Samsung a commencé le déploiement de la mise à jour vers One UI 3.0 basée sur Android 11 pour le Samsung Galaxy Z Flip, l’un de ses téléphones pliables en 2020. Après avoir mis à jour le Samsung Galaxy S20 FE il y a à peine deux jours, La nouvelle ROM de Samsung atteint le haut de gamme de l’entreprise, pour garder la société Galaxy S20 et Note 20 Ultra, déjà mise à jour.

On va te dire quoi de neuf dans cette mise à jour et comment l’OTA commence à se distribuer puisque, comme d’habitude, elle est progressive et commence progressivement à atteindre le territoire européen.

Le pliage de Samsung a déjà Android 11

Comme le rapporte Sammobile, le Samsung Galaxy Z Flip est déjà mis à jour vers Android 11. Plus précisément, la version du firmware arrive F707BXXU1CTL6 avec le correctif de sécurité de décembre, le dernier disponible pour le moment. La mise à jour atteint le niveau européen, avec le premier rapport en Suisse, elle atteindra donc progressivement le reste des pays, Espagne incluse.

One UI 3.0 est un saut important par rapport à la version précédente, avec de bonnes nouvelles

Avec One UI 3.0 des changements visuels et fonctionnels importants arrivent. Plus précisément, voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités incluses dans One UI 3.0, la mise à jour qui vient d’arriver sur ces appareils.

Refonte de la zone de notification et du menu d’actions rapides. L’écran de verrouillage adaptez votre design aux grandes cartes également présentes dans la zone de notification. Les widgets sont améliorés. Samsung inclut 10 catégories de papiers peints pour l’option «Écran de verrouillage dynamique».

Améliorations du multitâche de la tablette et du Galaxy Fold. La «fenêtre multi-active» permet de plus grandes options de gestion pour jusqu’à trois applications simultanées.

Appel vidéo plein écran. Ceux-ci sont compatibles avec AR Emojis. Des modifications sont apportées aux notifications et l’accès aux paramètres rapides est modifié. Il y a des changements dans l’interface des commandes de volume. UNE bref historique des notifications

Plus grand degré de personnalisation dans Always On Display ** Le tiroir d’applications, les dossiers, le navigateur et les applications récentes ont été optimisés Paramètres de menu et options d’application optimisés Nouvelle interface utilisateur des routines Bixby

L’interface utilisateur de l’application Galerie a changé

L’application Contacts et Calendrier a été améliorée.

Si vous souhaitez vérifier si la mise à jour atteint ou non votre Galaxy Z Flip, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres et d’acheter la section des mises à jour logicielles. S’il est disponible, vous pouvez télécharger l’OTA, sinon, soyez patient et attendez quelques semaines.

