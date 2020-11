Samsung Le MWC 2019 a commencé avec le présentation des attendus Galaxy S10 + et Galaxy Fold, le premier mobile pliable du marché, avec lequel il entend contester le règne des téléphones haut de gamme contre Apple et son iPhone X et le reste de ses concurrents. Les terminaux mobiles correspondant à ce groupe sont le meilleur du marché de la téléphonie. Parmi eux, nous trouvons les appareils les plus puissants avec de meilleures batteries et appareils photo, ainsi que des écrans de plus en plus optimisés. A l’occasion du lancement de ce nouveau terminal Samsung, nous avons sélectionné les meilleurs téléphones haut de gamme que l’on peut trouver sur le marché pour ceux qui veulent un smartphone aux performances les plus élevées.

Samsung Galaxy S9

Samsung veut concurrencer dans le haut de gamme avec ces deux nouveaux terminaux.

Les deux nouveaux téléphones Samsung mettent à jour ce que l’on voit dans le Galaxy S8 et sont placés un cran au-dessus. Ils se distinguent par leur Écran Super AMOLED et par la caméra que les deux appareils incorporent. Les deux terminaux ont d’excellentes qualités, mais le Galaxy S9 +, l’aîné de ces deux frères, a quelques particularités qui le rendent supérieur. Écran plus grand, RAM plus grande, double caméra avec téléobjectif et batterie plus puissante. Cependant, les deux modèles offrent presque les mêmes avantages et avantages. Les deux utilisent le nouveau processeur coréen Exynos 9810 qui, selon ses créateurs double les performances de la génération précédente. Sa caméra à ouverture variable f / 1.5-2.4. Il vous permettra de réguler la quantité de lumière qui entre pour trouver la photo parfaite en fonction de l’éclairage.

Spécifications techniques du Galaxy S9

Dimensions: 147×68,7×8,5 mm

Poids: 189 gr

Taille de l’écran: 5,8 “

Technologie d’affichage: Super AMOLED

Appareil photo principal: 12 Mpx avec une ouverture de f1,5-2,4

Caméra frontale: 8 Mpx avec une ouverture de f1,7

Processeur: Samsung Exynos 9810

Mémoire RAM: 4 Go

Stockage: 64/128/256 Go

Batterie: 3000 mAh

Spécifications techniques du Galaxy S9 +

Dimensions: 158×73,8×8,5 mm

Poids: 163 gr

Taille de l’écran: 6,2 “

Technologie d’affichage: Super AMOLED

Appareil photo principal: double caméra 12 Mpx avec une ouverture de f1,5-2,4 + 12 Mpx avec une ouverture de f 2,4

Caméra frontale: 8 Mpx avec une ouverture de f1,7

Processeur: Samsung Exynos 9810

Mémoire RAM: 6 Go

Stockage: 64/128/256 Go

Batterie: 3500 mAh

iPhone X

Apple se débarrasse de ses cadres larges et classiques avec ce téléphone.

Un des conceptions les plus révolutionnaires et révolutionnaires dans le monde de la téléphonie mobile C’est Apple et son iPhone X qui se passer de cadres et il présente un smartphone élégant par rapport à ses modèles d’antan. Son écran profite beaucoup plus du contenu, en particulier jusqu’à 82,9% tout en offrant plus de taille et moins de poids que les modèles précédents de l’entreprise. Il ne possède pas le meilleur appareil photo des mobiles haut de gamme, mais il offre tout de même une grande qualité avec son double appareil photo qui intègre un téléobjectif et permet d’excellentes photos et vidéos.

Spécifications techniques de l’iPhone X

Dimensions: 143,6×70,9×7,7 mm

Poids: 174 gr

Taille de l’écran: 5,8 “

Technologie d’affichage: AMOLED

Appareil photo principal: double caméra 12 Mpx avec une ouverture de f1,8 + 12 Mpx avec une ouverture de f 2,4

Caméra frontale: 7 Mpx avec une ouverture de f1,7

Processeur: Apple A11 Bionic

Mémoire RAM: 3 Go

Stockage: 64/256 Go

Batterie: 2700 mAh

Xiaomi Mi Mix 2

Le Xiaomi Mi Mix 2 est l’un des téléphones haut de gamme les moins chers du marché.

