Les nouvelles balises de localisation de Samsung sont désormais officielles, avec le Samsung Galaxy S21: Les SmartTags Samsung Galaxy offrent un moyen pratique et facile de localiser des objets qui sont dans une portée de 120 mètres. Deux versions différentes et en vente unique.

Faites-vous partie de ces personnes qui ne savent pas où vous avez laissé les clés de votre maison, ne trouvent jamais la télécommande ou qui perd votre sac à dos même à la maison? Eh bien, Samsung vient résoudre ces problèmes avec son Galaxy SmartTag, certains Balises équipées de Bluetooth qui permettent le suivi des objets à proximité simplement en effectuant une recherche à partir du téléphone. Compact, confortable à utiliser et parfait à placer sur tout objet qui a tendance à se perdre.

Fiche technique du Samsung Galaxy SmartTag

Samsung Galaxy SmartTags

Des mesures

40 x 40 mm

Connectivité

Bluetooth 5.0 LE

Ultra large bande (UWB) sur SmartTag +

Tambours

Pile CR2032

220 mAh (dépend de la batterie)

Autonomie

280 jours environ

protection

IP53

Application mobile

SmartThings

Prix

34,90 euros

Jusqu’à 120 mètres de portée avec recherche depuis un mobile

Chaque balise permet l’emplacement d’un objet une fois que le SmartTag a été placé sur cet objet. Avec un design carré, et avec une ouverture pour faciliter l’ancrage à ce que vous voulez trouver, il suffit d’enregistrer le Samsung SmartTag auprès du service SmartThings pour que peut être situé dans une portée d’environ 120 mètres.

Les nouvelles étiquettes Samsung ont deux versions: le SmartTag normal et le SmartTag +. Les deux sont les mêmes dans la conception et la fonctionnalité, mais c’est le modèle amélioré qui permet un emplacement plus précis; tout cela grâce à Ultra Broadband, une technologie qui améliore la localisation entre les appareils.

Résistance IP53, en plastique, avec la possibilité d’être placée dans une myriade de produits, parfaite pour localiser des objets à courte portée et aussi pour trouver le téléphone lui-même: Les SmartTags ont un bouton pour que le mobile associé soit découvert. Pour réaliser cette fonction, les deux doivent être à portée et connectés. Et ils peuvent effectuer des actions enregistrées dans SmartThings, comme allumer les lumières de la maison.

Les Samsung Galaxy SmartTags n’utilisent pas de piles rechargeables car elles utiliser une pile CR2032; qui accorde sur le papier une autonomie de 280 jours. Une fois qu’il est épuisé, vous devez changer la batterie pour que les étiquettes continuent de fonctionner.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy SmartTag

Les nouvelles étiquettes sont désormais disponibles dans la boutique Samsung: elles sont au prix de 34,90 euros. Ce coût est par unité: un seul SmartTag est fourni dans chaque emballage. Nous ne connaissons toujours pas le prix ou la disponibilité du SmartThings +.

