Boutique Samsung Galaxy est le propre magasin d’applications de la société pour les appareils mobiles, renouvelé l’année dernière afin d’offrir à ses utilisateurs «tout ce dont votre appareil Galaxy a besoin, en un seul endroit». Et nous ne parlons pas de quelques utilisateurs.

Samsung est le premier fabricant mondial d’appareils mobiles et avec un tel potentiel, il n’est pas étonnant que le géant sud-coréen ait du mal à préparer son alternative à Google Play pour tirer les bénéfices de l’un des segments dans lesquels il y a le plus à exploiter: la vente d’applications, micropaiements compris. Et où y a-t-il plus de micropaiement que dans les jeux?

Ainsi, le Samsung Galaxy Store a repensé pour se concentrer sur le jeu, séparant son contenu en deux onglets bien différenciés: les applications et les jeux. Selon Engadget, Samsung souhaite que les utilisateurs de ses appareils téléchargent les jeux dans son magasin et pour cela, il a non seulement modifié sa conception, mais a également préparé d’autres incitations.

Le premier est ce que nous pourrions appeler des «points cadeaux». En d’autres termes, chaque fois que vous achetez ou effectuez un micro-paiement dans un jeu téléchargé via le Samsung Galaxy Store, vous accumulerez des points de fidélité qui pourront être échangés contre des remises et même contre des jeux – payants, il est entendu – gratuits.

La société prévoit également de proposer différentes promotions exclusives aux utilisateurs du Samsung Galaxy Store, bien qu’elle n’ait encore rien détaillé à ce sujet.

Et oui, Samsung prétend être le seul magasin d’applications mobiles aux États-Unis où Vous pouvez toujours télécharger Fornite, après que l’App Store et Google Play aient supprimé le titre d’Epic Games pour violation des conditions (les utilisateurs d’Android peuvent télécharger le jeu à partir du site officiel et l’installer indépendamment, mais ce n’est pas très courant).

En fait, il y a le nœud du problème: dans le pourcentage que les magasins d’applications prennent avec tout ce qui y est vendu, la raison du procès auquel Apple est maintenant confronté avec Epic Games. Et Samsung veut sa part du gâteau, inutile de le dire. C’est pourquoi ils optent pour ce renouvellement du Samsung Galaxy Store.

De plus, nous ne parlons pas seulement de applications et jeux uniques ou micropaiements, mais abonnements à des services de streaming de la musique et de la vidéo comme Netflix ou Spotify, mais aussi des jeux comme xCloud, Google Stadia ou Amazon Luna et autres, bien que toutes ces plates-formes rendent la tâche de plus en plus difficile pour les magasins.