Un téléphone haut de gamme qui combine qualité et prix abordable? Xiaomi a la réponse avec son Mi Mix 2. La société chinoise propose un téléphone 6 pouces avec un design soigné et élégant sans cadre et la particularité de porter la caméra frontale sur la base. Ce terminal armé du processeur utilisé par la plupart des mobiles haut de gamme, le Snapdragon 835, et une RAM de 6 Go offre d’excellentes performances. L’un de ses points les plus faibles est l’appareil photo, qui n’est pas aussi puissant que celui des autres téléphones de sa catégorie, mais qui est compréhensible car il s’agit d’un modèle. moins cher que le reste.

Spécifications techniques du Xiaomi Mi Mix 2

Dimensions: 151,8×75,5×7,7 mm

Poids: 185 gr

Taille de l’écran: 6 “

Technologie d’écran: IPS LCD

Caméra principale: 12 Mpx

Caméra frontale: 5 Mpx avec une ouverture de f2.2

Processeur: Snapdragon 835

Mémoire RAM: 6 Go

Stockage: 64/128 Go

Batterie: 3,400mAh

LG V30

Le LG V30 est l’un des téléphones les plus élégants et les plus puissants.

Qualité et légèreté sont les deux caractéristiques du LG V30, le fleuron de la société coréenne. Poids moins de 160 grammes être un téléphone de 6 pouces. ses Écran OLED Il peut être ajusté en fonction du contenu à visionner et offre une excellente qualité visuelle même pour regarder des films. Son processeur et sa mémoire RAM offrent une puissance de performance. Quant à la mémoire interne, elle a Modèles 64 et 128 Go ainsi qu’il est compatible avec les cartes microSD, ce qui n’est pas disponible dans certains modèles de la concurrence. L’une des attractions du mobile LG est le systeme audio cela permet de jouer de la musique à plein volume, avec ou sans casque, sans perte de qualité.

Spécifications techniques du LG V30

Dimensions: 152 x 75 x 7,3 mm

Poids: 158 gr

Taille de l’écran: 6 “

Technologie d’affichage: OLED

Appareil photo principal: Double appareil photo 16 Mpx avec une ouverture de f1,6 + 13 Mpx.

Caméra frontale: 5 Mpx avec une ouverture de f2.2

Processeur: Snapdragon 835

Mémoire RAM: 4 Go

Stockage: 64/128 Go

Batterie: 3,300mAh

Google Pixel 2 XL

Google veut dominer le marché avec un téléphone qui offre un excellent appareil photo.

Ceux qui aiment prendre des photos avec leur téléphone portable le feront avec le Pixel 2 XL. Le téléphone Google a l’une des meilleures caméras dans les terminaux haut de gammeSinon le meilleur, et cela fonctionne dans toutes sortes de situations. En termes de performances, c’est aussi l’un des plus puissants grâce à la bonne optimisation qu’il apporte au système Android. La batterie ce que porta permet de faire utilisation intensive des applications, de l’appareil photo et des jeux en douceur et endurant une journée complète avec un écran de 6 pouces, une taille considérable.

Spécifications techniques du Google Pixel 2 XL

Dimensions: 157 x 76 x 7,9 mm

Poids: 175 gr

Taille de l’écran: 6 “

Technologie d’affichage: P-OLED

Appareil photo principal: 12 Mpx avec une ouverture de f1.8

Caméra frontale: 8 Mpx avec une ouverture de f2.4

Processeur: Snapdragon 835

Mémoire RAM: 4 Go

Stockage: 64/128 Go

Batterie: 3,520mAh

