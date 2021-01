On compare le Samsung Galaxy S21 et l’iPhone 12. Quel est le meilleur mobile du moment?

Ils sont deux des les mobiles les plus populaires du marché, mais curieusement, aucun d’eux n’est le principal chef de catalogue de leurs marques respectives. Les Samsung Galaxy S21 et iPhone 12 sont dans la ligne de mire de nombreux consommateurs, et il est possible que certains ne soient toujours pas clairs lequel choisir.

Pour cette raison, aujourd’hui nous voulons comparer ces deux terminaux à la recherche du différences les plus importantes qui existent entre le Samsung Galaxy S21 et l’iPhone 12, pour vous aider à choisir le modèle le plus

Design et abat-jour: plastique et verre

Dans certains aspects, le Galaxy S21 et l’iPhone 12 partager quelques traits concernant la conception.

Les deux sont les téléphones plus compacts de leurs familles respectives –Si nous laissons l’iPhone 12 Mini hors de l’équation–, les deux sont disponibles en une plus grande variété de couleurs que le reste des variantes.

De plus, les deux ont un affichage basé sur la technologie AMOLED avec une Résolution Full HD +. La principale différence se trouve par rapport au taux de rafraîchissement du panneau120 Hz sur le Galaxy S21 et 60 Hz sur l’iPhone 12.

Les deux panneaux sont protégé par la dernière version de Corning Gorilla Glass dans les deux cas, et contrairement à ce qui s’est passé les années précédentes, nous avons aussi un écran plat à la fois sur l’iPhon 12 et sur le mobile Samsung.

La plus grande différence en termes de design se trouve dans le dos des téléphones: Le Samsung Galaxy S21 suit les traces du précédent Galaxy Note20 et opte pour un Coque en plastique, tandis qu’Apple maintient son engagement envers la verre, moins résistant aux chutes et aux chocs, mais considéré comme plus premium et agréable au toucher.

D’autres différences importantes sont les finition: mate sur S21 et brillante sur iPhone; la position des caméras arrière, dans une bande verticale qui se fond dans la lunette métallique sur le S21, et dans un module carré sur iPhone 12; et les bords qui entourent le châssis des téléphones, car Apple a décidé de parier sur un format simple rappelle les anciens modèles comme l’iPhone 5.

Si nous allons voir leur dimensions, nous verrons que nous sommes avant deux appareils assez similaires. L’iPhone 12 mesure 14,6 centimètres de haut, 7,1 centimètres de large et 7,4 millimètres d’épaisseur, tandis que le Galaxy S21 conserve les mêmes 7,1 centimètres de large, mais grandit en hauteur et en épaisseur jusqu’à 15 centimètres et 7,9 millimètres respectivement. Le poids change également, passant respectivement de 171 et 164 grammes pour le Galaxy S21 et l’iPhone 12.

Caméras: trois, mieux que deux?

Samsung tente depuis plusieurs années de rattraper Google et Apple en matière de photographie, mais à chaque nouvelle génération, les entreprises américaines continuent de prendre le dessus sur les coréens.

Cette année, Samsung a décidé ne pas trop varier la formuleet concentrez-vous plutôt sur l’amélioration de la technologie existante. Ainsi, nous trouvons un triple capteur à l’arrière du Galaxy S21, dans un système formé par un Appareil photo principal de 12 mégapixels, une camera ultra large 12 mégapixels et un capteur de 64 mégapixels qui fait office de téléobjectif.

Sur l’iPhone, en revanche, on se retrouve avec un système similaire à l’ancien iPhone 11, avec un capteur principal de 12 mégapixels et une caméra ultra grand angle de la même résolution.

En l’absence de tester le modèle Samsung et de pouvoir affronter plus attentivement les caméras des deux modèles, les premiers tests s’accordent à dire que Apple remporte à nouveau le jeu cette année, grâce à un traitement d’image plus naturel et cohérent dans la plupart des scènes.

Cependant, Samsung reste avec le trône en termes de polyvalence, grâce aux possibilités offertes par le capteur 64 mégapixels, capable de capturer des vidéos à une résolution de 8K, et de capturer des images de plus haute résolution avec une plus grande quantité de détails.

Batterie et performance: deux paris différents

Avec une capacité de 4000 mAh dans le Galaxy S21 et de 2815 mAh dans l’iPhone 12, les différences d’autonomie doivent être claires. Mais encore une fois, Apple prouve à nouveau que Les chiffres ne font pas tout.

Et c’est que la plus grande efficacité du moteur qui donne vie à l’iPhone 12, et la meilleure intégration du logiciel par Apple, font l’autonomie de l’iPhone 12 est loin d’être un problème, malgré le fait que sa durabilité a été diminuée par l’inclusion d’un modem 5G plus gourmand en énergie.

