Nous comparons le Samsung Galaxy S21 à l’iPhone 12 Pro, quel téléphone est le meilleur?

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Mobile

Il y a quelques jours à peine, Samsung, qui est actuellement la marque la plus importante sur la scène Android, présentait sa nouvelle gamme de terminaux haut de gamme, Le Galaxy S21. Dans le même esprit que ses prédécesseurs et en prenant à peine des risques, la firme sud-coréenne veut continuer à maintenir les bons résultats obtenus en 2020 également cette année 2021.

Le Samsung Galaxy S21 est le premier smartphone haut de gamme présenté cette année et bien que ses spécifications soient les meilleures que nous puissions trouver, La vérité est qu’il n’aura rien de facile pour gagner le concours, en particulier contre l’un des téléphones les plus populaires de l’année dernière.

Parce que de l’autre côté du ring se trouve l’un de ses principaux rivaux, Apple iPhone 12 Pro, l’un des meilleurs terminaux de 2020 et qui reste aujourd’hui une valeur sûre pour ceux qui recherchent un smartphone puissant et assez équilibré. Sud-coréen vs américain, Android vs iOS, quel téléphone est le meilleur?

Savoir plus: Samsung Galaxy S21 Savoir plus: iPhone 12 Pro

Design et affichage: un haut de gamme en plastique? 120 Hz ou 60 Hz?

Le Samsung Galaxy S21 et l’iPhone 12 Pro ils ne sont pas trop grands pour les téléphones haut de gamme, quelque chose que nous apprécions sincèrement. Alors que les mesures du terminal Samsung sont de 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, l’iPhone les a de 146,7 x 71,5 x 7,4 mm. En poids, ils diffèrent puisque le Galaxy pèse 169 grammes par rapport aux 189 grammes de l’iPhone, même si bien sûr, tout a une explication.

Parce que le Samsung Galaxy S21, en dépit d’être un haut de gamme et bien qu’il coûte plus de 800 euros, a un arrière en plastique comme ce fut le cas avec d’autres modèles de la firme l’an dernier, comme le Note20. Evidemment ce n’est pas le même plastique que l’on retrouve dans les bornes de 200 euros, mais c’est quand même du plastique.

Au contraire, l’iPhone 12 Pro d’Apple maintient son pari sur le verre, qui est évidemment beaucoup moins résistant aux chutes et aux chocs, mais beaucoup plus premium en le prenant en main. Question de goût.

Dans un autre ordre d’idées et se référant aux écrans des deux terminaux, le Galaxy S21 monte un panneau AMOLED de 6,2 pouces et une résolution de 1080 x 2400 tandis que l’iPhone de 6,1 pouces «Super Retina» et une résolution de 1170 x 2532 Bien que les panneaux des deux terminaux aient fière allure, la principale différence réside dans le taux de rafraîchissement du panneau, de 120 Hz sur le Galaxy S21 et 60 Hz sur l’iPhone 12.

Plastique ou verre? 120 Hz ou 60 Hz?

Appareils photo: vous apprécierez de prendre des photos

Si vous envisagez de trouver des changements significatifs sur l’appareil photo du Samsung Galaxy S21 par rapport au S20, je suis désolé de vous décevoir. Samsung a suivi cette philosophie «si quelque chose fonctionne, ne le touchez pas», nous ne trouvons donc pas beaucoup de surprises. Un appareil photo principal de 12 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et un capteur de 64 mégapixels qui agit comme un téléobjectif.

D’autre part, l’iPhone 12 Pro dispose d’un triple appareil photo de 12 mégapixels (large + ultra-large + téléobjectif) avec zoom optique 2,5, ce qui améliore considérablement la section photographique de l’iPhone 12 normal.

À défaut de pouvoir comparer les deux modèles en profondeur et avec l’iPhone 12 surpassant déjà le Samsung Galaxy S21, On peut en conclure que l’iPhone 12 Pro a une meilleure section photographique Grâce à un traitement d’image plus naturel et cohérent dans la plupart des scènes, sans oublier que si vous utilisez beaucoup Instagram, l’iPhone est le meilleur téléphone pour cela.

cependant, les deux terminaux prennent d’excellentes photos Ainsi, quel que soit le mobile que vous avez en main, vous apprécierez sans aucun doute les deux caméras.

