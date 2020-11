Samsung a présenté son nouveau téléphone pliable destiné au marché chinois, le Galaxy W21 5G.

Écrit par Christian Collado

En Chine, Samsung vend téléphones pliables depuis bien avant l’arrivée du Galaxy Z Fold sous sa famille de terminaux Galaxy W.

Bien sûr, jusqu’à l’année dernière, cette famille se composait de smartphones au format coque avec écran tactile, et non de téléphones mobiles à écran flexible comme le Z Flip et le Galaxy Z Fold 2.

Maintenant, Samsung a renouvelé cette famille avec le nouveau Samsung Galaxy W21, un modèle basé sur le Galaxy Z Fold 2, mais qui l’améliore avec un plus de look premium et certaines écrans plus grands.

Samsung Galaxy W21, toutes les informations

Fiche technique:

Écran principal de 7,3 pouces (2208 x 1768 pixels) QXGA Infinity-O Dynamic AMOLED + extérieur de 6,23 pouces (2260 x 816 pixels) 25: 9 HD + Super AMOLED Infinity Flex Processeur Qualcomm Snapdragon 865+ 7 nm avec mémoire RAM Adreno 650 GPU 12 Go de stockage LPDDR5 et 512 Go (UFS 3.1) Android 10 avec One UI 2.5 Dual SIM (nano + nano) Caméra arrière 12MP avec flash LED, ouverture f / 1.8, PDAF, téléobjectif OIS + 12MP avec ouverture f / 2.4, PDAF, OIS, zoom optique 2x, zoom numérique jusqu’à 10x + 12MP ultra grand angle 120 ° avec ouverture f / 2.2 Caméra extérieure 10 MP et caméra frontale 10 MP Haut-parleurs stéréo réglés par AKG, Dolby Atmos Capteur d’empreintes digitales latéral Dimensions plié: 159,2 x 68 x 13. Déplié: 159,2 x 128,2 x 6 Poids: 288 grammes 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 / 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth 5, GPS avec GLONASS, USB Type-C (Gen 3.2), NFC, batterie MST 4500 mAh avec charge 25 W, charge sans fil 11 W et charge sans fil inverser

Il n’y a pas beaucoup de différences entre le nouveau Galaxy W21 et le Galaxy Z Fold2 que nous connaissons tous. En termes de design, nous sommes confrontés à une téléphone en verre et métal avec deux écrans, un extérieur SuperAMOLED de 6,2 pouces et un intérieur, pliable, avec une diagonale de 7,6 pouces.

Avec curiosité, le W21 5G a des dimensions plus grandes que le Galaxy Z Fold2, atteignant près de 16 centimètres de hauteur tandis que le Galaxy Z Fold2 est resté à un peu plus de 15,6 centimètres.

Son poids augmente également, passant de 178 à 288 grammes.

Que? Samsung W21 est en fait plus grand que Fold2! pic.twitter.com/IIk1mxAI04 – Univers de glace (@UniverseIce) 4 novembre 2020

Son intérieur est dirigé par le Processeur Qualcomm Snapdragon 865+, accompagné de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, et d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide.

Le système photographique est également le même, avec trois caméras arrière de 12 mégapixels chacun, où l’on trouve un téléobjectif avec zoom optique à deux grossissements et un ultra grand angle avec un champ de vision de 120 degrés, qui accompagnent l’appareil photo principal avec stabilisateur optique et autofocus à détection de phase.

Il s’agit d’un terminal pour le segment le plus premium du marché, et en tant que tel, son prix est l’un des plus élevés que l’on puisse trouver dans le catalogue mobile Samsung.

Il sera mis en vente ce mois-ci à un prix de 3000 $, environ 2560 euros selon le changement actuel.