Ce n’est pas que Capacité de 4000 mAh du Galaxy S21 ne suffisent pas, mais la vérité est que les résultats offerts par les deux appareils ils ne seront pas aussi différents que vous pourriez vous y attendre.

En plus de cela, il convient de mentionner que, bien que aucune borne n’arrive avec un chargeur dans sa boîte, le Galaxy S21 a un système de chargement plus rapide que l’iPhone. La même chose se produit avec le système de charge sans fil, plus rapide dans le cas du modèle coréen.

Processeur et mémoire: la bataille des 5 nanomètres

Le Galaxy S21 et l’iPhone 12 parient sur un cerveau fait maison.

L’Exynos 2100 à 5 nanomètres et 9 cœurs est le processeur intégré au Samsung Galaxy S21, et vient dans le but de convaincre les sceptiques en laissant derrière eux cœurs personnalisés par Samsung et pariez sur les mêmes technologies et architectures présentes dans le Qualcomm Snapdragon 888.

De son côté, Apple montre sa poitrine avec son exceptionnel puce A14, qui a plus que fait ses preuves le processeur mobile le plus puissant jamais créé, surpassant quiconque se présente à lui dans pratiquement toutes les circonstances.

En termes de mémoire, Samsung propose le Galaxy S21 dans deux configurations, toutes deux avec 8 Go de RAM, mais avec 128 ou 256 Go de stockage au choix. Au lieu de cela, Apple maintient Mémoire RAM de 4 Go, et propose des versions 64, 128 ou 256 Go de votre iPhone 12.

Connectivité: la 5G pour tous

Quel que soit le modèle que vous choisissez, sans aucun doute vous serez prêt à faire le saut vers la technologie 5G une fois qu’elle est suffisamment implantée.

Et c’est que les processeurs qui donnent vie à ces deux modèles ont modem 5G intégré, préparé pour les réseaux 5G SA et 5G NSA.

À cela il faut ajouter la connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5. De plus, nous avons NFC pour les paiements mobiles, avec Samsung Pay ou Google Pay sur le Galaxy S21, et Apple Pay dans le terminal Apple.

Une différence importante se trouve dans le technologie utilisée pour télécharger et transférer des données. Eh bien, si Samsung continue de parier sur USB Type C, Apple est toujours réticent à passer à ce système comme il l’a fait avec de nombreux autres appareils, et à la place réintègre un port Lightning.

Autres caractéristiques

Bien que similaire dans certains aspects, la vérité est que Samsung Galaxy S21 et iPhone 12 ce sont deux concepts radicalement différents. Principalement parce que chacun utiliser un autre système d’exploitation, et choisir l’un ou l’autre nous oblige à entrer dans l’écosystème d’Apple ou celui de Samsung et Google.

Alors choisis lequel des deux modèles est le meilleur basé sur votre logiciel est pratiquement impossible: tout dépend de savoir si vous préférez la version Android personnalisée par Samsung avec One UI 3.1, ou si vous préférez iOS dans sa version numéro 14.

En ce sens, il convient de noter que, alors que le modèle Apple a mises à jour assurées pendant environ 5 ans, Modèle Samsung mettra à jour pendant trois.

D’autres différences intéressantes se trouvent dans le méthodes de protection de chaque appareil: Apple, encore une fois, parier sur Face ID, son système de reconnaissance faciale, qui en un moment où les masques ils nous accompagnent partout, cela s’est avéré moins efficace qu’à un âge plus normal.

Au lieu de cela, Samsung a introduit dans son Galaxy S21 la deuxième génération du lecteur d’empreintes digitales à ultrasons développé par Qualcomm, plus rapide et plus précis lors de l’identification de notre empreinte.

Si on parle de l’audio, les deux offrent son stéréo, bien que seul Samsung ait le l’accompagnement d’un spécialiste du secteur comme AKG pour affiner le système audio de son dernier terminal.

Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12, lequel devriez-vous acheter?

Si vous avez lu cette comparaison, c’est probablement parce que Vous n’êtes pas sûr de choisir Android ou iOS comme système d’exploitation pour votre prochain terminal. Dans ce cas, votre première mission devrait être évaluer les avantages et les inconvénients de chacune des plateformes selon vos besoins.

Une fois que vous avez opté pour un système, vous devez savoir que iPhone 12 et Galaxy S21 Ils sont l’une des meilleures options qui existent sur chaque plate-forme, et aucune d’elles n’est susceptible de vous décevoir.

L’iPhone 12 est proclamé vainqueur de cette comparaison – de justesse – en termes tels que qualité photo, enregistrement vidéo ou performance, bien qu’il perd face au modèle Samsung dans des aspects tels que la polyvalence de ses caméras, la qualité de l’écran ou le design – bien que ce dernier soit un aspect totalement soumis à des préférences personnelles –.

Les deux modèles sont également disponible à des prix très similaires, de environ 900 euros dans ses versions avec 128 Go de stockage interne, étant le modèle Samsung un peu moins cher.