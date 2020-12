Samsung attire tous les regards et son prochain terminal haut de gamme approche à grands pas. Au contraire, il est proche après l’entrée en 2021. Il se peut que d’ici là, certains détails de ce terminal que beaucoup aspirent déjà à avoir en main seront clairs, ce qui n’est autre que el Samsung Galaxy S21. Et aujourd’hui, il semble enfin que plus d’informations sur sa conception et ses capacités soient connues selon la vidéo que nous vous montrons ci-dessous.

Le design définitif possible du Galaxy S21

Hier, nous avons jeté un coup d’œil à ce qui ressemblait à une vidéo promotionnelle pour découvrir le Samsung Galaxy S21. La vidéo semblait augurer d’une publicité que nous pourrions voir dans un avenir pas trop lointain, mais il est encore temps pour cela. Aujourd’hui, nous sommes également concernés par une autre vidéo, mais qui semble en accord avec ce fichier multimédia que nous avons vu hier et qui, comme si cela ne suffisait pas, nous laisse voyez comment est le Galaxy S21.

La première chose que l’on observe est que le terminal correspond parfaitement à la vidéo que nous avons vue hier. C’est un appareil qui n’a pas d’écran prolongé par les bords, mais qui exploite parfaitement la structure avant de l’appareil. Il n’y a pratiquement pas de cadres et il a une seule caméra frontale placée en haut au centre.

L’autre partie qui attire l’attention de l’appareil est l’arrière qui présente également une disposition identique à ce qui a déjà été vu. Nous entendons par là qu’il aura trois caméras à l’arrière dans un emballage qui s’étend jusqu’au bord de l’appareil. Aucune donnée n’a été fournie sur le type d’objectifs qu’il porte, bien que la chose la plus probable soit que, suite aux dernières fuites, il ait des objectifs de 64 + 12 + 12 MPX. Dans cette partie, nous avons vu que la finition est mate, mais nous avons pu voir une finition de verre finale.

Qu’en est-il du reste des modèles?

Il semble que nous ayons déjà su ce que Samsung Galaxy S21 dans sa version standard. En suivant les données qui pourraient être postulées comme celles de la fin, nous aurions un appareil 5G bien que sans données sur le type de puce sur lequel il est monté. Nous verrons probablement les dernières nouvelles de Qualcomm à l’intérieur, mais c’est quelque chose que la société doit affirmer à l’avenir. On ne sait rien non plus des modèles qui l’accompagnent et si, comme cette année, il y aura un mini modèle, un S21 + et un modèle Ultra.