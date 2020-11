L’un des joyaux que 2020 nous a laissés dans le domaine de la téléphonie est le Galaxy Z Fold 2. Le terminal Samsung est le plus révolutionnaire et a montré de quoi la firme coréenne est capable dans un segment aussi nouveau qu’il est. celui des smartphones pliables. Mais aujourd’hui, nous avons vu un nouveau terminal de la famille Fold qui nous a laissés quelque peu perplexes par le nom et est-ce Le Samsung Galaxy W21 5G est arrivé en Chine.

Nouvelle nomenclature Samsung?

C’est un fait que les fabricants de smartphones donnent un nom différent aux gammes de leurs mobiles. Même Apple le fait avec la série numérique traditionnelle et la série SE et nous pouvons nommer la série P de Huawei ou le Mi de Xiaomi. Dans le cas de Samsung, nous avons la série Galaxy suivie d’une lettre qui détermine la portée, le S étant le plus élevé et le Z Fold le plus récent. Mais aujourd’hui, nous avons vu une curiosité de la firme et maintenant vous comprendrez pourquoi.

Samsung a lancé en Chine Galaxy W21. Visuellement, il suit la même ligne de design que le Galaxy Z Fold 2. Même position des écrans, du module triple lentille et même des caractéristiques internes. À l’intérieur de l’appareil, vous trouverez un processeur Muflier 865+, ce qui vous donne cette connectivité 5G à l’appareil, 12 Go de RAM et 512 Go d’espace interne.

Mais alors quelle est la différence entre les deux appareils? La vérité est que la différence est dans ce cas à l’extérieur. Pour commencer, il est un peu plus haut dans son cadre, ce qui donne à l’écran du couvercle un peu plus d’étirement à 6,23 pouces. D’un autre côté, le design extérieur est assez différent car il abandonne le design uni avec lequel il a été présenté pour une couleur dorée avec une texture au dos. De plus, il ajoute un symbole chinois en bas du dos et avec une icône qu’il partage avec le sceau de la boîte.

Restera dans le pays asiatique

Maintenant que vous connaissez le Galaxy W21 On peut dire que c’est une variante de la signature qui ne sera publiée que pour la Chine. Il n’est pas prévu de le lancer dans le reste du monde, mais son prix atteint 20000 yuans, ce qui se traduit par 2 565,25 euros.