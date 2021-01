Après une longue attente, le premier Samsung Unpacked a finalement eu lieu en 2021 et, comme prévu, il a avancé jusqu’à la date initialement estimée. Pratiquement un mois, en fait, car si le Galaxy S20 est arrivé le 11 février 2020, Le Galaxy S21 l’a fait le 14 janvier 2021. Et oui, encore une fois, nous avons trois terminaux entre nous.

Les Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 + et Samsung Galaxy S21 Ultra ont fait leur apparition confirmant une bonne partie des fuites précédentes, qui ont été massives comme c’est presque la tradition, et fournissant d’autres nouvelles données. Il est maintenant temps de voir ce qui a changé d’une année à l’autre, quelles modifications ont eu lieu du Galaxy S20 au Galaxy S21, et quelle meilleure façon de le faire que de commencer dans l’ordre, avec le Galaxy S21.

Du Samsung Galaxy S20 au Samsung Galaxy S21

Samsung lance un nouveau design pour le module caméra des S21, S21 + et S21 Ultra

Nous avons commencé avec le “petit” frère des trois nouveaux Galaxy S20, un téléphone dans lequel les changements ont été peu prononcés. Par exemple, sur l’écran, presque tout est conservé tel quel, de la diagonale du panneau au rapport hauteur / largeur, même si en cours de route nous perdons la résolution. Dans cette génération, il n’y a pas de panneau QHD + mais FullHD +, quelque chose qui est également répété dans le modèle Plus. Gorilla Glass, oui, il passe au modèle Victus.

Au pouvoir, nous avons le changement logique, car à partir de l’Exynos 990 de l’année dernière, nous sommes passés au nouvel Exynos 2100, ce qui signifie que nous avons également remporté le GPU Mali G78 MP14 en cours de route, avec trois cœurs de rendu supplémentaires pour les graphiques. Dans les mémoires, tout semble inchangé, sauf que le modèle avec 12 Go de RAM a été effacé de la carte. Le S20 n’a que des options dans 8 Go de RAM et sí, le plateau microSD a disparu. Quelque chose qui arrive dans toute la famille.

Le Galaxy S20 perd la microSD, le chargeur et le casque, en plus de réduire la résolution de l’écran

En photographie, il n’y a pas de changement puisque le même trio arrière est maintenu en plus du capteur avant de 10 mégapixels, sans même changer la luminosité des objectifs. Les modifications ici viennent dans la section logiciel, avec des fonctions plus automatiques et la possibilité d’extraire des photos à partir de vidéos 8K au moment où nous les enregistrons. En général, tout est mieux mais sans changements notables.

Samsung Galaxy S21 5G, gris, 128 Go, 8 Go de RAM, 6,2 “AMOLED 120 Hz, Exynos 2100, 4000 mAh, Android

Enfin, il est temps de parler brièvement de la section connectivité, puisque les 4000 mAh avec une charge rapide de 25 W restent inchangés d’une génération à l’autre. Dans le Galaxy S21, les mêmes caractéristiques de connectivité sont conservées que par le passé, à l’exception de le WiFi, qui est désormais WiFi 6e, pouvant utiliser encore plus de spectre pour augmenter la vitesse. Et tous ces changements se traduisent par un téléphone légèrement plus large et 8 grammes de plus. À propos, ce Galaxy S21 n’inclut pas le chargeur et les écouteurs. Dans la boîte, nous ne trouvons qu’un câble USB C vers USB C.