Batterie – Parfois, les nombres ne sont pas tout

Samsung Galaxy S21: Batterie de 4000 mAh, Charge rapide 25 W et charge sans fil 15 W. iPhone 12 Pro: Batterie de 2815 mAh, Charge rapide de 20 W et charge sans fil de 15 W.

En examinant les chiffres, nous voyons que le Samsung Galaxy S21 gagne par un glissement de terrain. Meilleure batterie et meilleure charge rapide. Maintenant bien, Les chiffres ne font pas tout.

Apple a réussi à faire en sorte que ses terminaux consomment moins que les téléphones Android et c’est pourquoi ils ne nécessitent pas autant de batterie pour atteindre la fin de la journée. L’autonomie des deux terminaux est assez similaire malgré les chiffres (4000> 2815) donc nous n’aurons de problème avec aucun des terminaux.

Qu’aurait-on pu exiger de Samsung un peu plus de batterie dans son Galaxy S21? Eh bien, pour le prix qu’il a et le reste de ses spécifications, cela n’aurait pas été mal du tout.

Processeur: tout reste à la maison

Avec chaque nouveau modèle haut de gamme que Samsung met sur le marché, la même controverse surgit toujours. Alors que dans certains pays comme les Etats-Unis ou la Corée du Sud, Samsung mise sur Qualcomm et son Snapdragon, dans le reste des pays on doit se contenter de l’Exynos 2100, certains processeurs fabriqués par la marque elle-même dont les performances sont plus que remarquables mais qui on est loin des résultats des processeurs les plus “top” de Qualcomm.

Apple équipe également ses iPhones de processeurs maison. Dans ce cas, l’iPhone 12 Pro monte une puce A14 Bionic et pour de nombreux C’est le meilleur processeur du marché en termes de performances et de puissance..

Conclusion? Les deux terminaux sont des bêtes en termes de performances et honnêtement, dans l’utilisation quotidienne, la différence est peu perceptible. Les deux peuvent exécuter n’importe quelle application ou jeu et avec aucun des deux, nous ne remarquerons aucun ralentissement.

La différence entre les deux terminaux, comme nous le verrons maintenant, ne réside pas tant dans le type de processeur qu’il monte (soyons honnêtes, quelque chose se voit aussi) mais dans le système d’exploitation. Android et iOS.

Système d’exploitation: Android est-il bien meilleur qu’iOS? Ou vice et versa?

La bataille habituelle. Android est-il meilleur que iOS? Ça dépend.

Android a de meilleures choses qu’iOS et iOS a de meilleures choses qu’Android. À ce jour, la vérité est que les deux systèmes d’exploitation sont assez uniformes Et bien qu’Android ait toujours été dit pour avoir plus de liberté en matière de personnalisation, iOS a une plus grande stabilité.

Quoi qu’il en soit, les deux systèmes d’exploitation sont pratiquement identiques. Les deux ont pratiquement les mêmes applications, services et outils, donc le choix entre l’un ou l’autre ne dépend que des goûts personnels.

Tout dépend si vous préférez rejoindre l’écosystème Apple et avoir une intégration sublime entre les appareils ou si, au contraire, vous préférez la liberté – de moins en moins – qu’Android offre à ses utilisateurs. Quoi que vous choisissiez, vous le ferez correctement.

Samsung Galaxy S21 ou iPhone 12 Pro, quel est le meilleur?

Vous ne songez pas vraiment à choisir entre le Samsung Galaxy S21 ou l’iPhone 12 Pro, mais entre Android et iOS. Les deux terminaux sont deux des meilleures options que l’on puisse prendre et c’est que les deux sont deux très bons smartphones haut de gamme à la fois en termes de performances, de design et d’appareil photo.

Si nous devions choisir entre les deux, on opterait sûrement pour l’iPhone 12 ProNon seulement parce que nous aimons mieux les performances de l’A14 Bionic par rapport à l’Exynos de Samsung, mais aussi parce qu’il a une qualité photographique légèrement supérieure.

Malgré tout, vous devez garder à l’esprit que la principale différence entre les deux smartphones est le système d’exploitation et que la première chose à faire est d’évaluer le positif et le négatif de chacun d’eux. Ça oui, aucun téléphone ne vous laissera tomber.

Savoir plus: Samsung Galaxy S21 Savoir plus: iPhone 12 Pro