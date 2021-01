Un peu plus de 24 heures avant le début de l’événement Galaxy 21 déballé dans lequel Samsung dévoilera le nouveau produit phare de l’entreprise, il ne reste plus qu’à attendre si le constructeur sud-coréen confirme la grande majorité des informations publiées jusqu’à présent. La vérité est qu’il y a eu de nombreuses fuites qui ont déterminé quelles seront probablement les principales spécifications du nouveau Galaxy S21 et de ses versions possibles, mais il y a encore un détail qui est dans l’air, Arriveront-ils avec un chargeur et des écouteurs?.

Octobre dernier, Apple surpris chacun avec sa décision de ne pas inclure ni le chargeur ni les écouteurs avec l’iPhone 12, ce qui a conduit à spéculer sur le fait que Samsung prendrait également cette décision. Eh bien, tout indique que le fabricant asiatique pourrait suivre les traces de ceux de Cupertino et que la seule chose que nous trouverions dans la boîte Galaxy S21 serait le téléphone lui-même.

Le chargeur et les écouteurs seront-ils inclus dans le Samsung Galaxy S21?

Apparemment, la boîte du nouveau terminal Samsung viendra enfin sans chargeur ni casque, la seule chose qui abritera le terminal lui-même, outil Pour retirer le compartiment dans lequel la carte SIM est insérée, un guider démarrage rapide du téléphone et Câble USB de type C pour télécharger et transférer des données. Par conséquent, comme beaucoup de gens le craignaient, le chargeur et les écouteurs ne seront pas inclus.

Cela serait confirmé par certaines images provenant de certains supports de presse où la boîte est affichée à côté du Galaxy S21 lui-même et le texte avec chacun des éléments que la boîte elle-même contient en plus de l’appareil et qui ne sont autres que ceux mentionnés ci-dessus.

Tout suggère que la raison pour laquelle Samsung n’inclurait ni le chargeur ni les écouteurs avec le Galaxy S21 serait la même que celle avancée par Apple lui-même, le environnement. Maintenant, cela fait penser à beaucoup que c’est l’excuse parfaite pour économiser sur les coûts de production afin d’avoir un peu plus de marge directe sur les ventes et d’augmenter les ventes de chargeurs et d’écouteurs.

Il est vrai que c’est une mesure qui permet de réduire les émissions de carbone et de réduire les déchets électroniques, d’autant plus si l’on prend en compte qu’aujourd’hui tout le monde a plusieurs chargeurs chez lui. Bien sûr, il semble que la décision de ne pas avoir d’écouteurs serait peut-être celle qui conviendrait le moins à la plupart des utilisateurs, car ils sont devenus les accessoire le plus utilisé avec nos téléphones mobiles dans les années récentes.