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S21

écran

AMOLED dynamique 2X de 6,2 po

Rapport 20: 9

QHD + à 3200 x 1440

Rafraîchir à 120 Hz

Verre Gorilla 6

HDR10 +

AMOLED dynamique 2X de 6,2 po

Rapport 20: 9

FHD + à 2400 x 1080

Rafraîchir à 120 Hz

Gorilla Glass Victus

HDR10 +

Processeur

Exynos 990 à 2,73 GHz

GPU Mali G77 MP11

Exynos 2100 à 2,9 GHz

GPU Mali G78 MP14

Versions

8 Go / 128 Go

12 Go / 128 Go

Micro SD

LPDDR5

UFS 3.0

8 Go / 128 Go

8 Go / 256 Go

LPDDR5

UFS 3.1

Caméras arrière

Principal: 12 mégapixels f / 1,8

Angulaire: 12 mégapixels f / 2,2

Zoom: 64 mégapixels f / 2.0 1.1X

Principal: 12 mégapixels f / 1,8

Angulaire: 12 mégapixels f / 2,2

Zoom: 64 mégapixels f / 2.0 1.1X

Caméra frontale

10 mégapixels f / 2,2

10 mégapixels f / 2,2

Tambours

4 000 mAh

Charge rapide de 25 W

Charge sans fil de 15 W

Charge sans fil inversée de 4,5 W

4 000 mAh

Charge rapide de 25 W

Charge sans fil de 15 W

Charge sans fil inversée de 4,5 W

Système

Android 11

Une interface utilisateur 3.0

Android 11

Une interface utilisateur 3.1

Connectivité

Double 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

USB Type C 3.2

Double 5G

WiFi 6E

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

USB Type C 3.2

Dimensions et poids

151,7 x 69,1 x 7,9 mm

163 grammes

151,7 x 71,2 x 7,9 mm

171 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Samsung DeX

Son ANT +

IP68

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Samsung DeX

Son ANT +

IP68

Du Samsung Galaxy S20 + au Samsung Galaxy S21 +

Le Samsung Galaxy S21 + en noir, avec le module caméra de la même couleur

On continue avec le modèle intermédiaire du trio présenté, en l’occurrence le Samsung Galaxy S21 + dont les évolutions par rapport au Samsung Galaxy S20 + affectent pratiquement les mêmes points que dans le cas des Galaxy S20 et S21. Écran presque identique mais FullHD +, pour commencer, avec Gorilla Glass Victus pour protéger l’avant du téléphone, et encore une fois le même saut au niveau du processeur. L’option 12 Go et le plateau microSD disparaissent également, comme nous l’avons déjà dit.

Le S21 + gagne de la batterie par rapport à la génération précédente, et dans le reste des changements, il est lié au Galaxy S21

Dans l’aspect photographique, le matériel reste à nouveau intact avec 12 mégapixels pour les caméras normales et grand angle, et 64 mégapixels pour le zoom optique 1,1x et centré sur le zoom hybride. La même évolution de la connectivité a également lieu, en répétant les sections point par point sauf pour le WiFi 6e, nouveau dans cette génération.

Samsung Galaxy S21 + 5G, violet, 128 Go, 8 Go de RAM, 6,7 po AMOLED 120 Hz, Exynos 2100, 4800 mAh, Android

Comme dans le cas du Galaxy S21, le Galaxy S21 + cache également le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran bien que dans ce modèle la batterie augmente légèrement de 4500 mAh avant 4800 mAh de cette génération. Même chargement rapide, même chargement sans fil, même chargement sans fil inversé. Ce modèle est cependant légèrement plus court que le S20 + bien que plus large et plus lourd. Plus précisément, 14 grammes. Et encore une fois, pas de chargeur ni d’écouteurs dans la boîte, juste un câble USB C vers USB C.

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S21 +

écran

6,7 “AMOLED dynamique 2X

Rapport 20: 9

QHD + à 3200 x 1440

Rafraîchir à 120 Hz

Verre Gorilla 6

HDR10 +

6,7 “AMOLED dynamique 2X

Rapport 20: 9

FHD + à 2400 x 1080

Rafraîchir à 120 Hz

Gorilla Glass Victus

HDR10 +

Processeur

Exynos 990 à 2,73 GHz

GPU Mali G77 MP11

Exynos 2100 à 2,9 GHz

GPU Mali G78 MP14

Versions

8 Go / 128 Go

12 Go / 512 Go

Micro SD

LPDDR5

UFS 3.0

8 Go / 128 Go

8 Go / 256 Go

LPDDR5

UFS 3.1

Caméras arrière

Principal: 12 mégapixels f / 1,8

Angulaire: 12 mégapixels f / 2,2

Zoom: 64 mégapixels f / 2.0 1.1X

Principal: 12 mégapixels f / 1,8

Angulaire: 12 mégapixels f / 2,2

Zoom: 64 mégapixels f / 2.0 1.1X

Caméra frontale

10 mégapixels f / 2,2

10 mégapixels f / 2,2

Tambours

4 500 mAh

Charge rapide de 25 W

Charge sans fil de 15 W

Charge sans fil inversée de 4,5 W

4 800 mAh

Charge rapide de 25 W

Charge sans fil de 15 W

Charge sans fil inversée de 4,5 W

Système

Android 11

Une interface utilisateur 3.0

Android 11

Une interface utilisateur 3.1

Connectivité

Double 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

USB Type C 3.2

Double 5G

WiFi 6E

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

USB Type C 3.2

Dimensions et poids

161,9 x 73,7 x 7,8 mm

188 grammes

161,4 x 75,6 x 7,8 mm

202 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Samsung DeX

Son ANT +

IP68

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Samsung DeX

Son ANT +

IP68

Du Samsung Galaxy S20 Ultra au Samsung Galaxy S21 Ultra

On arrive au géant des trois modèles présentés et on retrouve ici des changements plus sensibles entre les générations bien que les absences restent les mêmes: Nous n’avons pas de plateau microSD, nous n’avons pas de chargeur dans la boîte ni d’écouteurs. Les souvenirs sont ce qu’ils sont et nous n’aurons qu’un câble USB C vers USB C à utiliser avec un autre chargeur de notre choix mais qui ne sera pas inclus.

