Malgré la présentation détaillée faite par Samsung lors de son dernier événement Unpacked en août dernier, les rumeurs sur la mise à jour de sa gamme de téléphones pliables n’ont cessé de sonner en réseau. Et c’est que la dernière fuite partagée via le site Myfixguide nous montre que, bien que la société coréenne se prépare en effet à la présentation imminente d’un nouveau smartphone pliable, ce n’est peut-être pas ce que beaucoup attendaient.

Et c’est que bien que nous n’en sachions toujours pas trop sur le soi-disant «Galaxy W21 5G», tout indique qu’il s’agit essentiellement d’une version spéciale renommée du Galaxy Z Fold2 qui ne différera guère du terminal que nous connaissons déjà, avec le seul changement apparent d’atteindre faible une option de couleur unique avec des finitions dorées brillantes.

Le téléphone pliable Galaxy W21 5G comportera un écran principal de 7,59 pouces avec une résolution d’écran de 2208 × 1768 et un écran secondaire de 6,23 pouces qui aura une résolution d’écran de 2260 × 816, accompagné d’un système de double batterie composé d’un premier 2090 mAh lithium et d’une deuxième cartouche 2160 mAh, ascendant jusqu’à 4500 mAh de capacité totale.

Tous deux soutenus par un puissant processeur Snapdragon 865 Plus, qui en plus d’ajouter la compatibilité avec les nouveaux réseaux de données sans fil, permettra un fonctionnement assez fluide pour l’utilisation des deux écrans, et l’installation de jusqu’à 12 Go de RAM (qui pour l’instant sont en attente de confirmation).

Enfin, à l’extérieur on retrouverait une configuration identique à celle du Galaxy Z Fold2, avec un système triple caméra situé dans la partie supérieure gauche de sa face arrière principale et une caméra frontale perforée, équipée de Objectifs 12 et 10 mégapixels.

Disponibilité et prix

Daté pour son premier lancement chinois en quelques jours, 4 novembre prochain, Pour le moment, tous les détails sur son prix ou sa date de disponibilité au public sont inconnus. De plus, comme c’est déjà récurrent, ce sera une date limitée pour la Chine, il est donc possible que nous assistions à un petit retard pour son arrivée dans le reste des pays, qui pourrait s’étendre jusqu’en 2021.