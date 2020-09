Le Samsung Chromebook 4 et Chromebook 4 Plus sont les premiers ordinateurs équipés de Chrome OS que la marque sud-coréenne lance en Espagne. Ces ordinateurs portables bon marché viennent répondre aux demandes des étudiants et des enseignants qui, en raison de la pandémie de COVID-19, ont été contraints d’adopter un enseignement mixte voire totalement virtuel.

Le Samsung Chromebook 4 et le Chromebook 4 Plus offrent des fonctionnalités de base. L’objectif dans ce cas est de proposer une machine stable, avec peu d’entretien et, en même temps, très économique. Pour cette raison, aucun des deux ordinateurs portables n’est équipé d’écrans tactiles, de stylets ou de processeurs à la pointe de la technologie.

Quelles sont les fonctionnalités du Chromebook 4 de Samsung?

Le Samsung Chromebook 4 et le Chromebook 4 Plus disposent d’un processeur Intel Celeron N400, un composant assez basique par rapport à la 11e génération de puces introduite par Intel début septembre. Cependant, étant donné la légèreté du système d’exploitation Chrome OS, il est susceptible de fonctionner mieux que celui d’une machine Windows 10 équivalente.

Parallèlement à ce processeur, le Samsung intègre un module de RAM de 4 ou 6 Go. Il dispose également de 32 ou 64 Go de stockage eMMC, qui peut être étendu avec des cartes microSD. Cette capacité peut sembler maigre, mais comme les Chromebooks sont des ordinateurs fortement basés sur le cloud, elle peut être suffisante pour de nombreuses personnes.

Le Samsung Chromebook 4 dispose d’un écran de 11,6 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels), tandis que le Chromebook 4 Plus dispose d’un panneau de 15,6 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels). En outre, le plus petit modèle dispose d’un seul port USB-C, tandis que la variante 15,6 pouces a deux connecteurs de ce type.

En ce qui concerne la connectivité, ces ordinateurs portables disposent du Wi-Fi 5, du Bluetooth, d’un port USB-A, d’un lecteur de carte microSD et d’une prise casque 3,5 millimètres. Les deux ordinateurs portables disposent également d’une caméra de résolution HD et d’une batterie de 39 Wh.

Chrome OS comme cœur de ces ordinateurs portables bon marché

Le composant qui rend ces ordinateurs intéressants est Chrome OS. Ce système d’exploitation, qui a annoncé son arrivée en Espagne en mai, promet de se démarquer dans trois directions:

Les ordinateurs Chrome OS nécessitent peu d’entretien. Les ordinateurs portables équipés de Chrome OS, tels que le Samsung Chromebook 4, sont régulièrement mis à jour en arrière-plan, disposent de systèmes de sécurité qui protègent les informations et peuvent être facilement maintenus à distance par les services informatiques. Ceci est important dans des secteurs tels que l’éducation.

Ils s’intègrent aux services Google, y compris les applications éducatives. Étant donné que Chrome OS est un système d’exploitation développé par Google, les ordinateurs équipés de ce logiciel sont intégrés aux applications éducatives de l’entreprise, qui pénètrent progressivement dans le domaine éducatif espagnol.

Même les ordinateurs les moins chers offrent de bonnes performances. Chrome OS est un système d’exploitation léger qui permet à la machine de démarrer en quelques secondes et fonctionne également bien même sur du matériel moins puissant. Ceci est très important pour pouvoir faire baisser le prix de vente de l’équipement, ce qui est un facteur fondamental dans ce domaine.

Disponible à partir d’aujourd’hui, mais uniquement pour le secteur de l’éducation

Samsung a confirmé que l’intention de ces produits est de répondre aux besoins du secteur de l’éducation. C’est pourquoi, dans un premier temps, seuls les Chromebook 4 et Chromebook 4 Plus de Samsung peuvent être achetés via les canaux de vente de ce secteur. La marque, cependant, n’est pas fermée à cela, à l’avenir, ils sont également vendus dans des distributeurs conventionnels.

Le Chromebook 4 est au prix de 339 euros, tandis que le Chromebook 4 Plus se vendra 429 euros. Les deux équipes peuvent être achetées à partir d’aujourd’hui.

Cette nouvelle est en développement.

L’article que Samsung lance en Espagne le Chromebook 4 et le Chromebook 4+, deux ordinateurs portables bon marché pour le secteur de l’éducation, a été publié dans Explica.co.