Le Samsung Galaxy Z Fold 2 a déjà reçu une revue vidéo colorée et pratique.La revue contient des comparaisons avec le Galaxy Fold.Les précommandes pour le Galaxy Z Fold 2 commenceront le 1er septembre.

Êtes-vous malade en attendant le Samsung Galaxy Z Fold 2? Une autre vidéo en direct du téléphone pliable est maintenant arrivée pour vous tenir occupé. Le clip prend la forme d’un examen pratique publié sur YouTube (via SamMobile) qui présente un peu juste même si vous ne pouvez pas tout à fait comprendre la langue.

Il y a beaucoup à glaner dans les visuels soignés. Pour commencer, la vidéo compare le Galaxy Z Fold 2 avec son frère Galaxy Fold, et ce dernier ressemble vraiment à un prototype. L’écran extérieur pliable le plus récent est beaucoup plus grand que celui du Galaxy Fold et semble également beaucoup plus utilisable.

L’examen démontre également que vous pourriez, en théorie, jouer à des jeux sur l’écran extérieur ou l’utiliser pour la navigation. Utiliser cet écran avec une seule main semble également assez facile (peut-être pas pour les personnes maladroites) car les bords pliés offrent plus de surface à tenir.

En relation: Téléchargez les fonds d’écran Samsung Galaxy Z Fold 2

En ce qui concerne l’écran pliable, l’encoche a disparu et vient le trou de perforation, une fonctionnalité qui semble également libérer une quantité considérable d’écran. Le pli central du Galaxy Z Fold 2 sur son écran de 7,6 pouces est également visible dans ce clip sous certains angles, mais regarder l’écran directement ne semble pas le mettre en évidence.

À l’arrière, la bosse de la caméra plus prononcée peut être un problème pour certains qui souhaitent utiliser le Galaxy Z Fold 2 sur des surfaces planes. L’appareil oscille lorsqu’il est allongé sur une table ou un bureau, un sacrifice ennuyeux pour un meilleur matériel de caméra. Le mode Flex, qui permet au téléphone d’être utilisé dans un format mini-ordinateur portable, annule en grande partie ce problème.

Les précommandes pour le Samsung Galaxy Z Fold 2 commenceront le 1er septembre. Il n’y a pas encore de mot sur les prix, mais attendez-vous à ce que cela coûte encore un peu juste. Cela dit, il ressemble à une machine plus raffinée que son prédécesseur.

Prochain: Série Samsung Galaxy S30: 8 choses que nous voulons voir