait donc être nettement meilleur.

Aussi, on ne peut ignorer le “nouvel ami” qui peut jouer avec le S21 et qui ne le pourrait pas avec le S20, le S-Pen. Et, comme nous le savons tous, le produit phare des produits phares, comme nous l’avons précédemment catalogué, nouvelle compatibilité avec le crayon Samsung. Cela vous rapprochera également un peu plus de la série Note.

Enfin et comment pourrait-il en être autrement, il y a aussi mise à niveau du processeur et du système d’exploitation de base, ainsi qu’une léger écrêtage de la taille de l’écran. Par conséquent, les tailles de RAM et de ROM et la capacité de la batterie sont conservées, mais se perd un aspect qui rendra beaucoup mal à l’aise: extension de mémoire via carte microSD.

Vaut-il la peine de passer de l’un à l’autre? Si ce que nous recherchons dans un mobile, c’est avant tout la photographie, définitivement oui. Si, en plus, nous l’utilisons pour travailler et nous croyons que nous allons profitez du S-Pen, aussi. En revanche, si aucun de ces deux aspects n’est décisif, il vaut peut-être mieux tenir un peu plus longtemps notre «ancien» Samsung Galaxy S20 Ultra.