Sur l’écran, la résolution QHD + est maintenue bien que la diagonale soit légèrement réduite de 6,9 ​​pouces à 6,8 pouces, le reste reste intact, du ratio au rafraîchissement dynamique avec un pic de 120Hz. Samsung affirme que son panneau pour le Galaxy S21 Ultra atteint un pic de luminosité maximale de 1300 nits. Dans le processeur se répète le changement susmentionné avec l’arrivée de l’Exynos 2100, et ce que nous trouvons maintenant est un modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go au sommet de la pyramide.

Le S21 Ultra maintient la résolution et change les caméras arrière en ajoutant un zoom télescopique

En photographie, le Samsung Galaxy S21 Ultra ajoute des caméras à la configuration, car en plus de l’équipement de l’année précédente, nous avons maintenant une caméra avec un objectif périscope, 10 mégapixels, ouverture f / 4,9 et grossissement optique 10. Dans le reste des capteurs, il y a également des changements, car bien que l’appareil photo principal de 108 mégapixels reste, le zoom de 48 mégapixels est maintenant de 10 mégapixels, améliorant la luminosité en cours de route: de f / 3,5 nous sommes passés à f / 2,4, passant de 4 à 3 grossissement optique. Dans l’appareil photo pour les selfies, il n’y a aucun changement, et encore une fois, le reste est reflété dans le logiciel.

Taille de batterie identique pour le Samsung Galaxy S21 Ultra par rapport au S20 Ultra, bien que la charge filaire rapide passe des 45W précédents à 25W, se rapprochant du reste de la famille. Le téléphone respecte encore une fois presque toute la section de connectivité à l’exception du WiFi 6E bien que le grand changement se produise en termes de compatibilité. Le Samsung Galaxy S21 Ultra est désormais compatible avec le S Pen de la marque coréenne, bien qu’il ne l’inclut pas. Peut-être un succès dans les notes, nous verrons ce qui se passera dans le futur.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, argent, 128 Go, 12 Go de RAM, 6,8 po AMOLED 120 Hz, Exynos 2100, 5000 mAh

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra

écran

AMOLED dynamique 2X de 6,9 ​​po

Rapport 20: 9

QHD + à 3200 x 1440

Rafraîchir à 120 Hz

Verre Gorilla 6

HDR10 +

AMOLED dynamique 2X 6,8 “

Rapport 20: 9

QHD + à 3200 x 1440

Rafraîchir à 120 Hz

Gorilla Glass Victus

HDR10 +

Processeur

Exynos 990 à 2,73 GHz

GPU Mali G77 MP11

Exynos 2100 à 2,9 GHz

GPU Mali G78 MP14

Versions

12 Go / 128 Go

12 Go / 256 Go

12 Go / 512 Go

Micro SD

LPDDR5

UFS 3.0

12 Go / 128 Go

12 Go / 256 Go

16 Go / 512 Go

LPDDR5

UFS 3.1

Caméras arrière

Principal: 108 mégapixels f / 1,8

Zoom: 48 mégapixels f / 3,5 4X

Angulaire: 12 mégapixels f / 2,2

Profondeur: TOF 3D f / 1.0

Principal: 108 mégapixels f / 1,8

Zoom: 10 mégapixels f / 2,4 3X

Angulaire: 12 mégapixels f / 2,2

Profondeur: TOF 3D

Périscope: 10 mégapixels f / 4,9 10X

Caméra frontale

40 mégapixels f / 2,2

40 mégapixels f / 2,2

Tambours

5 000 mAh

Charge rapide de 45 W

Charge sans fil de 15 W

Charge sans fil inversée de 4,5 W

5 000 mAh

Charge rapide de 25 W

Charge sans fil de 15 W

Charge sans fil inversée de 4,5 W

Système

Android 11

Une interface utilisateur 3.0

Android 11

Une interface utilisateur 3.1

Connectivité

Double 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

USB Type C 3.2

Double 5G

WiFi 6E

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

USB Type C 3.2

Dimensions et poids

166,9 x 76 x 8,8 mm

222 grammes

–

–

Autres

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Samsung DeX

Son ANT +

IP68

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Samsung DeX

Son ANT +

IP68

Porte-stylo S