Si vous recherchez un mobile haut de gamme, nous comparons aujourd’hui deux des meilleurs qui existent en 2021: Samsung Galaxy S21 vs Xiaomi Mi 11.

Ont été le deux premiers mobiles haut de gamme arriver en 2021, et tous deux aspirent à être meilleurs téléphones de la première moitié de l’année. Le Xiaomi Mi 11 et le Samsung Galaxy S21 sont deux terminaux très différents, mais partager quelques traits.

En fait, il n’est pas surprenant qu’il y ait hésiter entre choisir un modèle ou un autre, étant donné que chaque appareil mise sur une formule différente pour tenter de conquérir le haut de gamme de 2021. Si tel est votre cas, nous comptons aujourd’hui clarifier vos doutes à ce sujet comparaison des différences.

Design et écran: une question de courbes et de matières

Il y a quelques années à peine, il aurait été presque impensable de parler d’un Mobile Samsung haut de gamme construit en plastique et avec un écran sans courbes, face à un verre Xiaomi et un écran incurvé. Mais Nous sommes en 2021.

Le design du Mi 11 et du Galaxy S21 est très différent, à commencer par le taille et poids, beaucoup plus élevés dans le cas du modèle chinois grâce à son écran gigantesque de 6,8 pouces de diagonale.

En S21, en revanche, il entre dans le royaume de compact haut de gamme grâce à son panneau 6,2 pouces. Dans ce cas, oui, le Xiaomi remporte la partie en ayant un plus haute résolution que S21, bien que les deux utilisent le même Taux de rafraîchissement de 120 hertz.

Le modèle chinois présente également un avantage en termes de densité du panneau, Avec presque 100 pixels par pouce de plus que S21. De plus, Xiaomi assure une Niveau de luminosité maximal de 1500 nits, tandis que dans le modèle Samsung, nous nous retrouvons avec un pic de 1 300 nits.

Si nous voyageons vers l’arrière, nous nous rencontrerons verre ou faux cuir sur le Xiaomi Mi 11 – selon la version choisie – et en plastique avec une finition mate sur le Galaxy S21. Il est important de mentionner que dans les deux cas, nous avons le verre Gorilla Glass Victus protégeant l’écran de l’appareil, mais seul le modèle Xiaomi a également cette technologie sur son dos.

Le Galaxy S21, oui, gagner le match si nous parlons de durabilité, car il a Certification IP68 qui garantit la résistance à l’eau et à la poussière. Le Xiaomi Mi 11 n’a pas cette certification, bien que Xiaomi s’assure que le terminal a un certain niveau de résistance.

Caméras: trois capteurs très différents

Cette année, Samsung a choisi de ne pas varier excessivement le formule utilisé l’année dernière pour les caméras. Ainsi, nous trouvons un Capteur principal 12 mégapixels, un ultra grand angle de la même résolution, et enfin un Capteur de 64 mégapixels qui agit comme un téléobjectif.

Xiaomi, à la place, choisit d’apporter la résolution maximale possible au capteur principal de son Mi 11, nous laissant avec un Appareil photo de 108 mégapixels. Il est accompagné d’un ultra grand angle de 13 mégapixels, et enfin d’un capteur «télémacro» de 5 mégapixels.

Quant à l’avant, le Xiaomi double la résolution du Galaxy S21 ayant un appareil photo de 20 mégapixels, au lieu du 10 du Samsung. Dans les deux cas, la caméra frontale est située dans un petit trou intégré à l’écran des appareils.

Batterie et performances: puissance maximale

Quel que soit le modèle que vous choisissez, j’ai peur La puissance ce ne sera pas un problème. Les deux terminaux ont le meilleur des meilleurs au niveau technique, assurant un performance excellente en toute circonstance.

En termes de batterie, Xiaomi fournit son nouveau terminal d’une capacité de 4 600 mAh, qui bat les 4000 mAh du Galaxy S21. Cependant, il faut garder à l’esprit que nous parlons de deux appareils avec un taille d’écran très différente, et une résolution supplémentaire dans le cas du Mi 11 qui entraînera une consommation d’énergie plus élevée.

Quoi qu’il en soit, nous avons Charge rapide et charge sans fil rapide dans les deux modèles. Et une caractéristique commune est la décision des deux marques de ne pas inclure de chargeur à côté de leurs téléphones. Cependant, Xiaomi a décidé de les offrir gratuitement.

Processeur et mémoire: Exynos vs Qualcomm

L’Exynos 2100 du Galaxy S21 et le Snapdragon 888 du Mi 11 sont deux processeurs très similaires. Tant et si bien que même partagent la même architecture lors de l’utilisation de cœurs ARM Cortex X1.

Par conséquent, la les performances globales des deux modèles doivent être similaires dans les tâches quotidiennes, bien qu’il soit probable que le Xiaomi dépasse celui de Samsung dans les activités qui exigent une puissance graphique élevée, étant donné que le GPU Adreno Le Snapdragon 888 surpasse l’Exynos 2100 lors des premiers tests.

D’autre part, il y a différentes configurations de mémoire au choix, afin que chacun puisse trouver une variante adaptée à ses besoins.

Le Mi 11 arrive avec 8 ou 12 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage. Le Galaxy S21 arrive avec les mêmes configurations de stockage interne, mais n’est disponible que dans 8 Go de RAM.

Connectivité: 5G et les dernières avancées Wi-Fi

Le Galaxy S21 et le Mi 11 ont tous deux un modem 5G intégré, ce qui nous permet de naviguer à pleine vitesse grâce aux dernières technologies réseau disponibles. Ils sont également compatibles avec les réseaux SA et NSA.

À cela, il faut ajouter la compatibilité avec Wi-Fi 6 dans les deux cas, l’inclusion de Bluetooth 5 et, bien sûr, l’existence de NFC pour les paiements mobiles. Malheureusement, aucun de ces deux modèles n’a Technologie UWBUne fonctionnalité que proposent des modèles tels que le Galaxy S21 + ou le S21 Ultra.

Autres caractéristiques

Ce n’est pas tout ce qui change d’un modèle à l’autre. Il y a d’autres petits détails importants qui méritent d’être pris en compte avant de décider de l’un ou de l’autre.

Par exemple, lui Xiaomi Mi 11 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales optique à l’écran, tandis que le S21 intègre le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons Qualcomm de deuxième génération. Cela implique que le modèle coréen offre un vitesse et précision plus élevées au moment du déverrouillage du mobile.

Il convient également de mentionner que le Galaxy S21 propose un système audio capable de générer un son 32 bits, au lieu de 24 bits du mer.11.

Samsung Galaxy S21 vs Xiaomi Mi 11, quel est le meilleur?

En l’absence de Xiaomi lançant la version globale du Mi 11, on sait que le terminal c’est un peu moins cher que le Samsung Galaxy S21. Malgré cela, c’est un appareil qui a plusieurs fonctionnalités qui améliorent celles du terminal Samsung, un terminal dont le prix avoisine les 1 000 euros.

Même ainsi, le modèle coréen continue de jouer avec un avantage en termes de polyvalence de vos caméras, la qualité du logiciel ou quelques autres petites fonctions pratiques que l’on ne retrouvera pas dans le Mi 11. Cela, sans oublier que nous sommes face à l’un des quelques téléphones compacts haut de gamme qui existent aujourd’hui.

Pour tout ça, c’est difficile choisissez un gagnant clair dans cette comparaison. Ce qui est certain, c’est que les deux appareils sont assez différents, et ce sont certainement d’excellentes options. Tout dépendra de ce que vous recherchez dans votre prochain mobile, et si vous préférez un écran géant, mobile de qualité supérieure avec une puissance extrême, ou un haut de gamme compact et équilibré comme peu d’autres.